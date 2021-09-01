В петербургской школе №619 начали готовить будущих спасателей
В одном из крупнейших образовательных учреждений Калининского района Санкт-Петербурга — средней общеобразовательной школе №619 на Кондратьевском проспекте — появился первый кадетский класс МЧС. Подготовку к поступлению в профильные вузы этого ведомства решили пройти 30 учащихся 8-го класса, а со следующего года набор будет осуществляться уже в два таких класса, передает 1 сентября корреспондент ИА REGNUM.
По словам статс-секретаря — заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-лейтенанта Алексея Серко, профессия «спасатель» — очень ответственная и сложная, тем более не каждый готов рисковать, спасая жизни других людей. Поэтому нужные качества и знания необходимо формировать с детства.
«Для этого мы и развиваем кадетское движение. Выпускники кадетских классов — наша основа среди поступающих в профильные вузы и тех, кто потом несёт службу в МЧС России. У нас очень много ребят, которые закончили кадетские колледжи или классы, поступают в университет, им проще учиться. Их главное преимущество — в профессиональном знании, осознанном выборе и оправданных ожиданиях», — подчеркнул замглавы МЧС.
Для поступления в кадетский класс соискатели должны были пройти вступительные испытания по русскому языку, математике, физике и физической культуре. Кадетский класс МЧС будет обучаться по программе лицейского образования с углубленным изучением предметов физико-математического цикла. В программу обучения кадетов включены практикумы по основам безопасности жизнедеятельности, практические занятия по курсу «Школа выживания» с итоговым полевым выходом. Занятия с кадетами будут проводить педагоги, высококвалифицированные специалисты и офицеры, действующие сотрудники МЧС.
«Профессия спасателя очень важна и востребована, конкурс на эту профессию — один из самых высоких в городе. В спасатели стремятся огромное количество ребят. У ребят из 619-й школы появляется совершенно необыкновенное конкурентное преимущество, у них теперь прямая дорога в профессию», — отметила на торжественной линейке вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.
Как рассказала ИА REGNUM директор лицея Ирина Байкова, в следующем году будет осуществлен набор уже в два кадетских класса, на базе 5-го и 8-го классов.
Что касается работы учебного заведения в условиях пандемии, то в 2021 году, в отличие от 2020 года, когда из-за распространения коронавируса пришлось полностью изменить образовательную программу, в этом году она налажена с учетом всех особенностей современной реальности.
«Мы идем проторенными тропами, поэтому мы не переживаем так сильно, как в прошлом году. В текущем учебном процессе мы с 1 сентября начнем реализовывать новую программу воспитания, в которую встроены не только классные руководители и социальные службы, но и все учителя», — пояснила Ирина Байкова.