Ярмарка молодого современного искусства Blazar открылась в Музее Москвы 7 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM В Москве открылась ярмарка молодого современного искусства Blazar

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Елены Артеменко

Василий Иванов ИА REGNUM Работы Юлии Беловой

Василий Иванов ИА REGNUM В Москве открылась ярмарка молодого современного искусства Blazar

Эта ярмарка — официальный спутник Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow и проводится в Музее Москвы уже во второй раз.

Василий Иванов ИА REGNUM В Москве открылась ярмарка молодого современного искусства Blazar

Василий Иванов ИА REGNUM В Москве открылась ярмарка молодого современного искусства Blazar

Василий Иванов ИА REGNUM В Москве открылась ярмарка молодого современного искусства Blazar

В этом году в сотрудничестве с агентством креативных индустрий работает проект Created in Moscow, направленный на поддержку как молодых художников, так и профессионалов арт-индустрии. Московские галереи, прошедшие отбор экспертного совета проекта, участвуют в ярмарке бесплатно. Также этот проект — площадка для обсуждений и обмена опытом, с 8 по 12 сентября в рамках лектория участники обсудят, как запустить стартап в галерейном бизнесе и как продвигать его на национальном и международном рынках, как составить качественное портфолио и резюме и другие темы арт-менеджмента.

Василий Иванов ИА REGNUM В Москве открылась ярмарка молодого современного искусства Blazar

Василий Иванов ИА REGNUM В Москве открылась ярмарка молодого современного искусства Blazar

Василий Иванов ИА REGNUM В Москве открылась ярмарка молодого современного искусства Blazar

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Димы Ребуса — Сборщик дождевой воды

Василий Иванов ИА REGNUM Лекторий

Василий Иванов ИА REGNUM В Москве открылась ярмарка молодого современного искусства Blazar

Стоит отметить масштабную секцию из 50 независимых художников и секцию учебных заведений и художественных самоорганизаций.

Василий Иванов ИА REGNUM В Москве открылась ярмарка молодого современного искусства Blazar

Василий Иванов ИА REGNUM В Москве открылась ярмарка молодого современного искусства Blazar

Василий Иванов ИА REGNUM Ярмарка проходит в Музее Москвы

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Орто Дойду якутской художницы Надежды Комиссаровой в рамках Ayarkut

На ярмарке представлены графика, живопись, скульптура, сайт-специфик инсталляции и перформативная программа — более 300 произведений. Любая работа существует в формате арт-супермаркета, когда гости могут покупать искусство, сканируя QR-код, или онлайн и забирать объекты из экспозиции.

Василий Иванов ИА REGNUM В Москве открылась ярмарка молодого современного искусства Blazar

Василий Иванов ИА REGNUM В Москве открылась ярмарка молодого современного искусства Blazar

Василий Иванов ИА REGNUM В Москве открылась ярмарка молодого современного искусства Blazar

Ещё одним специальным проектом Blazar стал Ayarkut — программа по продвижению и развитию современного искусства Якутии, благодаря которой на ярмарке можно будет увидеть работы шести якутских авторов.