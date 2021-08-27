В Челябинске ледовая арена «Трактор» принимает Кубок Губернатора Челябинской области по хоккею. В борьбе за него участвуют команды «Локомотив» (Ярославль), «Сибирь» (Новосибирск), «Автомобилист» (Екатеринбург) и челябинский «Трактор».

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Игры начались 23 августа и завершатся 27-го. А 26-го на поле встретились «Автомобилист» и «Трактор». Гости открыли счёт, но закрепить успех и не удалось. Итоговый счёт матча — 3:2 в пользу хозяев.

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