Завершились 30-дневные сборы военнослужащих центра специального назначения «Витязь» Росгвардии. На аэродроме ФИНАМ «Большое Грызлово» в Московской области спецназовцы провели занятия по парашютно-десантной подготовке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парашютисты с тяжелым снаряжением. Занятия по парашютной подготовке спецназа «Витязь» Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Занятия по парашютной подготовке спецназа «Витязь» Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Занятия по парашютной подготовке спецназа «Витязь» Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Занятия по парашютной подготовке спецназа «Витязь» Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Занятия по парашютной подготовке спецназа «Витязь» Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Занятия по парашютной подготовке спецназа «Витязь» Росгвардии

Впервые в практике спецназа Росгвардии была отработана доставка кинологов вместе с собаками парашютным способом в системе «тандем». Для осуществления такого прыжка с высоты 3000 метров из вертолета МИ-8 собак специально подготавливают. В «тандеме» парашютист с пристегнутыми к нему кинологом и питомцем управляет полётом для приземления в заданный район.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Занятия по парашютной подготовке спецназа «Витязь» Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Доставка кинолога с собакой в систиме тандем. Занятия по парашютной подготовке спецназа «Витязь» Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Доставка кинолога с собакой в систиме тандем. Занятия по парашютной подготовке спецназа «Витязь» Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Доставка кинолога с собакой в систиме тандем. Занятия по парашютной подготовке спецназа «Витязь» Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Доставка кинолога с собакой в систиме тандем. Занятия по парашютной подготовке спецназа «Витязь» Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Занятия по парашютной подготовке спецназа «Витязь» Росгвардии

«Это занятие стало контрольным этапом парашютно-десантной подготовки групп специального назначения на 30-дневном учебном сборе. Месяц назад росгвардейцы с учебным парашютом «Д-1−5У» выполняли свои первые прыжки, которые позволили им освоить парашютную систему специального назначения «Стайер» типа «крыло». А уже подготовленные специалисты, тандем-пилоты и боевые пловцы успешно повысили свои профессиональные навыки», — сказал руководитель учебного сбора по парашютно-десантной подготовке спецназа Росгвардии полковник Сергей Лихторенко.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Приводнение водолазов с парашютом. Занятия по парашютной подготовке спецназа «Витязь» Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Приводнение водолазов с парашютом. Занятия по парашютной подготовке спецназа «Витязь» Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Приводнение водолазов с парашютом. Занятия по парашютной подготовке спецназа «Витязь» Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Водолазы на огневой позиции после приводнения. Занятия по парашютной подготовке спецназа «Витязь» Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Водолазы на огневой позиции после приводнения. Занятия по парашютной подготовке спецназа «Витязь» Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Водолазы на огневой позиции после приводнения. Занятия по парашютной подготовке спецназа «Витязь» Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Эвакуация водолазов. Занятия по парашютной подготовке спецназа «Витязь» Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Эвакуация водолазов. Занятия по парашютной подготовке спецназа «Витязь» Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Эвакуация водолазов. Занятия по парашютной подготовке спецназа «Витязь» Росгвардии

Кроме того, была отработана высадка групп спецназа Росгвардии парашютным способом с различным снаряжением и оружием из самолета Ан-26 и водолазами отработаны прыжки с парашютом в полной экипировке с приводнением.