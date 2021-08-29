В музее-заповеднике Архангельское проходит ежегодный фестиваль «Автокультура». Выставка собрала на одной площадке редкие экземпляры автомобилей.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
VOLVO AMAZON 1966
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
VOLVO PV444
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Porsche 911Сabriolet
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фестиваль «Автокультура» в музее-заповеднике Архангельское
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
VOLVO 1800
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Mustang
На открытом воздухе среди произведений садово-паркового искусства России конца XVIII — начала XIX столетия представлены уникальные автомобили, которые в обычной жизни скрыты в частных коллекциях, музейных складах и реставрационных мастерских.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фестиваль «Автокультура» в музее-заповеднике Архангельское
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Трицикл Morgan 3 Wheeler
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фестиваль «Автокультура» в музее-заповеднике Архангельское
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фестиваль «Автокультура» в музее-заповеднике Архангельское
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Porsche Carrera GT
На одной площадке собраны более 100 редких классических и спортивных автомобилей. На выставке можно увидеть такие культовые автомобили, как Opel Lotus Omega, Lancia Delta Integrale Evoluzione, Ferrari Testarossa, Porsche Carrera GT, Audi RS2 Avant и другие.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Morgan
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фестиваль «Автокультура» в музее-заповеднике Архангельское
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фестиваль «Автокультура» в музее-заповеднике Архангельское
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фестиваль «Автокультура» в музее-заповеднике Архангельское
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фестиваль «Автокультура» в музее-заповеднике Архангельское
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фестиваль «Автокультура» в музее-заповеднике Архангельское
Помимо выставки под открытым небом гости фестиваля могут послушать лекции, поучаствовать в розыгрышах, экскурсиях по экспозиции.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фестиваль «Автокультура» в музее-заповеднике Архангельское
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Гоночный болид Ferrari
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Lotus
29 августа на территории усадьбы Архангельское также состоится самое скоростное событие лета — ежегодное ралли суперкаров Club GT. Старт ралли намечен на 14:00.