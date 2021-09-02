Российские десантники заняли первое место по результатам «Эстафеты на боевых машинах» в Рязанской области в рамках заключительного этапа конкурса АрМИ-2021 «Десантный взвод».

Василий Иванов ИА REGNUM Российский экипаж преодолевает водную преграду

Василий Иванов ИА REGNUM Российский экипаж готовится к старту

31 августа в Рязанской области на полигоне «Дубровичи» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения прошел заключительный (четвертый) этап международного конкурса по полевой выучке среди подразделений Воздушно-десантных войск «Десантный взвод» — «Эстафета на боевых машинах».

Василий Иванов ИА REGNUM Китайские десантники ведут огонь по цели из БМД-2

Василий Иванов ИА REGNUM Защитано!

Василий Иванов ИА REGNUM БМД-2 спешит к контрольной точке

Василий Иванов ИА REGNUM Военная полиция патрулирует периметр трассы

Трассу протяжённостью 3 км 200 метров в ходе эстафеты на боевых машинах проходили сборные России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Катара, Алжира, Венесуэлы, Китая, и Мьянмы.

Василий Иванов ИА REGNUM Узбекские десантники преодолевают водную преграду

Василий Иванов ИА REGNUM Саперы минируют участок трассы

Шесть команд продемонстрировали свое мастерство и меткость в составе экипажей на боевых машинах десанта второго поколения (БМД-2). Команды Катара, Венесуэлы и Алжира выступили на бронетранспортерах БТР-82А.

Василий Иванов ИА REGNUM Экипаж Мьянмы выполняет маневры на БМД-2

Василий Иванов ИА REGNUM Казахский экипаж обходит заминированный участок трассы

Василий Иванов ИА REGNUM Алжирский экипаж совершает прыжок на БТР-82А

Дистанцию экипажи проходили на максимально возможной скорости, преодолевая препятствия: косогор, участок с искусственной неровностью (трамплином), колейный мост, противотанковый ров и брод, заполненный водой.

Василий Иванов ИА REGNUM Белорусский экипаж преодолевает препятствие трамплин

Василий Иванов ИА REGNUM Запыление после движения БМД-2

Василий Иванов ИА REGNUM БМД-2 преодолевает водную преграду

Василий Иванов ИА REGNUM Российские десантники спешат передать эстафету своим товарищам

Василий Иванов ИА REGNUM По завершении заезда машина отходит с основной трассы

На огневом рубеже необходимо было поразить появляющиеся мишени, используя 30-мм автоматическую пушку 2А42. Наводчик-оператор должен был уничтожать мишени, имитирующие бронетехнику противника, на расстоянии 1300, 1400 и 1500 метров от огневого рубежа.

Василий Иванов ИА REGNUM Учетчики

Василий Иванов ИА REGNUM Китайский экипаж на трассе «Десантного взвода 2021»

Василий Иванов ИА REGNUM На трассе «Десантного взвода 2021»

Василий Иванов ИА REGNUM Военнослужащие наблюдают за своими коллегами и товарищами

Российская команда одержала победу и возглавила турнирную таблицу первого дивизиона команд (на боевых машинах). Второе место заняли военнослужащие из Узбекистана, третьими завершила эстафету команда Казахстана.

Василий Иванов ИА REGNUM Командир китайских десантников следит за действиями своих бойцов

Василий Иванов ИА REGNUM Китайский экипаж спешит передать эстафету

Василий Иванов ИА REGNUM Машины отходят с основной трассы

Василий Иванов ИА REGNUM После заезда машины уходили с трассы на техосмотр

Судейство обеспечивала судейская коллегия конкурса, в которую вошли представители всех команд-участниц. За качественную обработку данных и контроль результатов выполнения упражнений конкурса на мишенном поле и препятствиях отвечало 36 установленных стационарных видеокамер.

Василий Иванов ИА REGNUM Главный судья генерал-майор Анатолий Концевой

Василий Иванов ИА REGNUM Военнослужащие Алжира наблюдают за состязанием

Василий Иванов ИА REGNUM Узбекские десантники после заезда

Окончательные итоги конкурса с объявлением победителей и призеров будут подведены судейской коллегией по сумме всех четырех этапов.

Василий Иванов ИА REGNUM На полигоне Дубровичи под Рязанью прошел «Десантный взвод»

Василий Иванов ИА REGNUM Пост десантных войск при входе на полигон

Василий Иванов ИА REGNUM Военнослужащие Алжирской Народной Демократической Республики

Всего в международном конкурсе подразделений ВДВ принимают участие более 450 военнослужащих из 18 стран в двух дивизионах, выступающие как на боевых машинах, так и в составе национальных армейских сборных команд без техники.