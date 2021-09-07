В центре Москвы открыли памятник молодому Достоевскому, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Открытие памятника приурочено к 200-летнему юбилею писателя.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник молодому Достоевскому

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник молодому Достоевскому

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник молодому Достоевскому

Памятник установили на улице Воздвиженка, у книжного клуба «Достоевский». На торжественном открытии присутствовал праправнук писателя, приехавший на церемонию из Санкт-Петербурга.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник молодому Достоевскому

Автор скульптуры Анастасия Лужина изобразила писателя в 25-летнем возрасте, именно тогда Достоевский решил посвятить себя литературе полностью. Бронзовый Достоевский сидит на скамейке и читает драму Пушкина «Борис Годунов».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник молодому Достоевскому

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник молодому Достоевскому

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник молодому Достоевскому

Фёдор Михайлович Достоевский родился и провёл своё детство и юность в Москве. В столице в честь писателя установлены и другие памятники, самый известный из них находится у здания Российской государственной библиотеки.