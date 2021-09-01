В Москве на площади перед Храмом Христа Спасителя прошла церемония посвящения в суворовцы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония посвящения в суворовцы Москвовского военно-музыкального училища
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Торжественное обещание суворовца
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония посвящения в суворовцы Москвовского военно-музыкального училища
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония посвящения в суворовцы Москвовского военно-музыкального училища
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Роидтели и родственники
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония посвящения в суворовцы Москвовского военно-музыкального училища
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония посвящения в суворовцы Москвовского военно-музыкального училища
Абитуриенты, поступившие в военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта Халилова, дали торжественное обещание суворовца. После суворовцы первого курса в составе хора исполнили гимн училища. По устоявшейся традиции воспитанники 4-го курса символически вручили музыкальные инструменты первокурсникам.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Торжественное обещание суворовца
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Торжественное обещание суворовца
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Торжественный марш
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Торжественный марш
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Торжественный марш
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Торжественный марш
В завершении церемонии суворовцы прошли торжественным маршем, исполняя строевую песню. В Храме Христа Спасителя иерей Димитрий Кельманов отслужил молебен перед началом учебного года для воспитанников училища.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Дирижёр
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Исполнение гимна суворовцев
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония посвящения в суворовцы Москвовского военно-музыкального училища
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония посвящения в суворовцы Москвовского военно-музыкального училища
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония посвящения в суворовцы Москвовского военно-музыкального училища
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Молебен в Храме Христа Спасителя
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Молебен в Храме Христа Спасителя
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Молебен в Храме Христа Спасителя
Посвящение в суворовцы — ритуал, существующий с момента образования училища в 1943 году. В 1999 году воспитанники впервые дали торжественное обещание на площади у Храма Христа Спасителя с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.