Выставка Юрия Пименова открылась в Третьяковской галерее. 170 произведений художника собраны из 22 музеев и частных коллекций России, Белоруссии и Латвии. Экспозиция включает в себя живописные работы, графические листы и скульптуры. Не сохранившиеся работы организаторы смогли воспроизвести на металлических листах. Работы на выставке распределены по нескольким разделам: «Новый реализм.1920-е», «Физкультурный парад», «Импрессионизм 30-х годов», «Война», «Москва и москвичи. Конец 1940-х — 1950-е», «Новые кварталы. 1960−1970-е», «Путешествия», «Таинственный мир зрелищ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент афиши выставки картин Юрия Пименова (Новая Москва. 1937)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юрий Пименов. Триптих «Работницы Уралмаша». 1934–1935

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юрий Пименов. Триптих «Строительницы (Москвички, Строительные работницы)». 1947

Юрий Иванович Пименов (1903−1977) крупнейший художник XX века. Выпускник ВХУТЕМАСа, член-учредитель Общества станковистов, академик и лауреат государственных премий, создатель выразительных образов советского искусства. Пименов проявил себя не только в живописи, рисунке и книжной иллюстрации, но и в театрально-декоративном искусстве, и литературном эссе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картина, воспроизведенная на металлическом листе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка картин Юрия Пименова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке картин Юрия Пименова

«Не все работы 1920-х годов дошли до нашего времени. Многие важнейшие полотна, громко прозвучавшие тогда на выставках, были уничтожены художником. Драма Пименова заключалась не только в кардинальном переосмыслении собственного раннего творчества, отказе от пластических и образных находок, но и в желании стереть их из своей биографии, из истории искусства. Чтобы добиться этого, в начале 1930-х годов Пименов ликвидировал ряд картин, причем даже те из них, что уже были закуплены в собрания различных музеев. Для этого он договаривался с музейщиками и менял полотна на более соответствующие стилистике изменившегося времени. Художник уничтожил более десятка своих живописных работ. Однако восемь из них создатели выставки смогли воспроизвести. Это стало возможным благодаря тому, что в 1920-х годах фотографии и репродукции работ Пименова неоднократно публиковались в каталогах выставок и в журналах по искусству. По представленным в экспозиции реконструкциям возможно представить, сколь индивидуальным, ярким, экспрессивным было раннее творчество Юрия Пименова», — рассказывают кураторы выставки Елена Воронович и Наталья Чернышева.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юрий Пименов. Лирические стихи. 1965

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юрий Пименов. Старые и новые вещи. 1967

Искусство Пименова 1930-х годов, следующее творческому принципу «прекрасного мгновения», представлено в разделе «Импрессионизм. 1930-е». Переосмыслив свое раннее творчество, художник отдает предпочтение импрессионизму, легкому и артистичному образу-впечатлению.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юрий Пименов. Фронтовая дорога. 1944

В работах, посвященных войне, Пименов показывает не сцены сражений, а оборону Москвы и Ленинграда — героические будни тыла. Хотя художник выезжал в командировку на фронт, в работах этих лет он показывает не сцены сражений, а оборону Москвы и Ленинграда — героические будни тыла.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юрий Пименов. Ленинград. Стрелка Васильевского острова. Зенитчицы. 1942–1944

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юрий Пименов. Осенняя станция. 1945

«Вечерние часы дежурств у ворот, поднимающиеся космические фигуры противовоздушных «колбас», таинственные сумерки тревоги на обледенелых крышах… застывшие, как изваяния, дежурные москвички… Красота Москвы и ее людей раскрылась в эти дни в особом, трагическом, благородном свете. Нежные руки городских женщин взялись вместе с опытными крепкими руками крестьянок за лопаты в окопах и рвах под холодными дождями этой страшной осени — и выдержали испытание. Затемненный замолкший, настороженный город был трагически прекрасен в лунные зимние ночи», — цитируют Юрия Пименова кураторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юрий Пименов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автограф Юрия Пименова

В историю отечественного искусства Пименов вошел и как один из создателей поэтики оттепели. Его живописные серии «Вещи каждого дня», «Новые кварталы», «Рассказы о простой Европе» отобразили панораму современности. Мимолетные частные ситуации стали отражением событий московской жизни 1950−1960-х годов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юрий Пименов. Проливной ливень. 1957

«Еще я очень люблю писать дождь… Ливень заливает асфальтированные улицы и все дома; автобусы, люди отражаются в зеркалах мостовых и тротуаров — отражаются лишь серо-голубыми, размытыми водой пятнами в свете дождливого дня, лишь желтыми, синими, красными огнями и черными тенями ночных улиц. Этот же ливень покрывает стекла автобусов и квартир огромным количеством мелких капель, в которых живут свет и тень, блеск и влажность… Городской дождь полон таких разных образов и настроений — он приносит художнику не меньшее богатство ощущений и чувств, чем поля, затянутые серой пеленой осени, чем лужи в колеях черного проселка, чем сверкающие капли на сосновых ветках и солнце сквозь парной воздух мокрого леса»,— цитируют Юрия Пименова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юрий Пименов. Женщина в гамаке. 1934

Непреходящей любовью Пименова был театр. Больше 50 лет он посвятил созданию декораций, эскизов занавесов и костюмов. Последний раздел выставки «Таинственный мир зрелищ. 1920−1970-е», названный в честь одноименной книги Пименова о его работе в театре, демонстрирует талант художника в сфере театра и кино.

Выставка проходит с 7 сентября 2021 года по 9 января 2022 года в Третьяковской галерее в здании на Крымском Валу, дом 10.