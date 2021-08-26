В Симферополе, на аэродроме Заводское, открылась площадка международного военно-технического форума «Армия-2021». В столице Крыма форум проходит впервые.

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка современного стрелкового оружия

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка современного стрелкового оружия

Александр Полегенько ИА REGNUM Статическая выставка «Армии-2021» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Статическая выставка «Армии-2021» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM «Армия-2021» в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM

На статической выставке представлены самые известные образцы российского вооружения: танк Т-72Б3, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82А, гаубицы Д-30 и «Мста-Б», РСЗО БМ-21 «Град», противотанковый комплекс «Хризантема», беспилотные летательные комплексы «Орлан-10» и «Тахион». Кроме того, на площадке развёрнута выставка современного стрелкового оружия.

Александр Полегенько ИА REGNUM Танк Т-72Б3

Александр Полегенько ИА REGNUM Динамический показ

Во время динамических показов военнослужащие Черноморского флота и армейского корпуса продемонстрируют действия мотострелкового отделения в засаде и высадку тактического воздушного десанта с преодолением препятствий, ведением огня холостыми выстрелами из стрелкового оружия и вооружения БТР, имитацией уничтожения целей с подрывом имитационных зарядов, показ боевых возможностей танка Т-72Б3.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сергей Аксёнов осматривает площадку форума

Церемонию открытия форума «Армия-2021» в Симферополе посетил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Это очень важное и знаковое событие для всех нас. Ратный труд и защита Отечества всегда были окружены в нашей стране особым почетом и уважением. Нас объединяет гордость за армию и флот России — самые лучшие в мире». Считаю, что подобная площадка должна стать ежегодной, способствуя укреплению престижа воинской службы и демонстрируя боевой потенциал наших Вооруженных Сил».

Александр Полегенько ИА REGNUM Мста-Б

Александр Полегенько ИА REGNUM Динамический показ

Александр Полегенько ИА REGNUM БТР-80

Александр Полегенько ИА REGNUM Противотанковый комплекс «Хризантема»

Александр Полегенько ИА REGNUM Динамический показ

Александр Полегенько ИА REGNUM Динамический показ

Александр Полегенько ИА REGNUM Динамический показ

Александр Полегенько ИА REGNUM Динамический показ

Напомним, международный военно-технический форум «Армия-2021» в юго-восточном округе пройдёт с 27 по 29 августа. Кроме Симферополя, площадки форума развернуты в Новороссийске, Керчи и Севастополе.