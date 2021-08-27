В Южном военном округе стартовал Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021». В Ставрополе, на площади Ленина, прошла церемония торжественного открытия форума.
Александр Погожев ИА REGNUM
Открытие выставки международно-технического форума Армия в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Построение во время проведения международно-технического форума «Армия-2021» в Ставрополе
В церемонии открытия принял участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, который обратился к участникам форума:
«Нашу безопасность, мирную жизнь — на дальних рубежах и здесь, в родном крае — защищают российские Вооруженные Силы. И мы гордимся нашими защитниками — людьми, которые служат Родине в воинском строю».
Александр Погожев ИА REGNUM
Выставка военной техники на площади Ленина в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Снайперская винтовка Драгунова
Александр Погожев ИА REGNUM
Солдат в снаряжении общевойскового комплекта разминирования (ОВР)
Александр Погожев ИА REGNUM
Бронированный автомобиль ГАЗ 2330-14 «Тигр»
Александр Погожев ИА REGNUM
Горожане и гости краевой столицы смогли оценить потенциал военно-технической мощи, посидеть в салоне бронированного автомобиля, подержать боевое оружие и оценить мастерство управления бронемашинами, которые вальсировали на площади.
Александр Погожев ИА REGNUM
Дымовая завеса во время показательных выступлений десантников
Александр Погожев ИА REGNUM
Военнослужащие 247-го гвардейского десантно-штурмового полка
Александр Погожев ИА REGNUM
Показательные выступления десантников
Александр Погожев ИА REGNUM
Показательные выступления десантников
Александр Погожев ИА REGNUM
Показательные выступления десантников
Александр Погожев ИА REGNUM
Показательные выступления десантников
Александр Погожев ИА REGNUM
Показательные выступления десантников
Не менее зрелищным было показательное выступление военнослужащих 247-го гвардейского десантно-штурмового полка. Бойцы продемонстрировали свои способности переносить нечеловеческие нагрузки.
Александр Погожев ИА REGNUM
Международный военно-технический форум «Армия-2021» в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Вертолеты Ми-8 пролетают над Ставрополем в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021»
Александр Погожев ИА REGNUM
Вертолёты Ми-28
Александр Погожев ИА REGNUM
Истребители Су-27 в небе над Ставрополем
Александр Погожев ИА REGNUM
Су-27
Александр Погожев ИА REGNUM
Истребители СУ-27 в небе над Ставрополем
Александр Погожев ИА REGNUM
Су-25
Кульминацией открытия стал пролет вертолетов Ми-28 и Ми-8, а также истребителей Су-27 и штурмовиков Су-25.
Александр Погожев ИА REGNUM
Международный военно-технический форум «Армия-2021» в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Дети собирают гильзы с площади после выступлений военнослужащих
Александр Погожев ИА REGNUM
Военнослужащие убирают за собой битое стекло после выступления перед горожанами
В конце мероприятия под выступление музыкантов и артистов военнослужащие вместе со зрителями очистили площадь от мусора.
Александр Погожев ИА REGNUM
Показательные выступления на площади Ленина в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Разбитый лагерь условного противника во время показательных выступлений «Армии-2021» в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Зрители смотрят выступление военнослужащих
Александр Погожев ИА REGNUM
Показательные выступления военнослужащих на площади Ленина в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Показательные выступления военнослужащих на площади Ленина в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Десантник
Форум завершится 29 августа, в этот день люди вновь смогут увидеть пролет воздушных судов Воздушно-космических сил.