В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина прошло мероприятие, посвященное запуску нового проекта «Пушкинская карта». Цель проекта — приобщить молодёжь к культуре.

Василий Иванов ИА REGNUM Презентация «Пушкинской карты»

Василий Иванов ИА REGNUM Гости презентации

С 1 сентября 17 миллионов молодых граждан России от 14 до 22 лет смогут получить карту, на балансе которой будет 3 тысячи рублей. Потратить деньги можно будет только в учреждениях культуры: музеях, театрах и др. На портале «Культура.РФ» уже сейчас можно ознакомиться с мероприятиями, которые можно посетить по «Пушкинской карте».

Василий Иванов ИА REGNUM «Пушкинская карта»

Для получения карты необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», скачать приложение «Госуслуги.Культура» и подтвердить выпуск карты. Также можно обратиться с подобным запросом в отделения МФЦ или в отделение «Почта Банк». Выделенную сумму необходимо потратить до 31 декабря 2021 года.

Василий Иванов ИА REGNUM В 2021 году на баланс «Пушкинской карты» будет зачислена государственная субсидия в размере 3000 рублей

Василий Иванов ИА REGNUM Образцы «Пушкинской карты» для школьников и студентов

Лицом новой карты стал сам Александр Сергеевич Пушкин. От его лица будет вестись Youtube-канал. Наряду с этим появится сопутствующая продукция и товары с логотипом «Пушкинской карты». Новая карта — проект нескольких министерств, Налоговой службы и «Почта банка».

Василий Иванов ИА REGNUM В ожидании начала презентации новой «Пушкинской карты»

Василий Иванов ИА REGNUM На презентации «Пушкинской карты»

Василий Иванов ИА REGNUM Ольга Любимова подчеркнул особое значение «Пушкинской карты» для сферы образования

Мероприятие посетили заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко и другие почетные гости.

Министр культуры Ольга Любимова рассказала, что новая Пушкинская карта станет инновационным инструментом в деле дополнительного образования. Наряду с этим возникает и дополнительный вызов для учреждений культуры, которым предстоит разработать новые многопрофильные программы, способные привлечь как можно больше посетителей и держателей карт. По отзывам посетителей будет формироваться рейтинг тех или иных культурных учреждений, после чего будет рассчитываться дополнительное финансирование.

Василий Иванов ИА REGNUM Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова

«На сегодняшний день подключилось 1354 учреждения культуры из 85 регионов. И их количество растет с каждым днем. Речь идет о театрах, музеях, концертных площадках, библиотеках и творческих образовательных организациях. Да, даже в библиотеках проводятся интереснейшие платные лектории, семинары, курсы. Поэтому библиотеки мы тоже приглашаем к участию в программе», — сообщила министр культуры Ольга Любимова .

Василий Иванов ИА REGNUM Пёстрый дизайн призван привлечь внимание молодежи, поддержать увлекательную атмосферу будущих проектов в сфере культуры

Василий Иванов ИА REGNUM Константин Хабенский

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Машков

Художественный руководитель «Театра Олега Табакова» Владимир Машков предложил предоставить театрам право выбора спектакля для первого посещения обладателями карты. Он заявил, что первое впечатление о театре играет важную роль в жизни каждого зрителя. Было бы правильным направить вновь пришедших на спектакль, который раскрыл бы суть театра и познакомил бы их с традициями той или иной театральной школы, заключил Машков.

Василий Иванов ИА REGNUM Александр Петров

Актёр Александр Петров выступил с предложением организовать возможность перевода средств с одной карты на другую, чтобы более состоятельные молодые люди могли бы помогать своим товарищам.

Василий Иванов ИА REGNUM Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова

Татьяна Голикова заявила, что в 2022 году сумма на карте будет увеличена до 5000 рублей. По поводу изменения возрастного порога решение также будет принято по результатам пилотного периода.

Василий Иванов ИА REGNUM Использование «Пушкинской карты» позволит посещать массу культурных мероприятий и событий

На запуск новой культурной программы «Пушкинская карта» правительством было выделено 3,9 млрд рублей. Организаторы отметили, что проект проходит пилотную стадию и дальнейшие изменения будут внесены в конце 2021 года.