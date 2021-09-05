5 сентября завершает свою работу фестиваль «Спасская Башня» на Красной площади в Москве.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выступление Кремлевской школы верховой езды с Московским казачим хором на фестивале «Спасская башня»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выступление Кремлевской школы верховой езды с Московским казачим хором на фестивале «Спасская башня»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выступление Кремлевской школы верховой езды с Московским казачим хором на фестивале «Спасская башня»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выступление Кремлевской школы верховой езды с Московским казачим хором на фестивале «Спасская башня»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выступление Кремлевской школы верховой езды с Московским казачим хором на фестивале «Спасская башня»

На конном манеже, созданном на Красной площади специально для фестиваля «Спасская башня», всю неделю проходили выступления конных коллективов и конные соревнования. В заключительный день работы фестиваля своё шоу показали команда всадников Кремлёвской школы верховой езды и Московский казачий хор.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выступление Кремлевской школы верховой езды с Московским казачим хором на фестивале «Спасская башня»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выступление Кремлевской школы верховой езды с Московским казачим хором на фестивале «Спасская башня»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выступление Кремлевской школы верховой езды с Московским казачим хором на фестивале «Спасская башня»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выступление Кремлевской школы верховой езды с Московским казачим хором на фестивале «Спасская башня»

Под казачьи песни наездники продемонстрировали элементы джигитовки: казачий обрыв, соскок, обратный казачий вис, переворот в седле, езду в положении всадника поперёк седла, стойку вверх ногами и другие элементы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выступление Кремлевской школы верховой езды с Московским казачим хором на фестивале «Спасская башня»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выступление Кремлевской школы верховой езды с Московским казачим хором на фестивале «Спасская башня»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выступление Кремлевской школы верховой езды с Московским казачим хором на фестивале «Спасская башня»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выступление Кремлевской школы верховой езды с Московским казачим хором на фестивале «Спасская башня»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выступление Кремлевской школы верховой езды с Московским казачим хором на фестивале «Спасская башня»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выступление Кремлевской школы верховой езды с Московским казачим хором на фестивале «Спасская башня»

Напомним, международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» прошёл в Москве с 23 августа по 5 сентября. В этом году из-за эпидемиологической ситуации фестиваль прошёл в урезанном формате.