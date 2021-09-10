В начале сентября завершилась почти десятилетняя история борьбы москвичей за сохранение и признание памятником архитектуры квартала конструктивистских домов — Русаковского жилмассива. Несмотря на то, что в квартале еще живут люди, в приговоренных под снос домах рабочие приступили к демонтажу кровли, лифты и окна здесь были демонтированы раньше. Можно не сомневаться, что еще до конца 2021 года наиболее ценные с точки зрения историков архитектуры объекты советского авангарда навсегда исчезнут с карты Москвы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русаковская улица, 2 1с1. Жилмассив Русаковка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русаковская улица, 2 1с1. Жилмассив Русаковка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русаковская улица, 2 1с1. Жилмассив Русаковка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русаковская улица, 2 1с1. Жилмассив Русаковка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русаковская улица, 2 1с2. Жилмассив Русаковка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русаковская улица, 2 1с1. Жилмассив Русаковка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русаковская улица, 2 1с1. Жилмассив Русаковка

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Под снос Русаковку приговорили еще в бытность градоначальником Юрия Лужкова. Тогда жителям квартала обещали скорое переселение, а на месте домов собирались построить стоянку для машин. И вот с 2005 года сносимые здания стоят расселенными. Однако при Юрии Михайловиче, что называется, руки так и не дошли, окончательно их судьбу решил нынешний градоправитель Сергей Собянин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русаковская улица, 2 1с2. Жилмассив Русаковка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русаковская улица, 2 1с2. Жилмассив Русаковка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русаковская улица, 2 1с2. Жилмассив Русаковка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русаковская улица, 2 1с2. Жилмассив Русаковка

По злой иронии судьбу квартала решили в 2012 году на заседании «комиссии при правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия». Так называемой сносной комиссии, которая, по уверениям властей, была призвана защищать культурное наследие.

Несмотря на то, что в 2015 году по решению суда «сносная комиссия» была ликвидирована, ее решения признаны недействительными и по заверению на тот момент строительного вице-мэра Хуснуллина отменены, на судьбу жилмассива Русаковский, как мы далее убедимся, это не повлияло.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гаврикова улица, 3 1. Жилмассив Русаковка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гаврикова улица, 3 1. Жилмассив Русаковка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гаврикова улица, 3 1. Жилмассив Русаковка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гаврикова улица, 3 1. Жилмассив Русаковка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гаврикова улица, 3 1. Жилмассив Русаковка

В следующий раз о «заповеднике советского авангарда» вспомнили при запуске так называемой программы реновации. В 2017 году дома по адресам Русаковская ул., д. 2/1, стр. 1, 2 и Русаковская ул., д. 6 вошли в список стартовых площадок для переселенцев по реновации. Начатый в начале сентября демонтаж и является завершающим этапом этой многолетней эпопеи.

Необходимо сказать несколько слов об истории создания конструктивистского поселка. Жилмассив строился без единого плана, поэтому воспринимается как несколько разрозненных групп домов. Здесь также использовалась не типичная для подобных жилых массовов периметральная застройка с глубокими озеленёнными дворами.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русаковская улица, 8. Жилмассив Русаковка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Леснорядский переулок, 1 3. Жилмассив Русаковка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Леснорядский переулок, 1 3. Жилмассив Русаковка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Двор. Гаврикова улица, 3 1. Жилмассив Русаковка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Двор. Леснорядский переулок, 1 3. Жилмассив Русаковка

Большая часть домов обладает классическим набором конструктивистских элементов, как то треугольными эркерами, угловыми балконами, высоко поднятыми стенами брандмауэров и «ленточной» нарезкой стен, до покраски, чередующей кирпичные и штукатурные полосы, имитирующие модное тогда ленточное остекление.

Особо стоит отметить, что квартиры в конструктивистских домах были спроектированы намного гармоничнее, нежели квартиры в тех же «сталинках». В них отсутствуют длинные коридоры, комнаты расположены более эргономично и пропорционально, высокие трехметровые потолки, большие даже по нынешним меркам окна.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прокладка теплосетей внутри двора. Русаковская улица, 8. Жилмассив Русаковка

Кроме того, при возведении домов применялись архитектурные решения, намного опередившие свое время. А уж о качестве строительства и говорить не приходится, по мнению специалистов, вплоть до 30-х годов оно было очень высоким и ни в чем не уступало домам дореволюционной постройки.

Еще одной отличительной чертой конструктивистских проектов является их функциональность. Дома строились для нового человека, поэтому внутренняя и внешняя планировка рассчитывались так, чтобы освободившееся от бытовых забот время он мог посвящать саморазвитию и отдыху.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русаковская улица, 8. Жилмассив Русаковка

И пока президент, глава МИД, спикер Совета Федерации, а также сонм официальных лиц калибром помельче горячо рассказывают нам о недопустимости переписывания истории и о патриотическом воспитании молодежи, буквально у всех на глазах столичные власти изымают целые пласты российской истории.

Ну правда же, зачем подрастающему поколению знать о том, что все эти проекты планировки комфортной городской среды, которыми так гордятся столичные чиновники, были созданы почти что за столетие до них?

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строящийся дом. Русаковская улица, 6. Жилмассив Русаковка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строящийся дом. Русаковская улица, 6. Жилмассив Русаковка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строящийся дом. Русаковская улица, 6. Жилмассив Русаковка

Более того, создатели Советского государства смогли найти ресурсы на строительство стираемой ныне из народной памяти Русаковки тогда, когда подчас не было средств на восстановление разрушенной Первой мировой и Гражданской войнами экономики страны.