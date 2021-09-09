Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Автомобилист»
Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс
Матч чемпионата КХЛ между командами «СКА» и «Автомобилист»
Вратарь команды «Автомобилист» Дмитрий Шикин
Первые два гола «Автомобилиста» получились курьёзными. Сначала форвард екатеринбургской команды Алексей Макеев воспользовался ошибкой голкипера СКА Александра Самонова и протолкнул шайбу ему между ног.
Игрок команды «Автомобилист» Шейн Принс , игрок СКА Василий Токранов и вратарь СКА Александр Самонов
Вратарь команды «Автомобилист» Дмитрий Шикин
Игрок СКА Андрей Кузьменко и игрок команды «Автомобилист» Станислав Бочаров
Игрок СКА Кирилл Марченко и игрок команды «Автомобилист» Брукс Мэйсек
Игрок СКА Василий Токранов и игрок команды «Автомобилист» Сергей Шумаков
Игрок СКА Кирилл Марченко и игрок команды «Автомобилист» Брукс Мэйсек и игрок СКА Оскар Фантенберг
Игроки команды «Автомобилист» радуются забитой шайбе в ворота команды «СКА»
А затем нападающий СКА Кирилл Марченко забросил шайбу в собственные ворота. Он решил сделать передачу через центр площадки, но попал в Самонова, от которого шайба отскочила в ворота. Гол записали на форварда «Автомобилиста» Брукса Мэйсека.
Вратарь команды «Автомобилист» Дмитрий Шикин
Игрок «Автомобилист» Стефан Да Коста и игрок команды СКА Фредрик Хендемарк
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Автомобилист»
Игрок СКА Антон Бурдасов и игрок команды «Автомобилист» Даниил Романцев
Вратарь команды «Автомобилист» Дмитрий Шикин
Кроме того, у екатеринбургского клуба отличились Стефан да Коста и Райан Спунер. В составе СКА голы забили Фредрик Хендемарк и Антон Бурдасов.
Игрок СКА Йоонас Кемппайнен и игрок команды «Автомобилист» Патрис Кормье
Матч чемпионата КХЛ между командами «СКА» и «Автомобилист»
Игрок СКА Михаил Воробьев и игрок команды «Автомобилист» Райан Спунер
Игрок СКА Степан Фальковский и игрок команды «Автомобилист» Сергей Зборовский
Игрок команды «Автомобилист» Сергей Шумаков
Игроки команды «Автомобилист» радуются забитой шайбе в ворота команды «СКА»
СКА потерпел первое поражение в сезоне. «Автомобилист», в свою очередь, одержал первую победу.
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