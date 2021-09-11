Санкт-петербургский «Зенит» на своем поле обыграл грозненский «Ахмат» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 11 сентября на стадионе «Газпром-арена» и завершилась со счетом 3:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики ФК «Зенит»

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на матче между командами ФК «Зенит» и ФК «Ахмат» на «Газпром Арене»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 7-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ахмат»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч между командами ФК «Зенит» и ФК «Ахмат»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» Вендел, Дуглас Сантос и Артем Дзюба радуются забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вендел после забитого гола

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Ахмат» Мохамед Конате и игрок ФК «Зенит» Ярослав Ракицкий

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Ахмат» Виталий Гудиев

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Вендел, Александр Ерохин и Малком. У гостей мяч забил Мохамед Конате.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой и игрок ФК «Ахмат» Андрей Семенов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Артем Дзюба и игрок ФК «Ахмат» Дарко Тодорович

Дарья Драй ИА REGNUM Матч между командами ФК «Зенит» и ФК «Ахмат»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Сердар Азмун и игрок ФК «Ахмат» Артем Тимофеев

Отметим, что после семи матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. Футболисты грозненского «Ахмата», в активе которых девять баллов, находятся на восьмой позиции.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч между командами ФК «Зенит» и ФК «Ахмат»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» Вендел и Дуглас Сантос радуются победе

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются победе

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа футболисты «Уфы» (Башкирия) на своем поле сыграли вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче пятого тура РПЛ.