«Армия-2021» дошла до Симферополя — фоторепортаж
В Симферополе, на аэродроме Заводское, открылась площадка международного военно-технического форума «Армия-2021». В столице Крыма форум проходит впервые.
На статической выставке представлены самые известные образцы российского вооружения: танк Т-72Б3, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82А, гаубицы Д-30 и «Мста-Б», РСЗО БМ-21 «Град», противотанковый комплекс «Хризантема», беспилотные летательные комплексы «Орлан-10» и «Тахион». Кроме того, на площадке развёрнута выставка современного стрелкового оружия.
Во время динамических показов военнослужащие Черноморского флота и армейского корпуса продемонстрируют действия мотострелкового отделения в засаде и высадку тактического воздушного десанта с преодолением препятствий, ведением огня холостыми выстрелами из стрелкового оружия и вооружения БТР, имитацией уничтожения целей с подрывом имитационных зарядов, показ боевых возможностей танка Т-72Б3.
Церемонию открытия форума «Армия-2021» в Симферополе посетил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Напомним, международный военно-технический форум «Армия-2021» в юго-восточном округе пройдёт с 27 по 29 августа. Кроме Симферополя, площадки форума развернуты в Новороссийске, Керчи и Севастополе.