1 сентября состоялось открытие IV Международного Большого детского фестиваля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Режиссер спектакля Роман Феодори, директор фестиваля Лариса Вильясте и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков

На церемонии открытия с приветственным словом выступил художественный руководитель фестиваля — Сергей Безруков.

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Безруков отметил особую роль фестиваля в мире современного театра

«Наша задача — показать всё самое интересное, что делается для детей и подростков в России и в мире, ведь процесс культурного воспитания должен проходить с удовольствием. В этом году мы получили более 450 заявок из 15 стран — рекордное количество, и я очень рад, что наш фестиваль находит отклик, растет и развивается», — рассказал Сергей Безруков.

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители в ожидании спектакля

Василий Иванов ИА REGNUM Спектакль «Хроники Нарнии»

Василий Иванов ИА REGNUM Спектакль «Хроники Нарнии»

Василий Иванов ИА REGNUM Фавн

Гостям фестиваля был показан спектакль-блокбастер Красноярского ТЮЗа «Хроники Нарнии. Племянник чародея» — участник премии «Золотая маска». Это театральная сага по произведениям Клайва Льюиса. Красноярский театр первым в России вывел на сцену героев мирового бестселлера.

Василий Иванов ИА REGNUM Спектакль «Хроники Нарнии»

Василий Иванов ИА REGNUM Спектакль «Хроники Нарнии»

Василий Иванов ИА REGNUM Лев Аслан

Василий Иванов ИА REGNUM Спектакль «Хроники Нарнии»

Над спектаклем работала творческая группа во главе с режиссером Романом Феодори, художественное оформление придумал Даниил Ахмедов, музыку написала композитор Евгения Терехина. Их другая совместная работа — спектакль «Алиsа» — была отмечена специальной премией жюри премии «Золотая маска».

Василий Иванов ИА REGNUM Колдунья

Василий Иванов ИА REGNUM Спектакль «Хроники Нарнии»

Василий Иванов ИА REGNUM Спектакль «Хроники Нарнии»

Василий Иванов ИА REGNUM Спектакль «Хроники Нарнии»

Василий Иванов ИА REGNUM Спектакль «Хроники Нарнии»

Василий Иванов ИА REGNUM Спектакль «Хроники Нарнии»

1 и 2 сентября запланирован показ первой части — «Племянник чародея». Она рассказывает о том, как герои впервые попали в сказочный мир, стали свидетелями рождения Нарнии и случайно пустили зло в чудесную страну, которой правит мудрый лев Аслан.

Василий Иванов ИА REGNUM Спектакль «Хроники Нарнии»

Василий Иванов ИА REGNUM Спектакль «Хроники Нарнии»

Василий Иванов ИА REGNUM Спектакль «Хроники Нарнии»

Василий Иванов ИА REGNUM Спектакль «Хроники Нарнии»

4 и 5 сентября зрители увидят вторую часть — «Конь и его мальчик». Его герои — мальчик и девочка, которым в реальной жизни выпали тяжелые испытания. Они начинают фантазировать и попадают в параллельный мир, где существуют Нарния с фантастическими жителями, страна благородных людей Орландия и воинственный Тархистан.

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Безруков с жюри на сцене перед началом спектакля

Василий Иванов ИА REGNUM Председатель жюри Николь Плиева

Василий Иванов ИА REGNUM Фестивальной премьерой стал спектакль Хроники Нарнии

IV Международный Большой детский фестиваль — главное театральное событие для детей и подростков, будет приходить в Москве с 1 сентября по 12 ноября 2021 года. Во время работы фестиваля гости смогут увидеть более 40 спектаклей со всей страны, зарубежные постановки, кино‑ и анимационные фильмы. Спектакли будут проходить в Московском губернском театре, Центре имени Мейерхольда, Театре. doc, театре Маяковского и Российского академического молодёжного театра. Фестиваль проводится с 2018 года.