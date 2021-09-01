В День знаний начал работу IV Международный большой детский фестиваль
1 сентября состоялось открытие IV Международного Большого детского фестиваля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На церемонии открытия с приветственным словом выступил художественный руководитель фестиваля — Сергей Безруков.
Гостям фестиваля был показан спектакль-блокбастер Красноярского ТЮЗа «Хроники Нарнии. Племянник чародея» — участник премии «Золотая маска». Это театральная сага по произведениям Клайва Льюиса. Красноярский театр первым в России вывел на сцену героев мирового бестселлера.
Над спектаклем работала творческая группа во главе с режиссером Романом Феодори, художественное оформление придумал Даниил Ахмедов, музыку написала композитор Евгения Терехина. Их другая совместная работа — спектакль «Алиsа» — была отмечена специальной премией жюри премии «Золотая маска».
1 и 2 сентября запланирован показ первой части — «Племянник чародея». Она рассказывает о том, как герои впервые попали в сказочный мир, стали свидетелями рождения Нарнии и случайно пустили зло в чудесную страну, которой правит мудрый лев Аслан.
4 и 5 сентября зрители увидят вторую часть — «Конь и его мальчик». Его герои — мальчик и девочка, которым в реальной жизни выпали тяжелые испытания. Они начинают фантазировать и попадают в параллельный мир, где существуют Нарния с фантастическими жителями, страна благородных людей Орландия и воинственный Тархистан.
IV Международный Большой детский фестиваль — главное театральное событие для детей и подростков, будет приходить в Москве с 1 сентября по 12 ноября 2021 года. Во время работы фестиваля гости смогут увидеть более 40 спектаклей со всей страны, зарубежные постановки, кино‑ и анимационные фильмы. Спектакли будут проходить в Московском губернском театре, Центре имени Мейерхольда, Театре. doc, театре Маяковского и Российского академического молодёжного театра. Фестиваль проводится с 2018 года.