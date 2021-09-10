«Цветочный джем» в Москве: как украсят столицу ко Дню города
В Москве проходит фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем». До 1 октября в центре и округах Москвы преображенные общественные пространства будут открыты к посещению.
Некоторые проекты создаются специально для фестиваля, другие же являются композиционными блокбастерами прошлых лет.
В этом году снова воссоздали один из самых популярных среди москвичей и гостей столицы ландшафтных дизайнов — проект, преображающий пространство на ступенях Российской государственной библиотеки. Этот сад расцвёл здесь уже в третий раз.
Впервые он был построен здесь в 2017 году по проекту знаменитого ландшафтного дизайнера из Великобритании Мэтью Чайлдса. Это решение заметно оживило общественное пространство. В 2021 году российские ландшафтные дизайнеры Анастасия Остроумова и Ольга Грибова воссоздали этот проект.
В честь 200-летия со дня рождения Достоевского, в саду появились созвучные его творчеству растения: берёзы, ели, роза и облепиха. Также сад дополняют спиреи, папоротник и пеннисетум.
По словам организаторов, обновлённый сад «Цветочного джема» — 2021 высоко оценил автор самого первого ландшафтного проекта Мэтью Чайлдс, который не смог присутствовать на фестивале из-за эпидемиологической обстановки.
Ко Дню города Москвы, на площадках фестиваля появятся необычные арт-объекты из более чем 20 тысяч живых цветов. Увидеть трехметровые букетами и сделать яркие фото на их фоне можно будет только 11 и 12 сентября. На Тверской площади установят сразу два цветочных арт-объекта, а также на площадках «Джема» на улицах Святоозерской, Перерва, Профсоюзной, Матвеевской, Теплый Стан, на Коптевском бульваре и на бульваре Дмитрия Донского.