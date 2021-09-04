В обход Лубянки: памятник Александру Невскому всё же появился в Москве
Памятник Александру Невскому был установлен на территории Московского государственного института международных отношений (МГИМО) рядом с храмом святого благоверного князя Александра Невского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В феврале 2021 года группа граждан во главе с писателями Захаром Прилепиным,Александром Прохановым и блогерами Дмитрием Пучковым (Гоблином), Лесей Рябцевой и др. направили в мэрию Москвы письмо в поддержку возврата памятника основателю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, который был демонтирован в 1991 году. Попытки возврата этого монумента предпринимались и ранее, однако отклонялись из-за протестов общественности.
Инициатива 2021 года также вызвала сильный общественный резонанс, в ответ на него Мосгордума предложила провести референдум.
В 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения князя Александра Невского, поэтому в качестве альтернативы возвращению монумента Дзержинскому на Лубянку москвичам предложили поставить там памятник Александру Невскому. Голосование прошло на сайте «Активный гражданин». В нем приняли участие около 320 тыс. человек. Однако обсуждение было внезапно приостановлено из-за возникшего резонанса, и мэр Москвы Сергей Собянин постановил оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде.
Согласно последним данным на сайте «Активного гражданина», за установку памятника князю проголосовали 55,3% участников голосования, а за возврат монумента Дзержинскому — 44,6% респондентов. Однако в апреле помощник президента Владимир Мединский заявил, что у властей остались планы по установке памятника Александру Невскому.
На церемонии торжественного открытия глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Александр Невский был великим деятелем, который думал, прежде всего, о государственности своей страны, о сохранении её культурного, религиозного кода и сочетал в себе качества и полководца, и дипломата.
Фигура князя в полный рост высотой 6,5 метра — выполнена из бронзы. Автором монумента стал скульптор Карэн Саркисов.