Екатеринбург получил 60 новых автобусов, приобретённых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 8 сентября их представили свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву.

Алексей Колчин ИА REGNUM Новые автобусы Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Презентация новых автобусов на газомоторном топливе на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Екатеринбург получил 60 новых автобусов

Алексей Колчин ИА REGNUM Водитель автобуса

Алексей Колчин ИА REGNUM Место водителя в автобусе

Алексей Колчин ИА REGNUM Камеры наблюдения в автобусе

В 2020 году город получил 57 автобусов. Ещё 60 — в 2021-м. Таким образом, автобусный муниципальный парк обновлён на на 70%.

Алексей Колчин ИА REGNUM Автобусы на газомоторном топливе

Алексей Колчин ИА REGNUM Презентация новых автобусов на газомоторном топливе на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Презентация новых автобусов на газомоторном топливе на площади 1905 года

«В конечном итоге мы переведем весь городской общественный транспорт на экологичное топливо», — заявил Куйвашев.

Алексей Колчин ИА REGNUM Салон автобуса

Алексей Колчин ИА REGNUM Салон автобуса

Алексей Колчин ИА REGNUM Валидатор

Алексей Колчин ИА REGNUM Презентация новых автобусов на газомоторном топливе на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Презентация новых автобусов на газомоторном топливе на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Презентация новых автобусов на газомоторном топливе на площади 1905 года

Глава города Алексей Орлов отметил, что новый транспорт будет курсировать по наиболее востребованным направлениям. В частности, в микрорайон Компрессорный, посёлок Мичуринский и т.д.

Алексей Колчин ИА REGNUM Презентация новых автобусов на газомоторном топливе на площади 1905 года

Следующим этапом модернизации пассажирского транспорта станет обновление парка трамваев и троллейбусов, отмечают в областном департаменте информполитики.