Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Автомобилист»

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами «СКА» и «Автомобилист»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Автомобилист» Дмитрий Шикин

Первые два гола «Автомобилиста» получились курьёзными. Сначала форвард екатеринбургской команды Алексей Макеев воспользовался ошибкой голкипера СКА Александра Самонова и протолкнул шайбу ему между ног.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Автомобилист» Шейн Принс , игрок СКА Василий Токранов и вратарь СКА Александр Самонов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Автомобилист» Дмитрий Шикин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Андрей Кузьменко и игрок команды «Автомобилист» Станислав Бочаров

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Кирилл Марченко и игрок команды «Автомобилист» Брукс Мэйсек

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Василий Токранов и игрок команды «Автомобилист» Сергей Шумаков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Кирилл Марченко и игрок команды «Автомобилист» Брукс Мэйсек и игрок СКА Оскар Фантенберг

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Автомобилист» радуются забитой шайбе в ворота команды «СКА»

А затем нападающий СКА Кирилл Марченко забросил шайбу в собственные ворота. Он решил сделать передачу через центр площадки, но попал в Самонова, от которого шайба отскочила в ворота. Гол записали на форварда «Автомобилиста» Брукса Мэйсека.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Автомобилист» Дмитрий Шикин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Автомобилист» Стефан Да Коста и игрок команды СКА Фредрик Хендемарк

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Автомобилист»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Антон Бурдасов и игрок команды «Автомобилист» Даниил Романцев

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Автомобилист» Дмитрий Шикин

Кроме того, у екатеринбургского клуба отличились Стефан да Коста и Райан Спунер. В составе СКА голы забили Фредрик Хендемарк и Антон Бурдасов.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Йоонас Кемппайнен и игрок команды «Автомобилист» Патрис Кормье

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами «СКА» и «Автомобилист»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Михаил Воробьев и игрок команды «Автомобилист» Райан Спунер

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Степан Фальковский и игрок команды «Автомобилист» Сергей Зборовский

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Автомобилист» Сергей Шумаков

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Автомобилист» радуются забитой шайбе в ворота команды «СКА»

СКА потерпел первое поражение в сезоне. «Автомобилист», в свою очередь, одержал первую победу.

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