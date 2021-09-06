Параолимпийская сборная России вернулась домой — фоторепортаж
6 сентября 2021
В Москву вернулась параолимпийская команда России, сообщает корреспондент ИА REGNUM
Василий Иванов ИА REGNUM
Москва встречает своих параолимпийцев
Василий Иванов ИА REGNUM
Почетная колонна с параолимпийцами
Василий Иванов ИА REGNUM
Москва встречает своих параолимпийцев
Василий Иванов ИА REGNUM
Автобус параолимпийской сборной России
Василий Иванов ИА REGNUM
Москва встречает своих параолимпийцев
Василий Иванов ИА REGNUM
Москва встречает своих параолимпийцев
Василий Иванов ИА REGNUM
Москва встречает своих параолимпийцев
Сразу из аэропорта спортсмены триумфально проехали по улицам Москвы и отправились на Красную площадь. Здесь началась торжественная церемония встречи сборной. В честь ее возвращения был поднят российский флаг и прозвучал государственный гимн, которых российская команда была лишена на этих Параолимпийских играх.
Василий Иванов ИА REGNUM
Москва встречает своих параолимпийцев
Василий Иванов ИА REGNUM
Москва встречает своих параолимпийцев
Василий Иванов ИА REGNUM
Москва встречает своих параолимпийцев
Василий Иванов ИА REGNUM
Москва встречает своих параолимпийцев
Василий Иванов ИА REGNUM
Москва встречает своих параолимпийцев
Василий Иванов ИА REGNUM
Москва встречает своих параолимпийцев
Василий Иванов ИА REGNUM
Москва встречает своих параолимпийцев
Василий Иванов ИА REGNUM
Москва встречает своих параолимпийцев
Встретить спортсменов на улицах Москвы вышли волонтёры и участники патриотических движений.
Василий Иванов ИА REGNUM
Москва встречает своих параолимпийцев
Василий Иванов ИА REGNUM
Москва встречает своих параолимпийцев
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная церемония встречи российских параолимпийцев на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Москва встречает своих параолимпийцев
Василий Иванов ИА REGNUM
Много людей пришло к Красной площади отпраздновать возвращение российской сборной
Василий Иванов ИА REGNUM
Москва встречает своих параолимпийцев
Напомним, Параолимпиские игры завершились в Токио 5 сентября. Российские спортсмены заняли четвертое место в медальном зачете игр в Токио, завоевав 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.