В Екатеринбург привезли 60 новых автобусов — фоторепортаж
8 сентября 2021
Екатеринбург получил 60 новых автобусов, приобретённых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 8 сентября их представили свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Новые автобусы Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Презентация новых автобусов на газомоторном топливе на площади 1905 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Екатеринбург получил 60 новых автобусов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Водитель автобуса
Алексей Колчин ИА REGNUM
Место водителя в автобусе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Камеры наблюдения в автобусе
В 2020 году город получил 57 автобусов. Ещё 60 — в 2021-м. Таким образом, автобусный муниципальный парк обновлён на на 70%.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Автобусы на газомоторном топливе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Презентация новых автобусов на газомоторном топливе на площади 1905 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Презентация новых автобусов на газомоторном топливе на площади 1905 года
«В конечном итоге мы переведем весь городской общественный транспорт на экологичное топливо», — заявил Куйвашев.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Салон автобуса
Алексей Колчин ИА REGNUM
Салон автобуса
Алексей Колчин ИА REGNUM
Валидатор
Алексей Колчин ИА REGNUM
Презентация новых автобусов на газомоторном топливе на площади 1905 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Презентация новых автобусов на газомоторном топливе на площади 1905 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Презентация новых автобусов на газомоторном топливе на площади 1905 года
Глава города Алексей Орлов отметил, что новый транспорт будет курсировать по наиболее востребованным направлениям. В частности, в микрорайон Компрессорный, посёлок Мичуринский и т.д.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Презентация новых автобусов на газомоторном топливе на площади 1905 года
Следующим этапом модернизации пассажирского транспорта станет обновление парка трамваев и троллейбусов, отмечают в областном департаменте информполитики.