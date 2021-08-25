По Московскому центральному кольцу (МЦК) начал курсировать двухэтажный поезд. Прокатиться на новом поезде можно до 8 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM В ожидании поезда

Василий Иванов ИА REGNUM Поезд ЭШ2 прибыл

Василий Иванов ИА REGNUM Поезд ЭШ2 отходит от платформы

Василий Иванов ИА REGNUM Пассажиры садятся в вагон

Василий Иванов ИА REGNUM В ожидании своей станции

Василий Иванов ИА REGNUM На втором этаже

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, работа нового поезда носит экспериментальный характер. В период с 25 августа по 8 сентября пассажиры смогут оценить функциональность и комфорт нового транспорта, после чего путём голосования будет решен вопрос дальнейшего внедрения подобного рода поездов.

Василий Иванов ИА REGNUM Первый этаж вагона

Василий Иванов ИА REGNUM Также есть стойка для горячих напитков

Василий Иванов ИА REGNUM В поезде

Василий Иванов ИА REGNUM Двухэтажный поезд обладает большей вместимостью в сравнении с «Ласточками»

Василий Иванов ИА REGNUM Оформление вагонов

В вагонах двухэтажного поезда есть кофейная стойка и зоны для багажа. По оценкам экспертов, поезд типа ЭШ2 отличается от «Ласточек» большей вместительностью и комфортом.

Василий Иванов ИА REGNUM Виды МЦК из нового поезда

Василий Иванов ИА REGNUM Для перехода в соседний вагон нужно нажать кнопку на двери

Василий Иванов ИА REGNUM Некоторые пассажиры предпочитают не подниматься по лестницам и остаются на первом этаже

Василий Иванов ИА REGNUM В поезде есть зоны для багажа

В первый же день работы мнения пассажиров о поезде разделились. Одни говорят о более удобном формате поездок, а некоторые жалуются на необходимость подниматься по дополнительным лестницам.

Василий Иванов ИА REGNUM Пассажиры готовятся покинуть вагон

Василий Иванов ИА REGNUM Вид со второго этажа

Василий Иванов ИА REGNUM Многоместные секции для пассажиров

Напомним, Московское центральное кольцо в 2021 году отпразднует своё пятилетие. За первый год работы поезда МЦК перевезли 98 миллионов человек, за второй — 124 миллиона, и с каждым годом количество перевезённых пассажиров увеличивается.