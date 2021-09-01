В Москве на площади перед Храмом Христа Спасителя прошла церемония посвящения в суворовцы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония посвящения в суворовцы Москвовского военно-музыкального училища

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Торжественное обещание суворовца

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония посвящения в суворовцы Москвовского военно-музыкального училища

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония посвящения в суворовцы Москвовского военно-музыкального училища

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Роидтели и родственники

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония посвящения в суворовцы Москвовского военно-музыкального училища

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония посвящения в суворовцы Москвовского военно-музыкального училища

Абитуриенты, поступившие в военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта Халилова, дали торжественное обещание суворовца. После суворовцы первого курса в составе хора исполнили гимн училища. По устоявшейся традиции воспитанники 4-го курса символически вручили музыкальные инструменты первокурсникам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Торжественное обещание суворовца

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Торжественное обещание суворовца

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Торжественный марш

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Торжественный марш

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Торжественный марш

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Торжественный марш

В завершении церемонии суворовцы прошли торжественным маршем, исполняя строевую песню. В Храме Христа Спасителя иерей Димитрий Кельманов отслужил молебен перед началом учебного года для воспитанников училища.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дирижёр

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Исполнение гимна суворовцев

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония посвящения в суворовцы Москвовского военно-музыкального училища

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония посвящения в суворовцы Москвовского военно-музыкального училища

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония посвящения в суворовцы Москвовского военно-музыкального училища

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Молебен в Храме Христа Спасителя

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Молебен в Храме Христа Спасителя

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Молебен в Храме Христа Спасителя

Посвящение в суворовцы — ритуал, существующий с момента образования училища в 1943 году. В 1999 году воспитанники впервые дали торжественное обещание на площади у Храма Христа Спасителя с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.