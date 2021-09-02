Гонка на боевых машинах и победа российских десантников — фоторепортаж
Российские десантники заняли первое место по результатам «Эстафеты на боевых машинах» в Рязанской области в рамках заключительного этапа конкурса АрМИ-2021 «Десантный взвод».
31 августа в Рязанской области на полигоне «Дубровичи» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения прошел заключительный (четвертый) этап международного конкурса по полевой выучке среди подразделений Воздушно-десантных войск «Десантный взвод» — «Эстафета на боевых машинах».
Трассу протяжённостью 3 км 200 метров в ходе эстафеты на боевых машинах проходили сборные России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Катара, Алжира, Венесуэлы, Китая, и Мьянмы.
Шесть команд продемонстрировали свое мастерство и меткость в составе экипажей на боевых машинах десанта второго поколения (БМД-2). Команды Катара, Венесуэлы и Алжира выступили на бронетранспортерах БТР-82А.
Дистанцию экипажи проходили на максимально возможной скорости, преодолевая препятствия: косогор, участок с искусственной неровностью (трамплином), колейный мост, противотанковый ров и брод, заполненный водой.
На огневом рубеже необходимо было поразить появляющиеся мишени, используя 30-мм автоматическую пушку 2А42. Наводчик-оператор должен был уничтожать мишени, имитирующие бронетехнику противника, на расстоянии 1300, 1400 и 1500 метров от огневого рубежа.
Российская команда одержала победу и возглавила турнирную таблицу первого дивизиона команд (на боевых машинах). Второе место заняли военнослужащие из Узбекистана, третьими завершила эстафету команда Казахстана.
Судейство обеспечивала судейская коллегия конкурса, в которую вошли представители всех команд-участниц. За качественную обработку данных и контроль результатов выполнения упражнений конкурса на мишенном поле и препятствиях отвечало 36 установленных стационарных видеокамер.
Окончательные итоги конкурса с объявлением победителей и призеров будут подведены судейской коллегией по сумме всех четырех этапов.
Всего в международном конкурсе подразделений ВДВ принимают участие более 450 военнослужащих из 18 стран в двух дивизионах, выступающие как на боевых машинах, так и в составе национальных армейских сборных команд без техники.