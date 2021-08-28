В День российского кино открылась выставка «Вертикаль», посвященная 85-летнему юбилею режиссера Станислава Говорухина. Выставка рассказывает о жизни и творчестве автора нестареющих фильмов. Режиссер преуспел во многих сферах деятельности — он также писал книги, был общественным и политическим деятелем.

«В работе над выставкой нам во многом помог сам ее герой, позволяющий открывать его многочисленные таланты, один за другим: режиссёр, актер, художник, писатель, шахматист, альпинист, политик, друг.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Вертикаль»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Живопись Станислава Говорухина на выставке «Вертикаль»

Чтобы сохранить ощущение неутомимой говорухинской энергии, мы наполнили экспозицию движением. Меняющиеся времена года за окнами его кабинета, придуманная им чёрная кошка, появляющаяся в разных зонах выставки, «Коммьюникейшн-тьюб», на другом конце которой можно будет услышать голос Станислава Сергеевича, — многое будет жить своей жизнью в этом мире Говорухина».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспозиция на выставке «Вертикаль» — мастерская Станислава Говорухина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспозиция на выставке «Вертикаль» — мастерская Станислава Говорухина

Выставка «Вертикаль» проходит в Музее кино. Экспозиция воспроизводит элементы мастерской художника, дома, где он жил и работал. Более 300 предметов представлено на выставке: рукописи, сценарии, эскизы, картины, фотографии, документы, кадры из фильмов, личные вещи, которые распределены по семи тематическим разделам и посвящены разным периодам жизни и творчества Станислава Говорухина. Режиссер коллекционировал курительные трубки и шахматы, часть из них представлена посетителям на выставке. Личные вещи в музей передала Галина Борисовна Говорухина, которая была ему супругой более 50 лет.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шахматы. Выставка «Вертикаль»

«Трудно сказать, что такое шахматы — спорт, наука или искусство? Этим они и интересны, в этом их загадка. Древней игре не одна тысяча лет, и шахматы будут волновать человечество, пока оно не исчезнет с лица планеты. Они неисчерпаемы». Цитата Станислава Говорухина с выставки.

Выставка открыта с 28 августа в Государственном центральном музее кино, расположенном на территории ВДНХ, проспект Мира, 119, стр. 36.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей кино. ВДНХ