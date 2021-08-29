Команда Центрального военного округа одержала победу в финале международного этапа конкурса АрМИ-21 «Инженерная формула», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM В Тюмени завершился финальный заезд «Инженерной формулы»

Василий Иванов ИА REGNUM Гвардии сержант Дмитрий Тимочко поднимает флаг Российской Федерации

Василий Иванов ИА REGNUM Флаги стран — участниц заезда: России и Узбекистана

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление служащих десантных войск

Финальный заезд прошёл на Андреевском полигоне в Тюменской области. В состязании приняли участие 4 команды.

Василий Иванов ИА REGNUM Перед стартом

Василий Иванов ИА REGNUM Машины на старте заезда «Инженерной формулы — 2021»

Василий Иванов ИА REGNUM Инженерная машина разграждения ИМР-3

Василий Иванов ИА REGNUM Машина для отрывки котлованов МДК-3 за работой

Василий Иванов ИА REGNUM Экипаж команды Белоруссии преодолевает водную преграду

С приветственным словом к присутствующим обратился заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов. В своей речи он отметил особую роль армейских игр в деле укрепления связей между военнослужащими разных государств. Военные инженеры из России, Белоруссии, Узбекистана и Египта продемонстрировали искусство владения техникой и слаженность работы экипажей.

Василий Иванов ИА REGNUM Экипаж Узбекистана управляет МДК-3 на трассе «Инженерной формулы — 2021»

Василий Иванов ИА REGNUM На трассе «Инженерной формулы — 2021»

Василий Иванов ИА REGNUM Команда России проходит этап заезда по разминированию трассы

Василий Иванов ИА REGNUM Гусеничный минный заградитель ГМЗ-3

Василий Иванов ИА REGNUM Военная авиация в небе над полигоном Андреевский

На трассе длиной 2,2 километра экипажи отработали переправку вооружения и разминирование трассы, преодолели водные преграды, а также провели отрывку котлованов различных размеров. Все маневры выполнялись на технике инженерных войск. Зрители наблюдали за работой путепрокладчика БАТ-2, инженерной машины разграждения ИМР-3, плавающего транспортного средства ПТС-2 и машины для отрывки котлованов МДК-3, а также установки разминирования УР-77 и гусеничного минного заградителя ГМЗ-3.

Василий Иванов ИА REGNUM Путепрокладчик БАТ-2

Василий Иванов ИА REGNUM Дозорный замеряет время выполнения маневра

Василий Иванов ИА REGNUM Узбекский танкист

Василий Иванов ИА REGNUM Начальник инженерных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий дает интервью

Начальник инженерных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий высоко оценил действия экипажей стран-участниц. Подведя итог состязаний, он отметил, что «военные инженеры из Российской Федерации победили в состязании. Серебряный призер — команда из Республики Узбекистан. Бронза на счету команды из Белоруссии. Команда Египта финишировала на четвертой позиции».

Василий Иванов ИА REGNUM Константин Апостолов установил новый рекорд армейского силового экстрима

Василий Иванов ИА REGNUM Награждение команды Российской Федерации

Василий Иванов ИА REGNUM Награждение участников военно-патриотического общественного движения ЮНАРМИЯ

Василий Иванов ИА REGNUM Российские экипажи одержали победу

Василий Иванов ИА REGNUM Российский экипаж

Василий Иванов ИА REGNUM Зрительская трибуна

Также в ходе «Инженерной формулы» были награждены победители открытых юнармейских игр «Без права на ошибку». Помимо этого, выпускник ТВВИКУ, чемпион УрФО Константин Апостолов установил новый рекорд армейского силового экстрима, протянув грузовой автомобиль на 5 метров за 35 секунд. Свою победу он посвятил дедушке Вячеславу Николаевичу Коновалову.

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка техники

Василий Иванов ИА REGNUM Египетский экипаж спешит к машине

Василий Иванов ИА REGNUM Иностранные военные приветствуют друг друга на «Инженерной формуле»

Василий Иванов ИА REGNUM Китайские военнослужащие на «Инженерной формуле 2021»

Напомним, Армейские международные игры — 2021 проходят с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств, среди которых Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия и Узбекистан. Всего в 34 конкурсах «АрМИ-2021» принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.