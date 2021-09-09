В Москве проходит уже четвертый по счету ежегодный Столыпин-форум. В этот раз главной тематикой мероприятия стало восстановление экономики России и мира от последствий пандемии коронавируса.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Александру Горчакову. IV Столыпин-форум

Ярослав Чингаев ИА REGNUM IV Столыпин-форум

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Леликов и Борис Титов. IV Столыпин-форум

По мнению многих участников, мировая, да и российская экономика уже оправились от последствий распространения коронавируса. Основная задача сейчас — научиться жить в новых реалиях, которые сформировались при пандемии.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM IV Столыпин-форум

Ярослав Чингаев ИА REGNUM IV Столыпин-форум

Ярослав Чингаев ИА REGNUM IV Столыпин-форум

Ярослав Чингаев ИА REGNUM IV Столыпин-форум

Ярослав Чингаев ИА REGNUM IV Столыпин-форум

Ярослав Чингаев ИА REGNUM IV Столыпин-форум

Ярослав Чингаев ИА REGNUM IV Столыпин-форум

Гости форума давали оценки и делали прогнозы относительно развития экономики России. Например, по мнению главного экономиста Евразийского банка развития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгения Винокурова, ближайшие пять лет будут очень комфортными для российской экономики, которая в этот перид будет прибавлять по 2,5% ежегодно.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM IV Столыпин-форум

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Олег Дерипаска. IV Столыпин-форум

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Олег Дерипаска и Константин Ремчуков. IV Столыпин-форум

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Олег Дерипаска, российский предприниматель. IV Столыпин-форум

Традиционно на мероприятии затрагиваются наиболее проблемные темы. Среди таковых оказалась и помощь промышленным предприятиям на территории России. По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Алексея Ученова, размер государственной поддержки промпредприятий сокращаться не будет.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM IV Столыпин-форум

Ярослав Чингаев ИА REGNUM IV Столыпин-форум

Ярослав Чингаев ИА REGNUM IV Столыпин-форум

Ярослав Чингаев ИА REGNUM IV Столыпин-форум

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Алексей Чекунков, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. IV Столыпин-форум

Ярослав Чингаев ИА REGNUM IV Столыпин-форум

Ярослав Чингаев ИА REGNUM IV Столыпин-форум

Звучали на форуме и смелые инициативы. Например, предлагалось полностью освободить от уплаты всех налогов малые и средние предприятия и ограничить импорт товаров народного потребления, чтобы создать условия для развития их производства на территории России.