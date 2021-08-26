В Екатеринбурге продолжается ремонт дорог — фоторепортаж
В Екатеринбурге рабочие продолжают ремонтировать дороги. Работы ведутся как в центре, так и на окраинах.
Так, в Компрессорном микрорайоне активно ремонтируют улицу Локомотивную. В рамках работ предстоит привести в порядок и развязку возле Компрессорного завода. Согласно муниципального контракта, здесь должно быть заменено 911 метров бортового камня, а также 2115 кв. метров тротуара и более 14 тыс. — проезжей части. Работы уже подходят к концу.
Аналогичная ситуация и на улице Эстонской. Здесь всего нужно обновить тротуары и проезжую часть на площади примерно 4600 кв. метров.
Уже на следующей неделе все работы здесь должны завершить. Они выполнены уже на 98%. «Уверен, жители будут довольны результатом», — сказал мэр города Алексей Орлов по итогам объезда территории.