Жизнь СССР в картинах Юрия Пименова — фоторепортаж
Выставка Юрия Пименова открылась в Третьяковской галерее. 170 произведений художника собраны из 22 музеев и частных коллекций России, Белоруссии и Латвии. Экспозиция включает в себя живописные работы, графические листы и скульптуры. Не сохранившиеся работы организаторы смогли воспроизвести на металлических листах. Работы на выставке распределены по нескольким разделам: «Новый реализм.1920-е», «Физкультурный парад», «Импрессионизм 30-х годов», «Война», «Москва и москвичи. Конец 1940-х — 1950-е», «Новые кварталы. 1960−1970-е», «Путешествия», «Таинственный мир зрелищ».
Юрий Иванович Пименов (1903−1977) крупнейший художник XX века. Выпускник ВХУТЕМАСа, член-учредитель Общества станковистов, академик и лауреат государственных премий, создатель выразительных образов советского искусства. Пименов проявил себя не только в живописи, рисунке и книжной иллюстрации, но и в театрально-декоративном искусстве, и литературном эссе.
«Не все работы 1920-х годов дошли до нашего времени. Многие важнейшие полотна, громко прозвучавшие тогда на выставках, были уничтожены художником. Драма Пименова заключалась не только в кардинальном переосмыслении собственного раннего творчества, отказе от пластических и образных находок, но и в желании стереть их из своей биографии, из истории искусства. Чтобы добиться этого, в начале 1930-х годов Пименов ликвидировал ряд картин, причем даже те из них, что уже были закуплены в собрания различных музеев. Для этого он договаривался с музейщиками и менял полотна на более соответствующие стилистике изменившегося времени. Художник уничтожил более десятка своих живописных работ. Однако восемь из них создатели выставки смогли воспроизвести. Это стало возможным благодаря тому, что в 1920-х годах фотографии и репродукции работ Пименова неоднократно публиковались в каталогах выставок и в журналах по искусству. По представленным в экспозиции реконструкциям возможно представить, сколь индивидуальным, ярким, экспрессивным было раннее творчество Юрия Пименова», — рассказывают кураторы выставки Елена Воронович и Наталья Чернышева.
Искусство Пименова 1930-х годов, следующее творческому принципу «прекрасного мгновения», представлено в разделе «Импрессионизм. 1930-е». Переосмыслив свое раннее творчество, художник отдает предпочтение импрессионизму, легкому и артистичному образу-впечатлению.
В работах, посвященных войне, Пименов показывает не сцены сражений, а оборону Москвы и Ленинграда — героические будни тыла. Хотя художник выезжал в командировку на фронт, в работах этих лет он показывает не сцены сражений, а оборону Москвы и Ленинграда — героические будни тыла.
«Вечерние часы дежурств у ворот, поднимающиеся космические фигуры противовоздушных «колбас», таинственные сумерки тревоги на обледенелых крышах… застывшие, как изваяния, дежурные москвички… Красота Москвы и ее людей раскрылась в эти дни в особом, трагическом, благородном свете. Нежные руки городских женщин взялись вместе с опытными крепкими руками крестьянок за лопаты в окопах и рвах под холодными дождями этой страшной осени — и выдержали испытание. Затемненный замолкший, настороженный город был трагически прекрасен в лунные зимние ночи», — цитируют Юрия Пименова кураторы выставки.
В историю отечественного искусства Пименов вошел и как один из создателей поэтики оттепели. Его живописные серии «Вещи каждого дня», «Новые кварталы», «Рассказы о простой Европе» отобразили панораму современности. Мимолетные частные ситуации стали отражением событий московской жизни 1950−1960-х годов.
«Еще я очень люблю писать дождь… Ливень заливает асфальтированные улицы и все дома; автобусы, люди отражаются в зеркалах мостовых и тротуаров — отражаются лишь серо-голубыми, размытыми водой пятнами в свете дождливого дня, лишь желтыми, синими, красными огнями и черными тенями ночных улиц. Этот же ливень покрывает стекла автобусов и квартир огромным количеством мелких капель, в которых живут свет и тень, блеск и влажность… Городской дождь полон таких разных образов и настроений — он приносит художнику не меньшее богатство ощущений и чувств, чем поля, затянутые серой пеленой осени, чем лужи в колеях черного проселка, чем сверкающие капли на сосновых ветках и солнце сквозь парной воздух мокрого леса»,— цитируют Юрия Пименова.
Непреходящей любовью Пименова был театр. Больше 50 лет он посвятил созданию декораций, эскизов занавесов и костюмов. Последний раздел выставки «Таинственный мир зрелищ. 1920−1970-е», названный в честь одноименной книги Пименова о его работе в театре, демонстрирует талант художника в сфере театра и кино.
Выставка проходит с 7 сентября 2021 года по 9 января 2022 года в Третьяковской галерее в здании на Крымском Валу, дом 10.