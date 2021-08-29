В Севастополе состоялась торжественная церемония приведения к Военной присяге курсантов первого курса Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ритуал приведения курсантов к военной присяге

Александр Полегенько ИА REGNUM Ритуал приведения курсантов к военной присяге

Александр Полегенько ИА REGNUM Ритуал приведения курсантов к военной присяге

Александр Полегенько ИА REGNUM Ритуал приведения курсантов к военной присяге

Александр Полегенько ИА REGNUM Ритуал приведения курсантов к военной присяге

Александр Полегенько ИА REGNUM Ритуал приведения курсантов к военной присяге

В этом году клятву на верность Родине принесли 300 курсантов, из них 40% — ребята из Севастополя. На торжественном построении были подняты флаги и Боевое знамя училища.

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение торжественным маршем

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к военной присяге курсантов 1-го курса

Александр Полегенько ИА REGNUM Ритуал приведения курсантов к военной присяге

Александр Полегенько ИА REGNUM Ритуал приведения курсантов к военной присяге

Александр Полегенько ИА REGNUM Ритуал приведения курсантов к военной присяге

Александр Полегенько ИА REGNUM Ритуал приведения курсантов к военной присяге

Александр Полегенько ИА REGNUM Ритуал приведения курсантов к военной присяге

За прошедший месяц новобранцы ознакомились с курсом молодого бойца: прошли морскую подготовку, отработали элементы передвижения во время проведения боевых действий.

Александр Полегенько ИА REGNUM Встреча курсантов с родными

Александр Полегенько ИА REGNUM Встреча курсантов с родными

Александр Полегенько ИА REGNUM Встреча курсантов с родными

Александр Полегенько ИА REGNUM Встреча курсантов с родными

Александр Полегенько ИА REGNUM Встреча курсантов с родными

Александр Полегенько ИА REGNUM Встреча курсантов с родными

Александр Полегенько ИА REGNUM Встреча курсантов с родными

После завершения церемонии курсанты прошли торжественным маршем.

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение торжественным маршем

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение торжественным маршем

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение торжественным маршем

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение торжественным маршем

Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова основано в 1937 году, после распада СССР прекратило своё существование. 20 марта 2014 года училище было возрождено в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации.