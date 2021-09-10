Рак и злокачественные образования — это такая же болезнь, как и другие. Несмотря на долгое лечение, жизнь продолжается и есть шанс на полное исцеление.

Александр Погожев ИА REGNUM Онкобольной пациент

Исследования показывают, что онкологические заболевания зачастую провоцируют малоподвижный образ жизни, питание на ходу, курение, алкоголь, употребление газированных сладких напитков и ежедневный стресс. На сегодняшний день в Ставропольском онкодиспансере ежегодно проводится около тридцати пяти тысяч госпитализаций в год, что на пятнадцать тысяч больше, чем десять лет назад.

Александр Погожев ИА REGNUM Химиотерапевтическое отделение

Какой рак встречается чаще?

Александр Погожев ИА REGNUM В отделении химиотерапии лечатся люди разных возрастов

По частоте заболеваний у мужчин на первом месте рак легких, у женщин — рак молочной железы, далее злокачественные образования кожи. На третьем месте — рак предстательной железы и рак желудка у мужчин, у женщин — рак тела матки и ободочной кишки.

Александр Погожев ИА REGNUM Онкологическое отделение

Александр Погожев ИА REGNUM Сестринский пост

Александр Погожев ИА REGNUM Сестринский пост

Люди с подозрением на онкологическое заболевание сначала обращаются в поликлиническое отделение диспансера. Там они проходят обследование и лечение. Шанс полностью победить рак значительно выше при обращении на ранней стадии развития заболевания.

Александр Погожев ИА REGNUM Больничный коридор

Если заболевание обнаруживается на более поздней стадии, то вероятность оказаться в хирургическом отделении очень высока. В хирургии операции проводят двумя способами: открытым или лапароскопическим доступом. После лапароскопии очень быстрый реабилитационный период, поэтому пациенты быстрее возвращаются домой к родным.

Александр Погожев ИА REGNUM Отделение реабилитации

Если после хирургического вмешательства рак продолжает распространяться и угрожает другим органам, то пациенты подвергаются химио‑ и лучевой терапии. Лучевая терапия — это локальное облучение, которое не несет тяжелых последствий. Химиотерапия вызывает у пациентов сильнейшие побочные эффекты и приводит к плохому самочувствию. После пройденного лечения пациентов ожидает длительный период реабилитации для того, чтобы как можно быстрее восстановить организм и повысить иммунитет.

Реабилитация онкобольных, перенесших COVID-19

Александр Погожев ИА REGNUM

На протяжении всего времени лечения с больными и их родственниками работает психолог, который помогает бороться со страхом и информирует обо всем, что их ожидает в период прохождения лечения.

Александр Погожев ИА REGNUM Врачи-онкологи проводят «Школу здоровья» для пациентов

Коронавирусная инфекция не обошла стороной и онкобольных. Болезнь у них протекает так же, как у всех. Но онкобольные испытывают бОльший страх перед осложнениями из-за сильного морального потрясения, связанного с лечением. Для того чтобы снизить риск последствий от COVID-19, медики реабилитационного отделения наблюдают за больными, переболевшими коронавирусом: регулярно берут анализ крови и результаты компьютерной томографии легких пациентов. Чтобы повысить иммунитет и избежать осложнений, пациенты проходят курс магнитотерапии, делают ингаляции и дыхательную гимнастику.

Александр Погожев ИА REGNUM Медсестра готовится к проведению ингаляционных процедур

Александр Погожев ИА REGNUM Ингаляционная терапия

Психолог отделения реабилитации беседует с пациентами, чтобы не допустить возникновение страха. Врачи объясняют, что надо делать, чтобы избежать повторного заболевания, и как подготовиться к вакцинации.

Александр Погожев ИА REGNUM Ставропольский онкологический диспансер

Пандемия продиктовала новые условия работы с онкобольными. Многие приезжают из дальних уголков региона только ради консультации, поэтому врачи активно взялись консультировать пациентов и их родственников удаленно через социальные сети и по средствам мобильной связи.

Обратно к нормальной жизни

В реабилитационный период применяется ряд методик, которые в комплексе способствуют заживлению ран. К каждому пациенту в онкодиспансере подходят индивидуально, ведь все заболевания отличаются друг от друга, так же как и способности организма пациентов. В комплекс реабилитации с недавних пор из-за универсальности и высокой эффективности входят физиотерапевтические процедуры. Врачи отмечают, что вместе с применением лекарств, лечебной физкультурой и массажем физиотерапия даёт положительный нарастающий эффект.

Александр Погожев ИА REGNUM В отделении реабилитации используют аппарат с низкочастотным электростатическим полем

Александр Погожев ИА REGNUM Аппарат с низкочастотным электростатическим полем

Александр Погожев ИА REGNUM Аппарат с низкочастотным электростатическим полем

Александр Погожев ИА REGNUM Процедуры в отделении реабилитации

В отделении реабилитации используют аппарат с низкочастотным электростатическим полем. Он позволяет уменьшить отек, повышает эластичность тканей. Одновременно улучшается функциональное состояние кожи, подкожно-жировой клетчатки, мышц, кровеносных и лимфатических сосудов, восстанавливается нервно-рецепторный аппарат.

Александр Погожев ИА REGNUM Процедуры в онкодиспансере

Александр Погожев ИА REGNUM Аппарат перемежающейся пневматической компрессии

Александр Погожев ИА REGNUM Ускорения лимфо ‑ и кровотока достигают за счет сокращения лимфатических и кровеносных сосудов

Ускорения лимфо ‑ и кровотока достигают за счет сокращения лимфатических и кровеносных сосудов. Такой эффект дает аппарат перемежающейся пневматической компрессии. Манжет надувается и давит на конечность в течение заданного времени, потом давление сбрасывается и выдерживается пауза. Чередованием этих действий аппарат создает имитацию мышечных сокращений и позволяет уменьшить вязкость крови.

Александр Погожев ИА REGNUM Процедура способствует улучшению венозного оттока

Александр Погожев ИА REGNUM Светодиодная фотоматричная терапия

Для лечения рожистого воспаления в отделении применяют светодиодную фотоматричную терапию, которая способствует улучшению венозного оттока, реологических свойств крови и стимулирует тканевый иммунитет.

Александр Погожев ИА REGNUM Процедура низкочастотной магнитотерапии

Александр Погожев ИА REGNUM Низкочастотная магнитотерапия

Александр Погожев ИА REGNUM Низкочастотная магнитотерапия

Противоотечное и противовоспалительное действие оказывает и низкочастотная магнитотерапия. К примеру, при посмастэктомической лимфодеме терапия позволяет увеличить число капилляров, сосудов и улучшить гемодинамику с микроциркуляцией.

Александр Погожев ИА REGNUM Онкобольной пациент проходит лазерную терапию

Александр Погожев ИА REGNUM Процедура лазерной терапии

Александр Погожев ИА REGNUM Лазерная терапия

Александр Погожев ИА REGNUM Пациент с врачом-онкологом после лазерной терапии

Процедура лазерной терапии стимулирует заживление послеоперационной раны, улучшает метаболизм.

Александр Погожев ИА REGNUM Групповые занятия гимнастикой

Александр Погожев ИА REGNUM Групповые занятия гимнастикой

Александр Погожев ИА REGNUM Занятия помогают разработать мышцы

На этапе реабилитации пациентам подбирают программу занятий лечебной гимнастикой со спортивным инвентарем и без него. Для людей с маммологией групповые занятия гимнастикой помогают разработать мышцы плечевого пояса, позволяют предотвратить нарушение осанки, укрепляют мышечный корсет. Пациентам из урологического отделения и с заболеваниями в области головы или шеи подбираются индивидуальные занятия. Врачи замечают, что после занятия физкультурой у пациентов наблюдается прилив бодрости, улучшается настроение и общее самочувствие. Массаж, наоборот, дает успокаивающий эффект, способствует улучшению лимфотока, за счет чего убираются отечность и напряжение в проблемных участках тела. Это все способствует скорейшему восстановлению.

Александр Погожев ИА REGNUM Массаж в реабилитационном отделении

Александр Погожев ИА REGNUM Массаж

Александр Погожев ИА REGNUM Массаж

Сотрудники онкодиспансера утверждают, что без помощи пациентов шансы на выздоровление снижаются, и, чтобы их увеличить, заболевший должен работать над своим эмоциональным состоянием. Слушать советы врачей и психолога, следовать предписаниям, соблюдать диету и график принятия лекарств, ухаживать за собой, строить планы на будущее и не бояться жить дальше. Ведь рак — это не приговор, а призыв к действию.