Памятник Александру Невскому был установлен на территории Московского государственного института международных отношений (МГИМО) рядом с храмом святого благоверного князя Александра Невского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Храм святого благоверного князя Александра Невского

В феврале 2021 года группа граждан во главе с писателями Захаром Прилепиным,Александром Прохановым и блогерами Дмитрием Пучковым (Гоблином), Лесей Рябцевой и др. направили в мэрию Москвы письмо в поддержку возврата памятника основателю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, который был демонтирован в 1991 году. Попытки возврата этого монумента предпринимались и ранее, однако отклонялись из-за протестов общественности.

Василий Иванов ИА REGNUM Узнаваемый силуэт памятника

Инициатива 2021 года также вызвала сильный общественный резонанс, в ответ на него Мосгордума предложила провести референдум.

Василий Иванов ИА REGNUM Памятник создан скульптором Саркисовым К. Б. и архитектором Мельниченко О. А.

Василий Иванов ИА REGNUM У памятника

Василий Иванов ИА REGNUM Люди с интересом разглядывают статую князя и делают фотографии

В 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения князя Александра Невского, поэтому в качестве альтернативы возвращению монумента Дзержинскому на Лубянку москвичам предложили поставить там памятник Александру Невскому. Голосование прошло на сайте «Активный гражданин». В нем приняли участие около 320 тыс. человек. Однако обсуждение было внезапно приостановлено из-за возникшего резонанса, и мэр Москвы Сергей Собянин постановил оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде.

Василий Иванов ИА REGNUM Прихожанка рассматривает новый памятник

Василий Иванов ИА REGNUM Люди приходят поклониться и почтить память князя

Василий Иванов ИА REGNUM В этом году исполняется 800 лет со дня рождения князя

Согласно последним данным на сайте «Активного гражданина», за установку памятника князю проголосовали 55,3% участников голосования, а за возврат монумента Дзержинскому — 44,6% респондентов. Однако в апреле помощник президента Владимир Мединский заявил, что у властей остались планы по установке памятника Александру Невскому.

Василий Иванов ИА REGNUM Для многих установка памятника была долгожданной

На церемонии торжественного открытия глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Александр Невский был великим деятелем, который думал, прежде всего, о государственности своей страны, о сохранении её культурного, религиозного кода и сочетал в себе качества и полководца, и дипломата.

«Александр Невский понимал, что для выживания Родины, для её становления как независимой страны необходимо договариваться».

Василий Иванов ИА REGNUM Памятник благоверному князю Александру Невскому

Василий Иванов ИА REGNUM Мемориальная табличка на основании памятника

Фигура князя в полный рост высотой 6,5 метра — выполнена из бронзы. Автором монумента стал скульптор Карэн Саркисов.