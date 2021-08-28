Международный военно-технический форум «Армия-2021» в подмосковном парке «Патриот» завершает свою работу.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Действия подразделений ВДВ в ТакВД

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ми-28Н

Ярослав Чингаев ИА REGNUM БТР-82А

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Танк Т-80

На «Армии-2021» были представлены лучшие разработки в оборонной сфере — более 20 тыс. образцов вооружений.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM БМПТ «Терминатор»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Танк Т-80

Ярослав Чингаев ИА REGNUM «Мста-С»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM БМПТ3 перемещается под дымовой защитой

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Т-80 с дополнительными противокумулятивными решётками

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Танк Т-80

В динамических показах задействовали более 320 единиц вооружения и военной техники. На подмосковном полигоне Алабино прошли динамические показы ВВСТ танковых и мотострелковых войск, войск ПВО и РВиА, огнеметных средств РХБЗ, а также военной автомобильной техники. Всего были задействованы более 320 единиц вооружения и военной техники. Программа была подготовлена в виде отдельных тактических эпизодов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM На переднем плане ТОС-1 «Буратино»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM «Панцирь»

Мероприятия с динамическим показом возможностей военной и специальной техники прошли во всех военных округах и на Северном флоте.