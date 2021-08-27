Жизнь без мусора: миф или реальность?
В Ставропольском крае наращивают объемы переработки отходов пластика. Из переработанного сырья производят мебель, плитка, бордюры, канализационные люки, урны и другие изделия.
Развитие сферы переработки и сортировки мусора ведётся в рамках национального проекта «Экология». Во дворах населённых пунктов было установлено около тысячи баков для раздельного сбора мусора, заработало 150 пунктов по приёму вторсырья. В Ставрополе разместили около трёхсот контейнеров для ПЭТ-бутылок. К концу этого года региональный оператор планирует установить ещё четыреста контейнеров — для пластика, стекла и алюминия.
По словам водителей мусоровозов, которые ежедневно вывозят бытовые отходы с придомовой территории, не все жители приучились разделять мусор. Большой проблемой для водителей мусоровозов остается подъезд к площадкам с контейнерами. Зачастую баки и контейнеры приходится катить к мусоровозу из-за припаркованных автомобилей, загораживающих проезд к площадке для сбора мусора.
В Ставропольском крае на данный момент функционируют 11 объектов по обработке отходов. На них сортируется до двух миллионов тонн мусора в год, при этом 60% утилизируется на полигонах. За полтора года снизилась доля мусора, подлежащего захоронению. В 2020 году показатель превышал 95%, в этом году благодаря созданию сортировочных и перерабатывающих линий доля захоронения уменьшилась до 64,12%.
Одна из таких линий по сортировке и переработке мусора расположена в селе Нижнерусском Шпаковского округа. Только в августе она ежедневно принимала до семисот тонн мусора. На территории предприятия все твёрдые коммунальные объекты (ТКО) взвешиваются, проходят контроль на наличие радиоактивных отходов, отделяется крупногабаритный мусор. Пластик отправляется на дробление, остальные отходы сортируются для дальнейшей переработки.
Недалеко от Ставрополя есть ещё одно предприятие, которое занимается созданием уличной и садовой мебели из переработанных материалов. Пластик собирают на улицах города, иногда отходы привозят жители и организации. Мусор сортируется и либо отправляется на заводы по переработке, либо подготавливается для создания мебели.
Детали для мебели производят по полимерпесчаной технологии. Песок смешивается с дробленым пластиком и добавляется плёнка. Завод способен производить до двухсот комплектов мебели в месяц. Такая мебель входит разряд антивандальной. Даже если ее сломают, то детали пойдут на переработку и производство новых.