В рамках открывшегося 27 августа в Выборге XXIX фестиваля российского кино «Окно в Европу» на правах специального события состоялось открытие Международной фотовыставки «Приглянувшиеся», а затем состоялся премьерный показ одноименного документального фильма.

Дарья Драй ИА REGNUM Библиотека Алвара Аалто в Выборге

И выставка, и лента посвящены жителям Ленинградской области, традициям и современным реалиям этого российского региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Библиотека Алвара Аалто в Выборге

Дарья Драй ИА REGNUM Библиотека Алвара Аалто в Выборге

Дарья Драй ИА REGNUM Международная мультимедийная выставка Приглянувшиеся в библиотеке Алвара Аалто

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка на выставке Приглянувшиеся в библиотеке Алвара Аалто

Экспонатами фотовыставки, развернутой в Центральной библиотеке имени Алвара Аалто, стали фотографические работы авторов из Испании, Италии, Франции, Польши, Сербии и Эстонии, посетивших Ленинградскую область и познакомившихся с ее обитателями.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина на выставке Приглянувшиеся в библиотеке Алвара Аалто

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители на выставке Приглянувшиеся в библиотеке Алвара Аалто

Дарья Драй ИА REGNUM Молодой человек на выставке Приглянувшиеся в библиотеке Алвара Аалто

Среди участников выставки — номинанты и лауреаты престижных международных премий в области фотоискусства.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

«Фотографы разных стран выбрали каждый ― своего героя, и это герои разные ― начиная от человека простого труда до человека искусства», ― поделился своим впечатлением от выставки губернатор ЛенобластиАлександр Дрозденко.

Дарья Драй ИА REGNUM Премьера документального фильма Приглянувшиеся

Дарья Драй ИА REGNUM Режиссер документального фильма Приглянувшиеся Ашот Джазоян

Дарья Драй ИА REGNUM Режиссер документального фильма Приглянувшиеся Ашот Джазоян

Через час после открытия выставки в кинотеатре «Выборг Палас» началась премьера документального фильма «Приглянувшиеся» Ашота Джазояна и международной команды режиссеров. Он состоит из короткометражных историй, героями которых стали жители городов и сёл Ленинградской области.

«В рамках Президентского гранта и при поддержке Ленинградской области был снят фильм о простых жителях Ленинградской области, о каждом из нас», — отметил Александр Дрозденко.

Дарья Драй ИА REGNUM Премьера документального фильма Приглянувшиеся

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко на международной мультимедийной выставка Приглянувшиеся

Дарья Драй ИА REGNUM Международная мультимедийная выставка Приглянувшиеся в библиотеке Алвара Аалто

И выставка, и фильм стали творческим результатом международного мультимедийного проекта «Открывая Россию», в ходе которого журналисты, фотографы, режиссеры и блогеры из России и десяти зарубежных стран на протяжении 2,5 недель путешествовали по Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Работы фотографов на международной мультимедийной выставка Приглянувшиеся

Дарья Драй ИА REGNUM Работы фотографов на международной мультимедийной выставка Приглянувшиеся

Фотовыставку и документальный фильм смогут увидеть жители стран-участниц проекта, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.