Рак — это призыв к действию: как онкобольные возвращаются к жизни
Рак и злокачественные образования — это такая же болезнь, как и другие. Несмотря на долгое лечение, жизнь продолжается и есть шанс на полное исцеление.
Исследования показывают, что онкологические заболевания зачастую провоцируют малоподвижный образ жизни, питание на ходу, курение, алкоголь, употребление газированных сладких напитков и ежедневный стресс. На сегодняшний день в Ставропольском онкодиспансере ежегодно проводится около тридцати пяти тысяч госпитализаций в год, что на пятнадцать тысяч больше, чем десять лет назад.
Какой рак встречается чаще?
По частоте заболеваний у мужчин на первом месте рак легких, у женщин — рак молочной железы, далее злокачественные образования кожи. На третьем месте — рак предстательной железы и рак желудка у мужчин, у женщин — рак тела матки и ободочной кишки.
Люди с подозрением на онкологическое заболевание сначала обращаются в поликлиническое отделение диспансера. Там они проходят обследование и лечение. Шанс полностью победить рак значительно выше при обращении на ранней стадии развития заболевания.
Если заболевание обнаруживается на более поздней стадии, то вероятность оказаться в хирургическом отделении очень высока. В хирургии операции проводят двумя способами: открытым или лапароскопическим доступом. После лапароскопии очень быстрый реабилитационный период, поэтому пациенты быстрее возвращаются домой к родным.
Если после хирургического вмешательства рак продолжает распространяться и угрожает другим органам, то пациенты подвергаются химио‑ и лучевой терапии. Лучевая терапия — это локальное облучение, которое не несет тяжелых последствий. Химиотерапия вызывает у пациентов сильнейшие побочные эффекты и приводит к плохому самочувствию. После пройденного лечения пациентов ожидает длительный период реабилитации для того, чтобы как можно быстрее восстановить организм и повысить иммунитет.
Реабилитация онкобольных, перенесших COVID-19
На протяжении всего времени лечения с больными и их родственниками работает психолог, который помогает бороться со страхом и информирует обо всем, что их ожидает в период прохождения лечения.
Коронавирусная инфекция не обошла стороной и онкобольных. Болезнь у них протекает так же, как у всех. Но онкобольные испытывают бОльший страх перед осложнениями из-за сильного морального потрясения, связанного с лечением. Для того чтобы снизить риск последствий от COVID-19, медики реабилитационного отделения наблюдают за больными, переболевшими коронавирусом: регулярно берут анализ крови и результаты компьютерной томографии легких пациентов. Чтобы повысить иммунитет и избежать осложнений, пациенты проходят курс магнитотерапии, делают ингаляции и дыхательную гимнастику.
Психолог отделения реабилитации беседует с пациентами, чтобы не допустить возникновение страха. Врачи объясняют, что надо делать, чтобы избежать повторного заболевания, и как подготовиться к вакцинации.
Пандемия продиктовала новые условия работы с онкобольными. Многие приезжают из дальних уголков региона только ради консультации, поэтому врачи активно взялись консультировать пациентов и их родственников удаленно через социальные сети и по средствам мобильной связи.
Обратно к нормальной жизни
В реабилитационный период применяется ряд методик, которые в комплексе способствуют заживлению ран. К каждому пациенту в онкодиспансере подходят индивидуально, ведь все заболевания отличаются друг от друга, так же как и способности организма пациентов. В комплекс реабилитации с недавних пор из-за универсальности и высокой эффективности входят физиотерапевтические процедуры. Врачи отмечают, что вместе с применением лекарств, лечебной физкультурой и массажем физиотерапия даёт положительный нарастающий эффект.
В отделении реабилитации используют аппарат с низкочастотным электростатическим полем. Он позволяет уменьшить отек, повышает эластичность тканей. Одновременно улучшается функциональное состояние кожи, подкожно-жировой клетчатки, мышц, кровеносных и лимфатических сосудов, восстанавливается нервно-рецепторный аппарат.
Ускорения лимфо ‑ и кровотока достигают за счет сокращения лимфатических и кровеносных сосудов. Такой эффект дает аппарат перемежающейся пневматической компрессии. Манжет надувается и давит на конечность в течение заданного времени, потом давление сбрасывается и выдерживается пауза. Чередованием этих действий аппарат создает имитацию мышечных сокращений и позволяет уменьшить вязкость крови.
Для лечения рожистого воспаления в отделении применяют светодиодную фотоматричную терапию, которая способствует улучшению венозного оттока, реологических свойств крови и стимулирует тканевый иммунитет.
Противоотечное и противовоспалительное действие оказывает и низкочастотная магнитотерапия. К примеру, при посмастэктомической лимфодеме терапия позволяет увеличить число капилляров, сосудов и улучшить гемодинамику с микроциркуляцией.
Процедура лазерной терапии стимулирует заживление послеоперационной раны, улучшает метаболизм.
На этапе реабилитации пациентам подбирают программу занятий лечебной гимнастикой со спортивным инвентарем и без него. Для людей с маммологией групповые занятия гимнастикой помогают разработать мышцы плечевого пояса, позволяют предотвратить нарушение осанки, укрепляют мышечный корсет. Пациентам из урологического отделения и с заболеваниями в области головы или шеи подбираются индивидуальные занятия. Врачи замечают, что после занятия физкультурой у пациентов наблюдается прилив бодрости, улучшается настроение и общее самочувствие. Массаж, наоборот, дает успокаивающий эффект, способствует улучшению лимфотока, за счет чего убираются отечность и напряжение в проблемных участках тела. Это все способствует скорейшему восстановлению.
Сотрудники онкодиспансера утверждают, что без помощи пациентов шансы на выздоровление снижаются, и, чтобы их увеличить, заболевший должен работать над своим эмоциональным состоянием. Слушать советы врачей и психолога, следовать предписаниям, соблюдать диету и график принятия лекарств, ухаживать за собой, строить планы на будущее и не бояться жить дальше. Ведь рак — это не приговор, а призыв к действию.