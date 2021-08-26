Санкт-петербургский «Зенит» в рамках шестого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над московским ЦСКА со счетом 1:0. Единственный мяч «сине-бело-голубых» на 82-й минуте забил форвард сборной Ирана Сердар Азмун после передачи Артема Дзюбы. Встреча проходила 26 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между командами «Зенит» и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Команда «Зенит» перед началом матча против команды ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики команды «Зенит»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между командами «Зенит» и ЦСКА

Гол Сердара Азмуна на 82-й минуте стал для иранского нападающего шестым в сезоне во всех турнирах (Российская Премьер-лига, Суперкубок России).

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПФК ЦСКА Марио Фернендес и игрок ФК «Зенит» Вендел

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между командами «Зенит» и ЦСКА

Желтые карточки получили Алан Дзагоев, Максим Мухин и Малком на 23-й, 49-й и 78-й минутах соответственно.

Бригада арбитров: Сергей Иванов | Роман Усачев | Валерий Данченко | Алексей Матюнин.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между командами «Зенит» и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отбивает мяч

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ЦСКА Виктор Васин и игрок «Зенита» Сердар Азмун

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Зенита» Сердар Азмун

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев (Дмитрий Чистяков, 46'), Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Вендел (Кирилл Кравцов, 90'), Клаудиньо (Артем Дзюба, 64'), Далер Кузяев (Алексей Сутормин, 80'), Сердар Азмун, Малком (Александр Ерохин, 80').

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Игорь Дивеев, Яка Бийол, Марио Фернандес, Максим Мухин (Адольфо Гайч, 86'), Иван Обляков, Алан Дзагоев (Ильзат Ахметов, 59'), Федор Чалов (Никола Влашич, 46'), Антон Заболотный (Владислав Яковлев, 76'), Чидера Эджуке (Бахтиёр Зайнутдинов, 86').

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Зенита» Сердар Азмун после забитого гола в ворота ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Фанатский сектор команды «Зенит»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Зенита» Сердар Азмун и Александр Ерохин

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Зенит» радуются забитому голу в ворота команды ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Зенита» Артем Дзюба и главный тренер «Зенита» Сергей Семак

«Зенит», одержав четвертую победу в сезоне и набрав четырнадцать очков, занял чистое первое место в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА с девятью очками расположился пятью позициями ниже.