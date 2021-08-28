На Красной площади торжественно открыли Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги участников фестиваля. Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Оркестр Вооружённых сил Греции «Тесей». Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Спасская башня — 2021»

В связи с эпидемиологической обстановкой в этом году в фестивале принимают участие всего лишь пять стран. Среди них военные оркестры из России, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Военный оркестр министерства обороны Мексики. Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Военный оркестр министерства обороны Мексики. Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Военный оркестр министерства обороны Мексики. Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Катар. Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Катар. Фестиваль «Спасская башня — 2021»

«Главной темой фестиваля объявлены такие понятия, как Время, Музыка и Мир. И главное слово здесь музыка, исцеляющая душу и дающая надежду в мире, охваченном пандемией COVID-19», — отметили организаторы фестиваля.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рота специального караула Президентского полка. Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рота специального караула Президентского полка. Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сводный оркестр Воздушно-десантных войск. Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сводный оркестр Воздушно-десантных войск. Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сводный оркестр Воздушно-десантных войск. Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Традиционно первым на брусчатку Красной площади вышел Президентский оркестр Службы коменданта Московского кремля ФСО России вместе с ротой специального караула Президентского полка СКМК ФСО России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тамара Гвердцители. Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Специальным гостем открытия фестиваля стала народная артистка России Тамара Гвердцители, которая исполнила песню Булата Окуджавы «Молитва».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центральный военный оркестр Министерства обороны. Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центральный военный оркестр Министерства обороны. Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центральный военный оркестр Министерства обороны. Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центральный военный оркестр Министерства обороны. Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Оркестр и рота Почётного караула Вооруженных сил Белоруссии. Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Оркестр и рота Почётного караула Вооруженных сил Белоруссии. Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Оркестр и рота Почётного караула Вооруженных сил Белоруссии. Фестиваль «Спасская башня — 2021»

В завершении представления сводный оркестр всех участников «Спасской башни» под управлением начальника Военно-оркестровой службы ВС РФ — главного военного дирижёра, генерал-майора Тимофея Маякина исполнили попурри на темы популярных песен российских и зарубежных авторов. Открытие фестиваля «Спасская башня» завершилось праздничным салютом.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Катар. Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Катар. Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Катар. Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища. Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Салют. Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Салют. Фестиваль «Спасская башня — 2021»

Представления «Спасской башни» пройдут с 27 августа по 5 сентября на Красной площади в формате «COVID free».