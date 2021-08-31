В Алжире прошла церемония закрытия и награждение участников конкурса «Верный друг» Армейских международных игр, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конкурс «Верный друг» в Алжире

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конкурс «Верный друг» в Алжире

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конкурс «Верный друг» в Алжире

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конкурс «Верный друг» в Алжире

Армейские международные игры впервые прошли на территории африканского континента. В соревнованиях приняли участие мужские и женские команды военных кинологов России, Алжира, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Военные кинологи России

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конкурс «Верный друг» в Алжире

По завершении пяти этапов соревнований в общем зачёте победу одержали мужская и женская команды Узбекистана, второе место заняли команды России, третье место среди мужчин заняла Белоруссии, а среди женщин — Алжир. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин вручил награды победителям.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Награждение победителей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Медали «Арми-2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Награждение победителей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конкурс «Верный друг» в Алжире

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Команда Узбекистана на пьедестале

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин

«Лучшие военные специалисты и их верные друзья показали свою выучку и боевые навыки. В честной борьбе они соперничали в умении действовать чётко и слаженно, быстро принимать решения в нестандартных ситуациях», — сказал замминистра обороны РФ, выступая на церемонии закрытия конкурса.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония закрытия «Арми-2021» в Алжире

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония закрытия «Арми-2021» в Алжире

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Военный оркестр Алжира

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония закрытия «Арми-2021» в Алжире

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония закрытия «Арми-2021» в Алжире

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония закрытия «Арми-2021» в Алжире

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония закрытия «Арми-2021» в Алжире

Замминистра обороны РФ выразил уверенность в том, что дух товарищества и взаимовыручки, который царил на импровизированных полях сражений, будет способствовать укреплению доверия между странами, станет фундаментом для построения взаимовыгодного российско-алжирского сотрудничества.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Российская команда

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конкурс «Верный друг» в Алжире

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Российские военные кинологи

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония закрытия «Арми-2021» в Алжире

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сувенирная продукция

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония закрытия «Арми-2021» в Алжире

Напомним, Армейские международные игры — 2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств. Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.