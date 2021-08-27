Большой хоккей в Челябинске — фоторепортаж
27 августа 2021
В Челябинске ледовая арена «Трактор» принимает Кубок Губернатора Челябинской области по хоккею. В борьбе за него участвуют команды «Локомотив» (Ярославль), «Сибирь» (Новосибирск), «Автомобилист» (Екатеринбург) и челябинский «Трактор».
Алексей Колчин ИА REGNUM
Трактор арена
Алексей Колчин ИА REGNUM
Начало матча между ХК «Трактор» и ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вбрасывание
Алексей Колчин ИА REGNUM
Алексей Макеев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Борьба у ворот ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Зборовский против Пулккинена
Алексей Колчин ИА REGNUM
Георгий Белоусов в атаке
Алексей Колчин ИА REGNUM
Георгий Белоусов открывает счет в матче
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игроки Автомобилиста отмечают заброшенную шайбу
Игры начались 23 августа и завершатся 27-го. А 26-го на поле встретились «Автомобилист» и «Трактор». Гости открыли счёт, но закрепить успех и не удалось. Итоговый счёт матча — 3:2 в пользу хозяев.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Калинин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Совещание игроков Автомобилиста
Алексей Колчин ИА REGNUM
Степан Хрипунов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Степан Хрипунов убегает в атаку
Алексей Колчин ИА REGNUM
Фатеев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Хоккеисты Трактора забрасывают победную шайбу в овертайме