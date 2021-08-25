В Свердловской области за август произошло несколько крупных природных пожаров. Три из них пришлись на Первоуральский городской округ. Первый разгорелся в районе озера Глухое 17 августа. Запах гари несколько дней ощущали жители Екатеринбурга и окрестных населённых пунктов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар около озера Глухое

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар около озера Глухое

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар около озера Глухое

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар около озера Глухое

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар около озера Глухое

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар около озера Глухое

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар около озера Глухое

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар около озера Глухое

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар около озера Глухое

Ещё один пожар произошёл 24 августа на горе Волчиха. Из-за сильного задымления на несколько часов пришлось перекрыть оживлённую федеральную трассу. Огромный поток транспорта направили в объезд, через Первоуральск.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар около озера Глухое

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар около озера Глухое

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар около озера Глухое

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар около озера Глухое

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар около озера Глухое

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар около озера Глухое

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар около озера Глухое

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар около озера Глухое

Ещё одно возгорание возникло в районе населённого пункта Хомутовка. Борьба с огнём сейчас активно идёт. Привлечена авиация.