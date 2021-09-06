В Москву вернулась параолимпийская команда России, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Василий Иванов ИА REGNUM Москва встречает своих параолимпийцев

Василий Иванов ИА REGNUM Почетная колонна с параолимпийцами

Василий Иванов ИА REGNUM Москва встречает своих параолимпийцев

Василий Иванов ИА REGNUM Автобус параолимпийской сборной России

Василий Иванов ИА REGNUM Москва встречает своих параолимпийцев

Василий Иванов ИА REGNUM Москва встречает своих параолимпийцев

Василий Иванов ИА REGNUM Москва встречает своих параолимпийцев

Сразу из аэропорта спортсмены триумфально проехали по улицам Москвы и отправились на Красную площадь. Здесь началась торжественная церемония встречи сборной. В честь ее возвращения был поднят российский флаг и прозвучал государственный гимн, которых российская команда была лишена на этих Параолимпийских играх.

Василий Иванов ИА REGNUM Москва встречает своих параолимпийцев

Василий Иванов ИА REGNUM Москва встречает своих параолимпийцев

Василий Иванов ИА REGNUM Москва встречает своих параолимпийцев

Василий Иванов ИА REGNUM Москва встречает своих параолимпийцев

Василий Иванов ИА REGNUM Москва встречает своих параолимпийцев

Василий Иванов ИА REGNUM Москва встречает своих параолимпийцев

Василий Иванов ИА REGNUM Москва встречает своих параолимпийцев

Василий Иванов ИА REGNUM Москва встречает своих параолимпийцев

Встретить спортсменов на улицах Москвы вышли волонтёры и участники патриотических движений.

Василий Иванов ИА REGNUM Москва встречает своих параолимпийцев

Василий Иванов ИА REGNUM Москва встречает своих параолимпийцев

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония встречи российских параолимпийцев на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Москва встречает своих параолимпийцев

Василий Иванов ИА REGNUM Много людей пришло к Красной площади отпраздновать возвращение российской сборной

Василий Иванов ИА REGNUM Москва встречает своих параолимпийцев

Напомним, Параолимпиские игры завершились в Токио 5 сентября. Российские спортсмены заняли четвертое место в медальном зачете игр в Токио, завоевав 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.