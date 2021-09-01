В День знаний в филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе прошло торжественное построение юных нахимовцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к торжественной части
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к торжественной части
Александр Полегенько ИА REGNUM
Нахимовцы перед торжественной частью
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к торжественной части
Александр Полегенько ИА REGNUM
Присяга первокурсников
Александр Полегенько ИА REGNUM
Присяга первокурсников
Александр Полегенько ИА REGNUM
Построение
Александр Полегенько ИА REGNUM
Во время построения очень жарко
Накануне, в преддверии нового учебного года, в филиале НВМУ прошёл молебен «Об учащихся». Протоиерей Аркадий Бояркин окропил нахимовцев святой водой и благословил на учебные труды. Подобная традиция существовала ещё в дореволюционной России.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вынос флага России
Александр Полегенько ИА REGNUM
1 сентября в филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Юный нахимовец
Александр Полегенько ИА REGNUM
1 сентября в филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
1 сентября в филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
1 сентября в филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе
Церемония традиционно началась с выноса Государственного флага РФ и флага ВМФ. После воспитанники, поступившие в 2021 году, приняли Обязательства нахимовца. В мероприятии принял участие заместитель командующего флотом вице-адмирал Сергей Пинчук, который поздравил с Днём знаний юных нахимовцев.
Александр Полегенько ИА REGNUM
1 сентября в филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Нахимовцы дарят цветы преподавателям
Александр Полегенько ИА REGNUM
Нахимовцы дарят цветы преподавателям
Александр Полегенько ИА REGNUM
Нахимовцы дарят цветы преподавателям
Александр Полегенько ИА REGNUM
Нахимовцы дарят цветы преподавателям
Александр Полегенько ИА REGNUM
Первый звонок
Министр обороны Сергей Шойгу направил поздравления с новым учебным годом в адрес всех учебных заведений Минобороны России:
«Наращивается и совершенствуется учебно-материальная база образовательных учреждений. Отличительными чертами учебного заведения Минобороны России являются современно оснащенные учебные лаборатории и спортивные комплексы, бассейны и ледовые дворцы, тренажерные залы и залы игровых видов спорта», — отметил Сергей Шойгу.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прохождение торжественным маршем личного состава училища
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прохождение торжественным маршем личного состава училища
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прохождение торжественным маршем личного состава училища
Александр Полегенько ИА REGNUM
Родители нахимовцев
Александр Полегенько ИА REGNUM
Родители нахимовцев
Александр Полегенько ИА REGNUM
Родители нахимовцев
Александр Полегенько ИА REGNUM
Родители поздравляют своих детей с началом учебного года
Мероприятия в филиале НВМУ завершились торжественным маршем личного состава училища.