Российский экипаж одержал победу в гонке инженерных войск — фоторепортаж
Команда Центрального военного округа одержала победу в финале международного этапа конкурса АрМИ-21 «Инженерная формула», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Финальный заезд прошёл на Андреевском полигоне в Тюменской области. В состязании приняли участие 4 команды.
С приветственным словом к присутствующим обратился заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов. В своей речи он отметил особую роль армейских игр в деле укрепления связей между военнослужащими разных государств. Военные инженеры из России, Белоруссии, Узбекистана и Египта продемонстрировали искусство владения техникой и слаженность работы экипажей.
На трассе длиной 2,2 километра экипажи отработали переправку вооружения и разминирование трассы, преодолели водные преграды, а также провели отрывку котлованов различных размеров. Все маневры выполнялись на технике инженерных войск. Зрители наблюдали за работой путепрокладчика БАТ-2, инженерной машины разграждения ИМР-3, плавающего транспортного средства ПТС-2 и машины для отрывки котлованов МДК-3, а также установки разминирования УР-77 и гусеничного минного заградителя ГМЗ-3.
Начальник инженерных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий высоко оценил действия экипажей стран-участниц. Подведя итог состязаний, он отметил, что «военные инженеры из Российской Федерации победили в состязании. Серебряный призер — команда из Республики Узбекистан. Бронза на счету команды из Белоруссии. Команда Египта финишировала на четвертой позиции».
Также в ходе «Инженерной формулы» были награждены победители открытых юнармейских игр «Без права на ошибку». Помимо этого, выпускник ТВВИКУ, чемпион УрФО Константин Апостолов установил новый рекорд армейского силового экстрима, протянув грузовой автомобиль на 5 метров за 35 секунд. Свою победу он посвятил дедушке Вячеславу Николаевичу Коновалову.
Напомним, Армейские международные игры — 2021 проходят с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств, среди которых Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия и Узбекистан. Всего в 34 конкурсах «АрМИ-2021» принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.