Российские десантники заняли первое место по результатам «Эстафеты на боевых машинах» в Рязанской области в рамках заключительного этапа конкурса АрМИ-2021 «Десантный взвод».

Василий Иванов ИА REGNUM
Российский экипаж преодолевает водную преграду
Василий Иванов ИА REGNUM
Российский экипаж готовится к старту

31 августа в Рязанской области на полигоне «Дубровичи» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения прошел заключительный (четвертый) этап международного конкурса по полевой выучке среди подразделений Воздушно-десантных войск «Десантный взвод» — «Эстафета на боевых машинах».

Василий Иванов ИА REGNUM
Китайские десантники ведут огонь по цели из БМД-2
Василий Иванов ИА REGNUM
Защитано!
Василий Иванов ИА REGNUM
БМД-2 спешит к контрольной точке
Василий Иванов ИА REGNUM
Военная полиция патрулирует периметр трассы

Трассу протяжённостью 3 км 200 метров в ходе эстафеты на боевых машинах проходили сборные России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Катара, Алжира, Венесуэлы, Китая, и Мьянмы.

Василий Иванов ИА REGNUM
Узбекские десантники преодолевают водную преграду
Василий Иванов ИА REGNUM
Саперы минируют участок трассы

Шесть команд продемонстрировали свое мастерство и меткость в составе экипажей на боевых машинах десанта второго поколения (БМД-2). Команды Катара, Венесуэлы и Алжира выступили на бронетранспортерах БТР-82А.

Василий Иванов ИА REGNUM
Экипаж Мьянмы выполняет маневры на БМД-2
Василий Иванов ИА REGNUM
Казахский экипаж обходит заминированный участок трассы
Василий Иванов ИА REGNUM
Алжирский экипаж совершает прыжок на БТР-82А

Дистанцию экипажи проходили на максимально возможной скорости, преодолевая препятствия: косогор, участок с искусственной неровностью (трамплином), колейный мост, противотанковый ров и брод, заполненный водой.

Василий Иванов ИА REGNUM
Белорусский экипаж преодолевает препятствие трамплин
Василий Иванов ИА REGNUM
Запыление после движения БМД-2
Василий Иванов ИА REGNUM
БМД-2 преодолевает водную преграду
Василий Иванов ИА REGNUM
Российские десантники спешат передать эстафету своим товарищам
Василий Иванов ИА REGNUM
По завершении заезда машина отходит с основной трассы

На огневом рубеже необходимо было поразить появляющиеся мишени, используя 30-мм автоматическую пушку 2А42. Наводчик-оператор должен был уничтожать мишени, имитирующие бронетехнику противника, на расстоянии 1300, 1400 и 1500 метров от огневого рубежа.

Василий Иванов ИА REGNUM
Учетчики
Василий Иванов ИА REGNUM
Китайский экипаж на трассе «Десантного взвода 2021»
Василий Иванов ИА REGNUM
На трассе «Десантного взвода 2021»
Василий Иванов ИА REGNUM
Военнослужащие наблюдают за своими коллегами и товарищами

Российская команда одержала победу и возглавила турнирную таблицу первого дивизиона команд (на боевых машинах). Второе место заняли военнослужащие из Узбекистана, третьими завершила эстафету команда Казахстана.

Василий Иванов ИА REGNUM
Командир китайских десантников следит за действиями своих бойцов
Василий Иванов ИА REGNUM
Китайский экипаж спешит передать эстафету
Василий Иванов ИА REGNUM
Машины отходят с основной трассы
Василий Иванов ИА REGNUM
После заезда машины уходили с трассы на техосмотр

Судейство обеспечивала судейская коллегия конкурса, в которую вошли представители всех команд-участниц. За качественную обработку данных и контроль результатов выполнения упражнений конкурса на мишенном поле и препятствиях отвечало 36 установленных стационарных видеокамер.

Василий Иванов ИА REGNUM
Главный судья генерал-майор Анатолий Концевой
Василий Иванов ИА REGNUM
Военнослужащие Алжира наблюдают за состязанием
Василий Иванов ИА REGNUM
Узбекские десантники после заезда

Окончательные итоги конкурса с объявлением победителей и призеров будут подведены судейской коллегией по сумме всех четырех этапов.

Василий Иванов ИА REGNUM
На полигоне Дубровичи под Рязанью прошел «Десантный взвод»
Василий Иванов ИА REGNUM
Пост десантных войск при входе на полигон
Василий Иванов ИА REGNUM
Военнослужащие Алжирской Народной Демократической Республики

Всего в международном конкурсе подразделений ВДВ принимают участие более 450 военнослужащих из 18 стран в двух дивизионах, выступающие как на боевых машинах, так и в составе национальных армейских сборных команд без техники.