В Севастополе в парке «Патриот» прошла генеральная репетиция динамического показа в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Парк «Патриот» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2021» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2021» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Динамический показ вооружения в рамках «Армия-2021» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Т-72 б3

Александр Полегенько ИА REGNUM Динамический показ вооружения в рамках «Армия-2021» в Севастополе

В городе-герое Севастополе военно-технический форум проходит уже в третий раз. В этом году в статическом показе представлено 54 единицы вооружения. В дни работы форума пройдут научно-технические конференции с участием предприятий ВПК и представителями командования ЧФ РФ, профильных частей и подразделений.

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2021» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2021» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2021» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM «Мста-С»

Александр Полегенько ИА REGNUM Танки Т-72Б3М исполняют «танковый вальс»

Александр Полегенько ИА REGNUM Танки Т-72Б3М исполняют «танковый вальс»

Готовность подразделений оценил командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов. Во время генеральной репетиции были продемонстрированы действия разведывательно-диверсионных групп, береговой ударной группы при нанесении ракетного удара, а экипажи танков Т-72Б3М исполнили «танковый вальс».

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2021» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Пролёт авиации

Александр Полегенько ИА REGNUM Пролёт авиации

Александр Полегенько ИА REGNUM Пролёт авиации

Александр Полегенько ИА REGNUM Историческая часть показа

Александр Полегенько ИА REGNUM Юнармейцы

Показ завершился пролётом авиации с участием истребителей Су-24М, Су-30СМ, Су-25, Су-27 и вертолётов Ми-28, Ка-52, Ка-27М.

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2021» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM БТР-82А

Александр Полегенько ИА REGNUM Динамический показ вооружения в рамках «Армия-2021» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Динамический показ вооружения в рамках «Армия-2021» в Севастополе

МВТФ «Армия-2021» в Севастополе пройдёт с 27 по 29 августа. Также площадки форума развернут в Новороссийске, Керчи и Симферополе.