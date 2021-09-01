1 сентября по всей России празднуют День знаний. В образовательных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации в честь этого дня прошли торжественные мероприятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День знаний в Пансионе воспитанниц Министерства обороны РФ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День знаний в Пансионе воспитанниц Министерства обороны РФ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День знаний в Пансионе воспитанниц Министерства обороны РФ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Воспитанница пансиона Министерства обороны

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День знаний в Пансионе воспитанниц Министерства обороны РФ

В этот день министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел видеоконференцию со всеми учебными заведениями. Шойгу поздравил всех участников конференции с началом учебного года.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Видео-конференц-связь с министром обороны С. К. Шойгу

В Пансионе воспитанниц Министерства обороны РФ доклад министру обороны предоставил статс-секретарь, замминистра обороны РФ Николай Панков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Статс-секретарь, замминистра обороны РФ Николай Панков

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Статс-секретарь, замминистра обороны РФ Николай Панков

«В довузовские образовательные организации принято свыше 2,8 тысячи воспитанников. Помимо российских граждан суворовцами и кадетами стали также ребята из Таджикистана, Сирии, Монголии, Южной Осетии и впервые — из Лаосской Народно-Демократической Республики», — доложил Панков министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пятиклассницы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пятиклассницы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пятиклассницы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Русский вальс

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Воспитанница пансиона Министерства обороны

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ

В Пансионе воспитанниц первый год обучения начинается для пятиклассниц, поступивших со всей страны. Для них прозвенел первый звонок и прошёл концерт, на котором выступили ансамбль барабанщиц и танцевальные коллективы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Первый звонок

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Урок науки и технологий

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Урок науки и технологий

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Урок науки и технологий

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Урок науки и технологий

После торжественных мероприятий в каждом классе прошёл «Урок науки и технологий».