Сотни воздушных змеев были запущены в небо участниками фестиваля «Таврида.АРТ» в бухте Капсель в Крыму, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Площадка фестиваля «Таврида.Арт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Запуск воздушных змеев на фестивале «Таврида-Арт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Запуск воздушных змеев на фестивале «Таврида.Арт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Запуск воздушных змеев на фестивале «Таврида.Арт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Запуск воздушных змеев на фестивале «Таврида.Арт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Запуск воздушных змеев на фестивале «Таврида.Арт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Запуск воздушных змеев на фестивале «Таврида.Арт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Морские обитатели

Самым большим воздушным змеем фестиваля стал 30-метровый кит. Кроме него в небе можно было увидеть морских скатов, осьминогов, ящериц и медведей. За время работы фестиваля «Таврида.АРТ» в небо запустят более 400 воздушных фигур различных форм.

Александр Полегенько ИА REGNUM Запуск воздушных змеев на фестивале «Таврида.Арт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Воздушный осьминог

Александр Полегенько ИА REGNUM Воздушный осьминог

Александр Полегенько ИА REGNUM Запуск воздушных змеев на фестивале «Таврида.Арт»

«Мы за нестандартное мышление, поэтому правило было только одно — никаких скучных шаблонных ромбов в небе», — пояснил продюсер фестивальных форматов «Тавриды. АРТ» Алексей Уразов.

Александр Полегенько ИА REGNUM

Александр Полегенько ИА REGNUM Запуск воздушных змеев на фестивале «Таврида.Арт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Бухта Капсель

Александр Полегенько ИА REGNUM Запуск воздушных змеев на фестивале «Таврида.Арт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Запуск воздушных змеев на фестивале «Таврида.Арт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Запуск воздушных змеев на фестивале «Таврида.Арт»

Всего в программе фестиваля более 320 различных мероприятий: фестиваль авторской песни, фестиваль моды, фестиваль исторической реконструкции, гастрономический фестиваль и многие другие.

Александр Полегенько ИА REGNUM Фестиваль «Таврида.Арт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Запуск воздушных змеев на фестивале «Таврида.Арт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Запуск воздушных змеев на фестивале «Таврида.Арт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Запуск воздушных змеев на фестивале «Таврида.Арт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Запуск воздушных змеев на фестивале «Таврида.Арт»

Александр Полегенько ИА REGNUM Форум «Россия страна возможностей» проходит параллельно

Фестиваль «Таврида.АРТ» проходит в Крыму, в бухте Капсель, с 8 по 12 сентября. В фестивале принимают участие более 5000 молодых деятелей культуры и искусств из всех регионов России. В этом году фестиваль объединили с ежегодным форумом «Россия — страна возможностей».