30 августа в Алжире прошли переговоры заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с начальником штаба Национальной народной армии Алжирской Народной Демократической Республики корпусным генералом Саидом Шанегрихой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Заместитель министра обороны РФ генерал-полковника Александр Фомин и генерал Саид Шанегрих

Рабочая поездка проходит в рамках проведения в Алжире Армейских международных игр. 30 августа в городе Шершель прошёл четвертый этап кинологического конкурса «Верный друг». Состязания в стрельбе прошли между военными кинологами из России, Алжира, Белоруссии, Узбекистана и Вьетнама.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и генерал Саид Шанегрих

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и генерал Саид Шанегрих

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин

Генерал-полковник Александр Фомин отметил высокий уровень организации мероприятия:

«Считаю, что проведение конкурсов Армейских международных игр как на российской территории, так и в Алжире будет способствовать еще большему укреплению российско-алжирского военного сотрудничества».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Двусторонние переговоры

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Двусторонние переговоры

Во время переговоров стороны обсудили обстановку в сахарской области и регионе Магриб, а также развитие двусторонних отношений в области военного сотрудничества и перспективные направления взаимодействия.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Возложение цветов к монументу павшим героям Алжира «Макам Шахид»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в музее национальной народной армии Алжира

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в музее национальной народной армии Алжира

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в музее национальной народной армии Алжира

После завершения переговоров заместитель министра обороны Российской Федерации возложил венок к монументу павшим героям Алжира «Макам Шахид» и посетил музей национальной народной армии Алжира.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рабочий визит в Алжир в рамках АРМИ-2021

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рабочий визит в Алжир в рамках АРМИ-2021

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рабочий визит в Алжир в рамках АРМИ-2021

Напомним, Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств. Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.