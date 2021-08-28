«Вертикаль»: Говорухин в жизни
В День российского кино открылась выставка «Вертикаль», посвященная 85-летнему юбилею режиссера Станислава Говорухина. Выставка рассказывает о жизни и творчестве автора нестареющих фильмов. Режиссер преуспел во многих сферах деятельности — он также писал книги, был общественным и политическим деятелем.
«В работе над выставкой нам во многом помог сам ее герой, позволяющий открывать его многочисленные таланты, один за другим: режиссёр, актер, художник, писатель, шахматист, альпинист, политик, друг.
Чтобы сохранить ощущение неутомимой говорухинской энергии, мы наполнили экспозицию движением. Меняющиеся времена года за окнами его кабинета, придуманная им чёрная кошка, появляющаяся в разных зонах выставки, «Коммьюникейшн-тьюб», на другом конце которой можно будет услышать голос Станислава Сергеевича, — многое будет жить своей жизнью в этом мире Говорухина».
Выставка «Вертикаль» проходит в Музее кино. Экспозиция воспроизводит элементы мастерской художника, дома, где он жил и работал. Более 300 предметов представлено на выставке: рукописи, сценарии, эскизы, картины, фотографии, документы, кадры из фильмов, личные вещи, которые распределены по семи тематическим разделам и посвящены разным периодам жизни и творчества Станислава Говорухина. Режиссер коллекционировал курительные трубки и шахматы, часть из них представлена посетителям на выставке. Личные вещи в музей передала Галина Борисовна Говорухина, которая была ему супругой более 50 лет.
«Трудно сказать, что такое шахматы — спорт, наука или искусство? Этим они и интересны, в этом их загадка. Древней игре не одна тысяча лет, и шахматы будут волновать человечество, пока оно не исчезнет с лица планеты. Они неисчерпаемы». Цитата Станислава Говорухина с выставки.
Выставка открыта с 28 августа в Государственном центральном музее кино, расположенном на территории ВДНХ, проспект Мира, 119, стр. 36.