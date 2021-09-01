В одном из крупнейших образовательных учреждений Калининского района Санкт-Петербурга — средней общеобразовательной школе №619 на Кондратьевском проспекте — появился первый кадетский класс МЧС. Подготовку к поступлению в профильные вузы этого ведомства решили пройти 30 учащихся 8-го класса, а со следующего года набор будет осуществляться уже в два таких класса, передает 1 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Ученики 1-го класса на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в школе №619

Дарья Драй ИА REGNUM Первоклассники первого сентября перед торжественной линейкой

Дарья Драй ИА REGNUM Первоклассники первого сентября перед торжественной линейкой

Дарья Драй ИА REGNUM Гладиолусы на первое сентября

По словам статс-секретаря — заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-лейтенанта Алексея Серко, профессия «спасатель» — очень ответственная и сложная, тем более не каждый готов рисковать, спасая жизни других людей. Поэтому нужные качества и знания необходимо формировать с детства.

Дарья Драй ИА REGNUM Класс кадетов МЧС на торжественной линейкой

Дарья Драй ИА REGNUM Класс кадетов МЧС на торжественной линейкой

Дарья Драй ИА REGNUM Класс кадетов МЧС на торжественной линейкой

Дарья Драй ИА REGNUM Класс кадетов МЧС перед торжественной линейкой

Дарья Драй ИА REGNUM Заместитель министра МЧС Алексей Серко

«Для этого мы и развиваем кадетское движение. Выпускники кадетских классов — наша основа среди поступающих в профильные вузы и тех, кто потом несёт службу в МЧС России. У нас очень много ребят, которые закончили кадетские колледжи или классы, поступают в университет, им проще учиться. Их главное преимущество — в профессиональном знании, осознанном выборе и оправданных ожиданиях», — подчеркнул замглавы МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, в школе №619

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, в школе №619

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, в школе №619

Дарья Драй ИА REGNUM Ученики 1-го класса на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в школе №619

Дарья Драй ИА REGNUM Первый звонок в День знаний

Дарья Драй ИА REGNUM Ученики 1-го класса на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в школе №619

Для поступления в кадетский класс соискатели должны были пройти вступительные испытания по русскому языку, математике, физике и физической культуре. Кадетский класс МЧС будет обучаться по программе лицейского образования с углубленным изучением предметов физико-математического цикла. В программу обучения кадетов включены практикумы по основам безопасности жизнедеятельности, практические занятия по курсу «Школа выживания» с итоговым полевым выходом. Занятия с кадетами будут проводить педагоги, высококвалифицированные специалисты и офицеры, действующие сотрудники МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина

«Профессия спасателя очень важна и востребована, конкурс на эту профессию — один из самых высоких в городе. В спасатели стремятся огромное количество ребят. У ребят из 619-й школы появляется совершенно необыкновенное конкурентное преимущество, у них теперь прямая дорога в профессию», — отметила на торжественной линейке вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

Дарья Драй ИА REGNUM 1 класс

Дарья Драй ИА REGNUM 1 сентября в школе

Дарья Драй ИА REGNUM Букварь

Как рассказала ИА REGNUM директор лицея Ирина Байкова, в следующем году будет осуществлен набор уже в два кадетских класса, на базе 5-го и 8-го классов.

Дарья Драй ИА REGNUM Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в школе №619

Дарья Драй ИА REGNUM Ученики 1-го класса на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в школе №619

Дарья Драй ИА REGNUM Ученики в школе №619

Дарья Драй ИА REGNUM Туфельки первоклассниц

Что касается работы учебного заведения в условиях пандемии, то в 2021 году, в отличие от 2020 года, когда из-за распространения коронавируса пришлось полностью изменить образовательную программу, в этом году она налажена с учетом всех особенностей современной реальности.

Дарья Драй ИА REGNUM Директор школы №619 Ирина Байкова

«Мы идем проторенными тропами, поэтому мы не переживаем так сильно, как в прошлом году. В текущем учебном процессе мы с 1 сентября начнем реализовывать новую программу воспитания, в которую встроены не только классные руководители и социальные службы, но и все учителя», — пояснила Ирина Байкова.