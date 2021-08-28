Лучшие образцы российского вооружения в деле — фоторепортаж
28 августа 2021
Международный военно-технический форум «Армия-2021» в подмосковном парке «Патриот» завершает свою работу.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Действия подразделений ВДВ в ТакВД
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Ми-28Н
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
БТР-82А
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Танк Т-80
На «Армии-2021» были представлены лучшие разработки в оборонной сфере — более 20 тыс. образцов вооружений.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
БМПТ «Терминатор»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Танк Т-80
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Мста-С»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
БМПТ3 перемещается под дымовой защитой
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Т-80 с дополнительными противокумулятивными решётками
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Танк Т-80
В динамических показах задействовали более 320 единиц вооружения и военной техники. На подмосковном полигоне Алабино прошли динамические показы ВВСТ танковых и мотострелковых войск, войск ПВО и РВиА, огнеметных средств РХБЗ, а также военной автомобильной техники. Всего были задействованы более 320 единиц вооружения и военной техники. Программа была подготовлена в виде отдельных тактических эпизодов.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
РСЗО «Град»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
На переднем плане ТОС-1 «Буратино»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Панцирь»
Мероприятия с динамическим показом возможностей военной и специальной техники прошли во всех военных округах и на Северном флоте.