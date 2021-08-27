В Ставропольском крае наращивают объемы переработки отходов пластика. Из переработанного сырья производят мебель, плитка, бордюры, канализационные люки, урны и другие изделия.

Александр Погожев ИА REGNUM Мусоровоз въезжает на территорию мусороперерабатывающего завода

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники мусороперерабатывающего завода контролируют выгрузку

Александр Погожев ИА REGNUM Мусоровоз выгружает мусор, который далее поступит на сортировочную линию

Развитие сферы переработки и сортировки мусора ведётся в рамках национального проекта «Экология». Во дворах населённых пунктов было установлено около тысячи баков для раздельного сбора мусора, заработало 150 пунктов по приёму вторсырья. В Ставрополе разместили около трёхсот контейнеров для ПЭТ-бутылок. К концу этого года региональный оператор планирует установить ещё четыреста контейнеров — для пластика, стекла и алюминия.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник мусоровывозящей компании выходит из кабины автомобиля во дворе многоквартирного дома

Александр Погожев ИА REGNUM Жительница многоквартирного дома выбрасывает мусор

Александр Погожев ИА REGNUM Пластиковые отходы в контейнере, предназначенном для раздельного накопления

Александр Погожев ИА REGNUM Мусоровоз забирает пластиковые отходы из контейнера, предназначенного для раздельного накопления

По словам водителей мусоровозов, которые ежедневно вывозят бытовые отходы с придомовой территории, не все жители приучились разделять мусор. Большой проблемой для водителей мусоровозов остается подъезд к площадкам с контейнерами. Зачастую баки и контейнеры приходится катить к мусоровозу из-за припаркованных автомобилей, загораживающих проезд к площадке для сбора мусора.

Александр Погожев ИА REGNUM Работники муороперерабатывающего завода отправляют мусор на транспортерную линию

Александр Погожев ИА REGNUM Спресованные брикеты из металлических отходов

В Ставропольском крае на данный момент функционируют 11 объектов по обработке отходов. На них сортируется до двух миллионов тонн мусора в год, при этом 60% утилизируется на полигонах. За полтора года снизилась доля мусора, подлежащего захоронению. В 2020 году показатель превышал 95%, в этом году благодаря созданию сортировочных и перерабатывающих линий доля захоронения уменьшилась до 64,12%.

Александр Погожев ИА REGNUM Сортировочная линия

Александр Погожев ИА REGNUM Сортировочная линия

Александр Погожев ИА REGNUM Работники мусороперерабатывающего завода чистят механический блок подачи мусора на сортировочную линию

Александр Погожев ИА REGNUM Сортировочная линия

Александр Погожев ИА REGNUM Работница мусороперерабатывающего завода на сортировочной линии

Александр Погожев ИА REGNUM Фрагмент брикета с металлическими отходами

Одна из таких линий по сортировке и переработке мусора расположена в селе Нижнерусском Шпаковского округа. Только в августе она ежедневно принимала до семисот тонн мусора. На территории предприятия все твёрдые коммунальные объекты (ТКО) взвешиваются, проходят контроль на наличие радиоактивных отходов, отделяется крупногабаритный мусор. Пластик отправляется на дробление, остальные отходы сортируются для дальнейшей переработки.

Александр Погожев ИА REGNUM Измельченный на мусороперерабатывающем заводе пластик далее поступает на предприятие, которое занимается производством уличной и садовой мебели

Александр Погожев ИА REGNUM Работники цеха по производству уличной и садовой мебели несколько раз прогоняют сырье через специальный аппарат который разогревает сырье при температуре 300 градусов по Цельсию

Александр Погожев ИА REGNUM Работники цеха набирает сырье для нового замеса

Александр Погожев ИА REGNUM Работник цеха месит сырье, которое только что извлек из печи для закладки под пресс

Александр Погожев ИА REGNUM Работник цеха месит сырье, которое только что извлек из печи для закладки под пресс

Александр Погожев ИА REGNUM Тротуарная плитка из отходов, которую производят на мусороперерабатывающем заводе

Александр Погожев ИА REGNUM Старую бытовую технику ждёт переработка

Александр Погожев ИА REGNUM Пианино

Недалеко от Ставрополя есть ещё одно предприятие, которое занимается созданием уличной и садовой мебели из переработанных материалов. Пластик собирают на улицах города, иногда отходы привозят жители и организации. Мусор сортируется и либо отправляется на заводы по переработке, либо подготавливается для создания мебели.

Александр Погожев ИА REGNUM Работники цеха достают готовые детали для мебели из пресса

Александр Погожев ИА REGNUM Работники цеха достают готовые детали для мебели из пресса

Александр Погожев ИА REGNUM Готовые детали для лавочки

Александр Погожев ИА REGNUM Скамейка, которую изготовили на производстве

Детали для мебели производят по полимерпесчаной технологии. Песок смешивается с дробленым пластиком и добавляется плёнка. Завод способен производить до двухсот комплектов мебели в месяц. Такая мебель входит разряд антивандальной. Даже если ее сломают, то детали пойдут на переработку и производство новых.