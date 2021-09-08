Утром 8 сентября в подмосковном Ногинске произошло обрушение части дома. По состоянию на 18:00 пострадали в результате трагедии 17 человек, шестеро из которых — дети, еще двое жильцов погибли.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Взрыв бытового газа в девятиэтажном доме в Ногинске

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спецтехника на улице 28 Июня в Ногинске

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спецтехника на улице 28 Июня в Ногинске

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Взрыв бытового газа в девятиэтажном доме в Ногинске

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Взрыв бытового газа в девятиэтажном доме в Ногинске

После трагедии на место прибыли экстренные службы, к которым затем присоединились волонтеры и неравнодушные жители. Для пострадавших, которым не требовалась госпитализация, был развернут специальный центр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Взрыв бытового газа в девятиэтажном доме в Ногинске

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Взрыв бытового газа в девятиэтажном доме в Ногинске

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Разрушенная стена дома 9а на улице 28 Июня в Ногинске

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Ход расследования взяло на контроль областное управление прокуратуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Собаки на службе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Взрыв бытового газа в девятиэтажном доме в Ногинске

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Собаки на службе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Заместитель прокурора Московской области Черсков Олег Леонидович

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Андрей Воробьев и Игорь Сухин

На месте трагедии также побывал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона пообещал выплатить всем пострадавшим от 30 до 50 тыс. рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детский сад, где размещен пункт помощи пострадавшим

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детский сад, где размещен пункт помощи пострадавшим

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спасатель на службе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Машина МЧС

По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа. Предположительно, в одной из квартир жители для обогрева помещения оставили на ночь включенной газовую плиту. Пока они спали, огонь потух, и жилье заполнилось газом. Утром при включении света произошел взрыв.