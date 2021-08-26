В Екатеринбурге рабочие продолжают ремонтировать дороги. Работы ведутся как в центре, так и на окраинах.

Алексей Колчин ИА REGNUM Реконструкция Макаровского моста

Алексей Колчин ИА REGNUM Реконструкция Макаровского моста

Алексей Колчин ИА REGNUM Реконструкция Макаровского моста

Алексей Колчин ИА REGNUM Реконструкция Макаровского моста

Алексей Колчин ИА REGNUM Реконструкция Макаровского моста

Алексей Колчин ИА REGNUM Реконструкция Макаровского моста

Алексей Колчин ИА REGNUM Реконструкция Макаровского моста

Так, в Компрессорном микрорайоне активно ремонтируют улицу Локомотивную. В рамках работ предстоит привести в порядок и развязку возле Компрессорного завода. Согласно муниципального контракта, здесь должно быть заменено 911 метров бортового камня, а также 2115 кв. метров тротуара и более 14 тыс. — проезжей части. Работы уже подходят к концу.

Алексей Колчин ИА REGNUM Реконструкция Макаровского моста

Алексей Колчин ИА REGNUM Реконструкция Макаровского моста

Алексей Колчин ИА REGNUM Реконструкция Макаровского моста

Алексей Колчин ИА REGNUM Реконструкция Макаровского моста

Алексей Колчин ИА REGNUM Реконструкция Макаровского моста

Алексей Колчин ИА REGNUM Реконструкция Макаровского моста

Алексей Колчин ИА REGNUM Реконструкция Макаровского моста

Аналогичная ситуация и на улице Эстонской. Здесь всего нужно обновить тротуары и проезжую часть на площади примерно 4600 кв. метров.

Алексей Колчин ИА REGNUM Парк имени XXII Партсъезда

Алексей Колчин ИА REGNUM Ремонт автомобильной развязки на улице Луганская

Алексей Колчин ИА REGNUM Ремонт автомобильной развязки на улице Луганская

Алексей Колчин ИА REGNUM Ремонт автомобильной развязки на улице Луганская

Алексей Колчин ИА REGNUM Алексей Орлов во время объезда

Уже на следующей неделе все работы здесь должны завершить. Они выполнены уже на 98%. «Уверен, жители будут довольны результатом», — сказал мэр города Алексей Орлов по итогам объезда территории.