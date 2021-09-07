Коллекция музейного комплекса «Дорога жизни» на берегу Ладожского озера в Ленинградской области пополнилась портретом героя — капитана буксира Ивана Ерофеева, который спасал жизни людей, оказавшихся в штормовой Ладоге после вражеского обстрела в сентябре 1941 года.

О своей работе над портретом капитана журналистам рассказал художник-маринист Центрального военно-морского музея (ЦВММ) Сергей Макаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Портрет Ивана Ерофеева

По словам художника, об этом эпизоде войны мало кому известно, хотя подвиг капитана достоин широкой огласки. Осенью 1941 года, когда фашистские войска на суше сомкнули кольцо блокады вокруг Ленинграда, предпринимались попытки эвакуировать из осажденного города как можно больше людей. Единственный путь оставался только по воде, через Ладожское озеро.

Дарья Драй ИА REGNUM Филиал ЦВВМ «Дорога жизни»

Дарья Драй ИА REGNUM Самолет Ли-2

16 сентября около 23 часов из порта Осиновец, несмотря на приближающийся шторм, в сторону Новой Ладоги вышла баржа №725, специально предназначенная для перевозки особого батальона. Однако к моменту отправки судно оказалось на одну треть загружено гражданскими пассажирами. По разным подсчетам, на борту находилось около 1,5 тыс. человек и грузы.

Дарья Драй ИА REGNUM Экспозиция в филиале ЦВВМ «Дорога жизни»

«Эта баржа могла вместить ну 500 человек, ну 600, но никак как не полторы тысячи. Плюс там было оборудование и документы», — рассказал заведующий филиалом «Дорога жизни» ЦВММ Виктор Березняцкий.

Дарья Драй ИА REGNUM На территории филиала ЦВВМ «Дорога жизни»

Дарья Драй ИА REGNUM На территории филиала ЦВВМ «Дорога жизни»

Дарья Драй ИА REGNUM Осиновецкий маяк

Дарья Драй ИА REGNUM На территории филиала ЦВВМ «Дорога жизни»

Дарья Драй ИА REGNUM Набережная на территории филиала ЦВВМ «Дорога жизни»

Согласно приказу, капитан буксира «Орёл» Иван Дмитриевич Ерофеев прицепил баржу и начал движение по Ладоге. В какой-то момент буксируемое судно не выдержало шторма, появилась трещина, через которую вода начала просачиваться в трюм, из-за чего люди в панике стали подниматься к выходным люкам, что лишь ухудшало положение судна.

Дарья Драй ИА REGNUM Экспонаты в филиале ЦВВМ «Дорога жизни»

В результате с баржи был дан сигнал SOS, который перехватили фашисты и начали бомбить буксир и баржу. К высоким волнам, поднятым штормом, добавились взрывы бомб. Баржа стала тонуть вместе с людьми, но капитан буксира постарался спасти тонущих, взяв их на борт своего судна. Во время очередного маневра вокруг баржи ударами гигантских волн средняя часть палубы с еще находившимися на ней сотнями людей была оторвана от корпуса и смыта за борт.

Дарья Драй ИА REGNUM Экспонат в филиале ЦВВМ «Дорога жизни»

Дарья Драй ИА REGNUM Филиал ЦВВМ «Дорога жизни»

Дарья Драй ИА REGNUM Филиал ЦВВМ «Дорога жизни»

Дарья Драй ИА REGNUM Модель сторожевого корабля «Пурга»

Буксир «Орёл» еще почти пять часов подбирал тонущих, но он был слишком малым судном, чтобы принять на борт всех. Благодаря самоотверженным действиям капитана Ерофеева и экипажа из воды было спасено 216 человек. Точное число погибших на барже из-за отсутствия полного списка пассажиров никогда не станет известным.

Дарья Драй ИА REGNUM Портреты в филиале ЦВВМ «Дорога жизни»

…Художник Сергей Макаров писал портрет капитана семь месяцев в классической технике масляной живописи на льняном холсте с деревянным подрамником. Мастер старался передать в своей работе каждую историческую деталь того времени.

Дарья Драй ИА REGNUM Художник-маринист Сергей Макаров у портрета Ивана Ерофеева

«Для того чтобы его изобразить, нужно было понять, в какой он был форме. В музее у нас оказалась эта форма. Также в нашем музее нашелся бинокль, который мог быть в то время у Ерофеева, — поделился художник-маринист. — Портрет человека, который совершил подвиг, сложен тем, что его нужно прочувствовать. Я выбрал момент, когда его разделило на «до и после». Хоть я и изобразил, что он уже получил орден, который станет первым, но это в начале войны. Люди после этого случая больше баржами не переправлялись».

Напомним, 8 сентября 2021 года исполняется 80 лет со дня начала блокады Ленинграда.