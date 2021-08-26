Сердар Азмун принес «Зениту» минимальную победу над ЦСКА
Санкт-петербургский «Зенит» в рамках шестого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над московским ЦСКА со счетом 1:0. Единственный мяч «сине-бело-голубых» на 82-й минуте забил форвард сборной Ирана Сердар Азмун после передачи Артема Дзюбы. Встреча проходила 26 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».
Гол Сердара Азмуна на 82-й минуте стал для иранского нападающего шестым в сезоне во всех турнирах (Российская Премьер-лига, Суперкубок России).
Желтые карточки получили Алан Дзагоев, Максим Мухин и Малком на 23-й, 49-й и 78-й минутах соответственно.
Бригада арбитров: Сергей Иванов | Роман Усачев | Валерий Данченко | Алексей Матюнин.
Стартовые составы команд:
«Зенит»: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев (Дмитрий Чистяков, 46'), Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Вендел (Кирилл Кравцов, 90'), Клаудиньо (Артем Дзюба, 64'), Далер Кузяев (Алексей Сутормин, 80'), Сердар Азмун, Малком (Александр Ерохин, 80').
ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Игорь Дивеев, Яка Бийол, Марио Фернандес, Максим Мухин (Адольфо Гайч, 86'), Иван Обляков, Алан Дзагоев (Ильзат Ахметов, 59'), Федор Чалов (Никола Влашич, 46'), Антон Заболотный (Владислав Яковлев, 76'), Чидера Эджуке (Бахтиёр Зайнутдинов, 86').
«Зенит», одержав четвертую победу в сезоне и набрав четырнадцать очков, занял чистое первое место в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА с девятью очками расположился пятью позициями ниже.