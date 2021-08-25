По Московскому центральному кольцу (МЦК) начал курсировать двухэтажный поезд. Прокатиться на новом поезде можно до 8 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
В ожидании поезда
Василий Иванов ИА REGNUM
Поезд ЭШ2 прибыл
Василий Иванов ИА REGNUM
Поезд ЭШ2 отходит от платформы
Василий Иванов ИА REGNUM
Пассажиры садятся в вагон
Василий Иванов ИА REGNUM
В ожидании своей станции
Василий Иванов ИА REGNUM
На втором этаже

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, работа нового поезда носит экспериментальный характер. В период с 25 августа по 8 сентября пассажиры смогут оценить функциональность и комфорт нового транспорта, после чего путём голосования будет решен вопрос дальнейшего внедрения подобного рода поездов.

Василий Иванов ИА REGNUM
Первый этаж вагона
Василий Иванов ИА REGNUM
Также есть стойка для горячих напитков
Василий Иванов ИА REGNUM
В поезде
Василий Иванов ИА REGNUM
Двухэтажный поезд обладает большей вместимостью в сравнении с «Ласточками»
Василий Иванов ИА REGNUM
Оформление вагонов

В вагонах двухэтажного поезда есть кофейная стойка и зоны для багажа. По оценкам экспертов, поезд типа ЭШ2 отличается от «Ласточек» большей вместительностью и комфортом.

Василий Иванов ИА REGNUM
Виды МЦК из нового поезда
Василий Иванов ИА REGNUM
Для перехода в соседний вагон нужно нажать кнопку на двери
Василий Иванов ИА REGNUM
Некоторые пассажиры предпочитают не подниматься по лестницам и остаются на первом этаже
Василий Иванов ИА REGNUM
В поезде есть зоны для багажа

В первый же день работы мнения пассажиров о поезде разделились. Одни говорят о более удобном формате поездок, а некоторые жалуются на необходимость подниматься по дополнительным лестницам.

Василий Иванов ИА REGNUM
Пассажиры готовятся покинуть вагон
Василий Иванов ИА REGNUM
Вид со второго этажа
Василий Иванов ИА REGNUM
Многоместные секции для пассажиров

Напомним, Московское центральное кольцо в 2021 году отпразднует своё пятилетие. За первый год работы поезда МЦК перевезли 98 миллионов человек, за второй — 124 миллиона, и с каждым годом количество перевезённых пассажиров увеличивается.