В музее-заповеднике Архангельское проходит ежегодный фестиваль «Автокультура». Выставка собрала на одной площадке редкие экземпляры автомобилей.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM VOLVO AMAZON 1966

Ярослав Чингаев ИА REGNUM VOLVO PV444

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Porsche 911Сabriolet

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Автокультура» в музее-заповеднике Архангельское

Ярослав Чингаев ИА REGNUM VOLVO 1800

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Mustang

На открытом воздухе среди произведений садово-паркового искусства России конца XVIII — начала XIX столетия представлены уникальные автомобили, которые в обычной жизни скрыты в частных коллекциях, музейных складах и реставрационных мастерских.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Автокультура» в музее-заповеднике Архангельское

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Трицикл Morgan 3 Wheeler

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Автокультура» в музее-заповеднике Архангельское

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Автокультура» в музее-заповеднике Архангельское

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Porsche Carrera GT

На одной площадке собраны более 100 редких классических и спортивных автомобилей. На выставке можно увидеть такие культовые автомобили, как Opel Lotus Omega, Lancia Delta Integrale Evoluzione, Ferrari Testarossa, Porsche Carrera GT, Audi RS2 Avant и другие.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Morgan

Ярослав Чингаев ИА REGNUM

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Автокультура» в музее-заповеднике Архангельское

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Автокультура» в музее-заповеднике Архангельское

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Автокультура» в музее-заповеднике Архангельское

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Автокультура» в музее-заповеднике Архангельское

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Автокультура» в музее-заповеднике Архангельское

Помимо выставки под открытым небом гости фестиваля могут послушать лекции, поучаствовать в розыгрышах, экскурсиях по экспозиции.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Автокультура» в музее-заповеднике Архангельское

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гоночный болид Ferrari

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Lotus

29 августа на территории усадьбы Архангельское также состоится самое скоростное событие лета — ежегодное ралли суперкаров Club GT. Старт ралли намечен на 14:00.