В Москве проходит фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем». До 1 октября в центре и округах Москвы преображенные общественные пространства будут открыты к посещению.

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль «Цветочный джем»

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль «Цветочный джем»

Некоторые проекты создаются специально для фестиваля, другие же являются композиционными блокбастерами прошлых лет.

Василий Иванов ИА REGNUM Буйный цвет Цветочного джема

Василий Иванов ИА REGNUM Еще одна ключевая фестивальная точка находится рядом со зданием РГБ

Василий Иванов ИА REGNUM Набор растений вокруг памятника подобран в созвучии с творческими мотивами классика -2

В этом году снова воссоздали один из самых популярных среди москвичей и гостей столицы ландшафтных дизайнов — проект, преображающий пространство на ступенях Российской государственной библиотеки. Этот сад расцвёл здесь уже в третий раз.

Василий Иванов ИА REGNUM Цветочный джем 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Гости фестиваля

Впервые он был построен здесь в 2017 году по проекту знаменитого ландшафтного дизайнера из Великобритании Мэтью Чайлдса. Это решение заметно оживило общественное пространство. В 2021 году российские ландшафтные дизайнеры Анастасия Остроумова и Ольга Грибова воссоздали этот проект.

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль «Цветочный джем»

Василий Иванов ИА REGNUM Гости фестиваля

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль Цветочный джем

В честь 200-летия со дня рождения Достоевского, в саду появились созвучные его творчеству растения: берёзы, ели, роза и облепиха. Также сад дополняют спиреи, папоротник и пеннисетум.

Василий Иванов ИА REGNUM Посреди брусчатки вырос целый сад

По словам организаторов, обновлённый сад «Цветочного джема» — 2021 высоко оценил автор самого первого ландшафтного проекта Мэтью Чайлдс, который не смог присутствовать на фестивале из-за эпидемиологической обстановки.

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль «Цветочный джем»

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль «Цветочный джем»

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль проходит уже в третий раз

Ко Дню города Москвы, на площадках фестиваля появятся необычные арт-объекты из более чем 20 тысяч живых цветов. Увидеть трехметровые букетами и сделать яркие фото на их фоне можно будет только 11 и 12 сентября. На Тверской площади установят сразу два цветочных арт-объекта, а также на площадках «Джема» на улицах Святоозерской, Перерва, Профсоюзной, Матвеевской, Теплый Стан, на Коптевском бульваре и на бульваре Дмитрия Донского.