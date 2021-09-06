Сегодня в Севастополь прибыл новейший корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов». Корабль совершил свой первый межфлотский переход с Балтийского флота.

Александр Полегенько ИА REGNUM Новейший тральщик «Владимир Емельянов» входит в Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Новейший тральщик «Владимир Емельянов» входит в Севастополь

Корабль под командованием капитан-лейтенанта Дениса Гайнутдинова во время перехода преодолел более 5 тыс. морских миль. Из Балтийского моря судно направилось в Северное море и после прохождения пролива Ла-Манш вышло в Атлантический океан. В ходе перехода экипаж провёл ряд корабельных учений.

Александр Полегенько ИА REGNUM Контр-адмирал Феликс Меньков встречает экипаж коробля

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничное построение

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничное построение

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничное построение

В Севастополе в бухте Стрелецкая корабль встречали командир Крымской военно-морской базы контр-адмирал Феликс Меньков, ветераны соединения охраны водного района Черноморского флота, представители общественных организаций, духовенство.

Александр Полегенько ИА REGNUM Встреча с родными

Александр Полегенько ИА REGNUM Встреча с родными

Александр Полегенько ИА REGNUM Встреча с родными

Александр Полегенько ИА REGNUM Традиционно моряков встречают с жареным поросёнком

Александр Полегенько ИА REGNUM Жареный поросёнок

Александр Полегенько ИА REGNUM Традиционно моряков встречают с жареным поросёнком

Тральщик «Владимир Емельянов» построен на «Средне-Невском судостроительном заводе». Спущен на воду в 2019 году, принят в состав Черноморского флота в декабре 2019 года. В период пребывания в Санкт-Петербурге экипаж корабля принимал участие в Главном военно-морском параде.

Александр Полегенько ИА REGNUM Тральщик «Владимир Емельянов»

Александр Полегенько ИА REGNUM Тральщик «Владимир Емельянов»

Александр Полегенько ИА REGNUM Новейший тральщик «Владимир Емельянов» входит в Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Новейший тральщик «Владимир Емельянов» входит в Севастополь

Корабль предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз и представляет новое поколение кораблей противоминной обороны.