В древнем городе Выборг Ленинградской области торжественно открылся фестиваль российского кино «Окно в Европу». Это один из самых крупных нестоличных кинофестивалей в России, имеющих крепкие и проверенные временем традиции: он проводится уже в 29-й раз. В этом году зрителям и членам жюри представлено более ста фильмов российских кинематографистов.

Дарья Драй ИА REGNUM Режиссер Алексей Герман-младший

Дарья Драй ИА REGNUM 29-й фестиваль российского кино «Окно в Европу»

Дарья Драй ИА REGNUM 29-й фестиваль российского кино «Окно в Европу»

Первым в кинотеатре «Выборг-Палас» показали новый фильм режиссера Алексея Германа-младшего «Дело». Документальную часть кинофорума откроет короткометражный фильм режиссера Владимира Сидорова «Победа».

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль российского кино «Окно в Европу» в Выборге

Символом нынешнего фестиваля «Окно в Европу» организаторы избрали образ фронтового корреспондента Лопатина в исполнении Юрия Никулина из фильма Алексея Германа-старшего «Двадцать дней без войны». Этой картине исполняется 45 лет, ее покажут 1 сентября на закрытии фестиваля в стенах Выборгского замка. Кроме того, в этом году Юрию Никулину исполнилось бы 100 лет, и участники фестиваля отдадут дань памяти великому артисту.

Дарья Драй ИА REGNUM Режиссер Виктор Мережко

Дарья Драй ИА REGNUM Президент фестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония открытия фестиваля российского кино «Окно в Европу»

В конкурсной программе игрового кино за симпатии жюри и зрителей будут соревноваться 11 новых лент отечественных кинематографистов. В конкурсе документального кино представлено 14 работ, в анимационной части фестиваля — 33 короткометражных фильма.

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония открытия фестиваля российского кино «Окно в Европу»

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония открытия фестиваля российского кино «Окно в Европу»

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония открытия фестиваля российского кино «Окно в Европу»

Дарья Драй ИА REGNUM Режиссер Лариса Садилова

Дарья Драй ИА REGNUM Режиссер Владимир Сидоров представляет свой фильм «Победа» — открытия конкурса неигрового кино

В одном из главных конкурсов фестиваля ─ «Выборгский счет» ─ в этом году соревнуются четыре ленты: «Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко, «Конец фильма» Владимира Котта, «Мишень» Александры Бутор и «Афины Игоря Ерохина.