В Москве почтили память погибших в теракте в Беслане. Траурное мероприятие прошло у Храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Храм Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках

Василий Иванов ИА REGNUM Панихида в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках

Василий Иванов ИА REGNUM Панихида в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках

Василий Иванов ИА REGNUM Панихида в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках

Василий Иванов ИА REGNUM Акция памяти жертв трагедии в Беслане

Василий Иванов ИА REGNUM Акция памяти жертв трагедии в Беслане

В день 17-й годовщины бесланской трагедии в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках — Аланском подворье состоялась панихида по погибшим. После этого на площади перед храмом прошла церемония возложения цветов к памятнику жертвам террористического акта.

Василий Иванов ИА REGNUM Отдать дань памяти пришли политики, деятели культуры, военные, сотрудники МЧС и простые люди

Василий Иванов ИА REGNUM Акция памяти жертв трагедии в Беслане

Василий Иванов ИА REGNUM Акция памяти жертв трагедии в Беслане

Василий Иванов ИА REGNUM Акция памяти жертв трагедии в Беслане

Василий Иванов ИА REGNUM Акция памяти жертв трагедии в Беслане

Василий Иванов ИА REGNUM Акция памяти жертв трагедии в Беслане

Василий Иванов ИА REGNUM Акция памяти жертв трагедии в Беслане

Почтить память жертв террористов пришли десятки людей. На траурной церемонии присутствовали временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства республики Северная Осетия — Алания Борис Джанаев, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, член Совета Федерации Александр Тотоонов и др.

Василий Иванов ИА REGNUM Акция памяти жертв трагедии в Беслане

Василий Иванов ИА REGNUM В небо были выпущены 334 белых воздушных шара

Василий Иванов ИА REGNUM Акция памяти жертв трагедии в Беслане

В течение всего дня к памятнику несут цветы, воду и игрушки. Участники акции выпустили в небо 334 белых воздушных шара — по числу жертв теракта.

Василий Иванов ИА REGNUM Акция памяти жертв трагедии в Беслане

Василий Иванов ИА REGNUM Акция памяти жертв трагедии в Беслане

3 сентября в России — День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата учреждена в память о трагических событиях, произошедших в школе №1 города Беслана в 2004 году. Жертвами террористического акта стали 334 человека — это дети, их родные, учителя школы, бойцы спецназа, служащие МВД и МЧС России.