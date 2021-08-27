В Выборге показали Ленинградскую область глазами иностранцев
В рамках открывшегося 27 августа в Выборге XXIX фестиваля российского кино «Окно в Европу» на правах специального события состоялось открытие Международной фотовыставки «Приглянувшиеся», а затем состоялся премьерный показ одноименного документального фильма.
И выставка, и лента посвящены жителям Ленинградской области, традициям и современным реалиям этого российского региона.
Экспонатами фотовыставки, развернутой в Центральной библиотеке имени Алвара Аалто, стали фотографические работы авторов из Испании, Италии, Франции, Польши, Сербии и Эстонии, посетивших Ленинградскую область и познакомившихся с ее обитателями.
Среди участников выставки — номинанты и лауреаты престижных международных премий в области фотоискусства.
«Фотографы разных стран выбрали каждый ― своего героя, и это герои разные ― начиная от человека простого труда до человека искусства», ― поделился своим впечатлением от выставки губернатор ЛенобластиАлександр Дрозденко.
Через час после открытия выставки в кинотеатре «Выборг Палас» началась премьера документального фильма «Приглянувшиеся» Ашота Джазояна и международной команды режиссеров. Он состоит из короткометражных историй, героями которых стали жители городов и сёл Ленинградской области.
«В рамках Президентского гранта и при поддержке Ленинградской области был снят фильм о простых жителях Ленинградской области, о каждом из нас», — отметил Александр Дрозденко.
И выставка, и фильм стали творческим результатом международного мультимедийного проекта «Открывая Россию», в ходе которого журналисты, фотографы, режиссеры и блогеры из России и десяти зарубежных стран на протяжении 2,5 недель путешествовали по Ленинградской области.
Фотовыставку и документальный фильм смогут увидеть жители стран-участниц проекта, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.