В День знаний в филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе прошло торжественное построение юных нахимовцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к торжественной части

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к торжественной части

Александр Полегенько ИА REGNUM Нахимовцы перед торжественной частью

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к торжественной части

Александр Полегенько ИА REGNUM Присяга первокурсников

Александр Полегенько ИА REGNUM Присяга первокурсников

Александр Полегенько ИА REGNUM Построение

Александр Полегенько ИА REGNUM Во время построения очень жарко

Накануне, в преддверии нового учебного года, в филиале НВМУ прошёл молебен «Об учащихся». Протоиерей Аркадий Бояркин окропил нахимовцев святой водой и благословил на учебные труды. Подобная традиция существовала ещё в дореволюционной России.

Александр Полегенько ИА REGNUM Вынос флага России

Александр Полегенько ИА REGNUM 1 сентября в филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Юный нахимовец

Александр Полегенько ИА REGNUM 1 сентября в филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM 1 сентября в филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM 1 сентября в филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе

Церемония традиционно началась с выноса Государственного флага РФ и флага ВМФ. После воспитанники, поступившие в 2021 году, приняли Обязательства нахимовца. В мероприятии принял участие заместитель командующего флотом вице-адмирал Сергей Пинчук, который поздравил с Днём знаний юных нахимовцев.

Александр Полегенько ИА REGNUM 1 сентября в филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Нахимовцы дарят цветы преподавателям

Александр Полегенько ИА REGNUM Нахимовцы дарят цветы преподавателям

Александр Полегенько ИА REGNUM Нахимовцы дарят цветы преподавателям

Александр Полегенько ИА REGNUM Нахимовцы дарят цветы преподавателям

Александр Полегенько ИА REGNUM Первый звонок

Министр обороны Сергей Шойгу направил поздравления с новым учебным годом в адрес всех учебных заведений Минобороны России:

«Наращивается и совершенствуется учебно-материальная база образовательных учреждений. Отличительными чертами учебного заведения Минобороны России являются современно оснащенные учебные лаборатории и спортивные комплексы, бассейны и ледовые дворцы, тренажерные залы и залы игровых видов спорта», — отметил Сергей Шойгу.

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение торжественным маршем личного состава училища

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение торжественным маршем личного состава училища

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение торжественным маршем личного состава училища

Александр Полегенько ИА REGNUM Родители нахимовцев

Александр Полегенько ИА REGNUM Родители нахимовцев

Александр Полегенько ИА REGNUM Родители нахимовцев

Александр Полегенько ИА REGNUM Родители поздравляют своих детей с началом учебного года

Мероприятия в филиале НВМУ завершились торжественным маршем личного состава училища.