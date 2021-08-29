Команда Центрального военного округа одержала победу в финале международного этапа конкурса АрМИ-21 «Инженерная формула», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
В Тюмени завершился финальный заезд «Инженерной формулы»
Василий Иванов ИА REGNUM
Гвардии сержант Дмитрий Тимочко поднимает флаг Российской Федерации
Василий Иванов ИА REGNUM
Флаги стран — участниц заезда: России и Узбекистана
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление служащих десантных войск

Финальный заезд прошёл на Андреевском полигоне в Тюменской области. В состязании приняли участие 4 команды.

Василий Иванов ИА REGNUM
Перед стартом
Василий Иванов ИА REGNUM
Машины на старте заезда «Инженерной формулы — 2021»
Василий Иванов ИА REGNUM
Инженерная машина разграждения ИМР-3
Василий Иванов ИА REGNUM
Машина для отрывки котлованов МДК-3 за работой
Василий Иванов ИА REGNUM
Экипаж команды Белоруссии преодолевает водную преграду

С приветственным словом к присутствующим обратился заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов. В своей речи он отметил особую роль армейских игр в деле укрепления связей между военнослужащими разных государств. Военные инженеры из России, Белоруссии, Узбекистана и Египта продемонстрировали искусство владения техникой и слаженность работы экипажей.

Василий Иванов ИА REGNUM
Экипаж Узбекистана управляет МДК-3 на трассе «Инженерной формулы — 2021»
Василий Иванов ИА REGNUM
На трассе «Инженерной формулы — 2021»
Василий Иванов ИА REGNUM
Команда России проходит этап заезда по разминированию трассы
Василий Иванов ИА REGNUM
Гусеничный минный заградитель ГМЗ-3
Василий Иванов ИА REGNUM
Военная авиация в небе над полигоном Андреевский

На трассе длиной 2,2 километра экипажи отработали переправку вооружения и разминирование трассы, преодолели водные преграды, а также провели отрывку котлованов различных размеров. Все маневры выполнялись на технике инженерных войск. Зрители наблюдали за работой путепрокладчика БАТ-2, инженерной машины разграждения ИМР-3, плавающего транспортного средства ПТС-2 и машины для отрывки котлованов МДК-3, а также установки разминирования УР-77 и гусеничного минного заградителя ГМЗ-3.

Василий Иванов ИА REGNUM
Путепрокладчик БАТ-2
Василий Иванов ИА REGNUM
Дозорный замеряет время выполнения маневра
Василий Иванов ИА REGNUM
Узбекский танкист
Василий Иванов ИА REGNUM
Начальник инженерных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий дает интервью

Начальник инженерных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий высоко оценил действия экипажей стран-участниц. Подведя итог состязаний, он отметил, что «военные инженеры из Российской Федерации победили в состязании. Серебряный призер — команда из Республики Узбекистан. Бронза на счету команды из Белоруссии. Команда Египта финишировала на четвертой позиции».

Василий Иванов ИА REGNUM
Константин Апостолов установил новый рекорд армейского силового экстрима
Василий Иванов ИА REGNUM
Награждение команды Российской Федерации
Василий Иванов ИА REGNUM
Награждение участников военно-патриотического общественного движения ЮНАРМИЯ
Василий Иванов ИА REGNUM
Российские экипажи одержали победу
Василий Иванов ИА REGNUM
Российский экипаж
Василий Иванов ИА REGNUM
Зрительская трибуна

Также в ходе «Инженерной формулы» были награждены победители открытых юнармейских игр «Без права на ошибку». Помимо этого, выпускник ТВВИКУ, чемпион УрФО Константин Апостолов установил новый рекорд армейского силового экстрима, протянув грузовой автомобиль на 5 метров за 35 секунд. Свою победу он посвятил дедушке Вячеславу Николаевичу Коновалову.

Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка техники
Василий Иванов ИА REGNUM
Египетский экипаж спешит к машине
Василий Иванов ИА REGNUM
Иностранные военные приветствуют друг друга на «Инженерной формуле»
Василий Иванов ИА REGNUM
Китайские военнослужащие на «Инженерной формуле 2021»

Напомним, Армейские международные игры — 2021 проходят с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств, среди которых Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия и Узбекистан. Всего в 34 конкурсах «АрМИ-2021» принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.