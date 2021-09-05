Восьмидесятую годовщину со дня рождения писателя Сергея Довлатова в Петербурге отметили не только фестивалем «День Д», который уже стал традиционным, но и новым необычным способом.

Дарья Драй ИА REGNUM Граффити Сергея Довлатова под мостом Бетанкура

Команда уличных художников создала граффити-портрет Довлатов в специально созданном для авторов граффити творческом пространстве в скейт-парке «Бетанкур плаза».

Дарья Драй ИА REGNUM Граффити Сергея Довлатова под мостом Бетанкура

Дарья Драй ИА REGNUM Легальное Довталов-граффити на территории скейт-парка под мостом Бетанкура

Это уникальное место находится под мостом Бетанкура, у самой новой петербургской переправы через Малую Неву. «Бетанкур плаза» — это городская площадка, где все желающие могут без каких-либо согласований размещать свои стрит-арт работы.

Дарья Драй ИА REGNUM Граффити Сергея Довлатова под мостом Бетанкура

Дарья Драй ИА REGNUM Граффити Сергея Довлатова под мостом Бетанкура

Большой граффити-портрет Сергея Довлатова создавали в течение дня известные уличные художники Стас Багс и МишаВерт, вместе с помощниками. Рядом с портретом писателя изображена его любимая собака — фокстерьер Глаша.

Дарья Драй ИА REGNUM Граффити Сергея Довлатова под мостом Бетанкура

Дарья Драй ИА REGNUM Легальное Довталов-граффити на территории скейт-парка под мостом Бетанкура

Дарья Драй ИА REGNUM Легальное Довталов-граффити на территории скейт-парка под мостом Бетанкура

Добавим, что к юбилею Сергея Довлатова в Петербурге подготовили программу театральных постановок, выставок, лекций, экскурсий и концертов. Например, театр «Мастерская» 24 сентября покажет спектакль «Довлатов. P.P.S.».