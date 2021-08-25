Нужны ли Москве двухэтажные поезда? — фоторепортаж
По Московскому центральному кольцу (МЦК) начал курсировать двухэтажный поезд. Прокатиться на новом поезде можно до 8 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, работа нового поезда носит экспериментальный характер. В период с 25 августа по 8 сентября пассажиры смогут оценить функциональность и комфорт нового транспорта, после чего путём голосования будет решен вопрос дальнейшего внедрения подобного рода поездов.
В вагонах двухэтажного поезда есть кофейная стойка и зоны для багажа. По оценкам экспертов, поезд типа ЭШ2 отличается от «Ласточек» большей вместительностью и комфортом.
В первый же день работы мнения пассажиров о поезде разделились. Одни говорят о более удобном формате поездок, а некоторые жалуются на необходимость подниматься по дополнительным лестницам.
Напомним, Московское центральное кольцо в 2021 году отпразднует своё пятилетие. За первый год работы поезда МЦК перевезли 98 миллионов человек, за второй — 124 миллиона, и с каждым годом количество перевезённых пассажиров увеличивается.