В Южном военном округе стартовал Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021». В Ставрополе, на площади Ленина, прошла церемония торжественного открытия форума.

Александр Погожев ИА REGNUM Открытие выставки международно-технического форума Армия в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Построение во время проведения международно-технического форума «Армия-2021» в Ставрополе

В церемонии открытия принял участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, который обратился к участникам форума:

«Нашу безопасность, мирную жизнь — на дальних рубежах и здесь, в родном крае — защищают российские Вооруженные Силы. И мы гордимся нашими защитниками — людьми, которые служат Родине в воинском строю».

Александр Погожев ИА REGNUM Выставка военной техники на площади Ленина в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Снайперская винтовка Драгунова

Александр Погожев ИА REGNUM Солдат в снаряжении общевойскового комплекта разминирования (ОВР)

Александр Погожев ИА REGNUM Бронированный автомобиль ГАЗ 2330-14 «Тигр»

Александр Погожев ИА REGNUM

Горожане и гости краевой столицы смогли оценить потенциал военно-технической мощи, посидеть в салоне бронированного автомобиля, подержать боевое оружие и оценить мастерство управления бронемашинами, которые вальсировали на площади.

Александр Погожев ИА REGNUM Дымовая завеса во время показательных выступлений десантников

Александр Погожев ИА REGNUM Военнослужащие 247-го гвардейского десантно-штурмового полка

Александр Погожев ИА REGNUM Показательные выступления десантников

Александр Погожев ИА REGNUM Показательные выступления десантников

Александр Погожев ИА REGNUM Показательные выступления десантников

Александр Погожев ИА REGNUM Показательные выступления десантников

Александр Погожев ИА REGNUM Показательные выступления десантников

Не менее зрелищным было показательное выступление военнослужащих 247-го гвардейского десантно-штурмового полка. Бойцы продемонстрировали свои способности переносить нечеловеческие нагрузки.

Александр Погожев ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2021» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Вертолеты Ми-8 пролетают над Ставрополем в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021»

Александр Погожев ИА REGNUM Вертолёты Ми-28

Александр Погожев ИА REGNUM Истребители Су-27 в небе над Ставрополем

Александр Погожев ИА REGNUM Су-27

Александр Погожев ИА REGNUM Истребители СУ-27 в небе над Ставрополем

Александр Погожев ИА REGNUM Су-25

Кульминацией открытия стал пролет вертолетов Ми-28 и Ми-8, а также истребителей Су-27 и штурмовиков Су-25.

Александр Погожев ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2021» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Дети собирают гильзы с площади после выступлений военнослужащих

Александр Погожев ИА REGNUM Военнослужащие убирают за собой битое стекло после выступления перед горожанами

В конце мероприятия под выступление музыкантов и артистов военнослужащие вместе со зрителями очистили площадь от мусора.

Александр Погожев ИА REGNUM Показательные выступления на площади Ленина в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Разбитый лагерь условного противника во время показательных выступлений «Армии-2021» в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Зрители смотрят выступление военнослужащих

Александр Погожев ИА REGNUM Показательные выступления военнослужащих на площади Ленина в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Показательные выступления военнослужащих на площади Ленина в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Десантник

Форум завершится 29 августа, в этот день люди вновь смогут увидеть пролет воздушных судов Воздушно-космических сил.