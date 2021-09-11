В Крыму проходит Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Александр Невский», посвященный 800-летию князя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Рыцарь

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция одиночного боя

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция одиночного боя

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция одиночного боя

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция одиночного боя

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция одиночного боя

Александр Полегенько ИА REGNUM

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция одиночного боя

В этом году к фестивалю «Таврида.Арт» присоединились участники реконструкторского движения. Всего в реконструкциях участвуют 150 человек из 16 регионов России.

Александр Полегенько ИА REGNUM Участница реконструкции

Александр Полегенько ИА REGNUM Городок реконструкторов на фестивале «Таврида.Арт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Городок реконструкторов на фестивале «Таврида.Арт»

Александр Полегенько ИА REGNUM

Александр Полегенько ИА REGNUM Городок реконструкторов на фестивале «Таврида.Арт»

«Мы рассчитываем, что историческое иммерсивное шоу обогатит фестивальную программу и позволит всем участникам и зрителям заглянуть в глубину веков», — рассказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Александр Полегенько ИА REGNUM Рыцарский турнир на конях

Александр Полегенько ИА REGNUM Рыцарский турнир на конях

Александр Полегенько ИА REGNUM Рыцарский турнир на конях

Александр Полегенько ИА REGNUM Рыцарский турнир на конях

В культурно-историческом квартале фестиваля были выстроены военные лагеря образца середины XIII века — древнерусский и шведский. Реконструкторы планируют воссоздать события Невской битвы с использованием вооружения и облачения воинов той эпохи.

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкторы

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция одиночного боя

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция одиночного боя

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция одиночного боя

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкторы

«До сих пор историки ведут споры об истинном количестве участников Невской битвы, но мы уверены, что 150 реконструкторов нам хватит, чтобы провести максимально детальные инсценировки тех моментов боя, которые подробно описаны в летописях», — уверен председатель координационного совета Общероссийского общественного движения «Росрекон» Алексей Новиков.

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция одиночного боя

Александр Полегенько ИА REGNUM Рыцарский турнир на конях

Александр Полегенько ИА REGNUM Сувенирная лавка

Александр Полегенько ИА REGNUM Городок реконструкторов на фестивале «Таврида.Арт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Городок реконструкторов на фестивале «Таврида.Арт»

На площадке фестиваля можно увидеть рыцарские турниры и одиночные бои. Реконструкторы в средневековых доспехах демонстрируют умения в показательных схватках. В городке реконструкторов также работают ремесленные мастерские, школа исторической кухни, лекторий и многое другое.

Напомним, фестиваль «Таврида.АРТ» проходит в Крыму в бухте Капсель с 8 по 12 сентября. В фестивале принимают участие более 5000 молодых деятелей культуры и искусств из всех регионов России.