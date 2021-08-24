В Севастополе в парке «Патриот» прошла генеральная репетиция динамического показа в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парк «Патриот» в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Международный военно-технический форум «Армия-2021» в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Международный военно-технический форум «Армия-2021» в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Динамический показ вооружения в рамках «Армия-2021» в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Т-72 б3
Александр Полегенько ИА REGNUM
Динамический показ вооружения в рамках «Армия-2021» в Севастополе
В городе-герое Севастополе военно-технический форум проходит уже в третий раз. В этом году в статическом показе представлено 54 единицы вооружения. В дни работы форума пройдут научно-технические конференции с участием предприятий ВПК и представителями командования ЧФ РФ, профильных частей и подразделений.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Международный военно-технический форум «Армия-2021» в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Международный военно-технический форум «Армия-2021» в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Международный военно-технический форум «Армия-2021» в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
«Мста-С»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Танки Т-72Б3М исполняют «танковый вальс»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Танки Т-72Б3М исполняют «танковый вальс»
Готовность подразделений оценил командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов. Во время генеральной репетиции были продемонстрированы действия разведывательно-диверсионных групп, береговой ударной группы при нанесении ракетного удара, а экипажи танков Т-72Б3М исполнили «танковый вальс».
Александр Полегенько ИА REGNUM
Международный военно-технический форум «Армия-2021» в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пролёт авиации
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пролёт авиации
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пролёт авиации
Александр Полегенько ИА REGNUM
Историческая часть показа
Александр Полегенько ИА REGNUM
Юнармейцы
Показ завершился пролётом авиации с участием истребителей Су-24М, Су-30СМ, Су-25, Су-27 и вертолётов Ми-28, Ка-52, Ка-27М.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Международный военно-технический форум «Армия-2021» в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
БТР-82А
Александр Полегенько ИА REGNUM
Динамический показ вооружения в рамках «Армия-2021» в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Динамический показ вооружения в рамках «Армия-2021» в Севастополе
МВТФ «Армия-2021» в Севастополе пройдёт с 27 по 29 августа. Также площадки форума развернут в Новороссийске, Керчи и Симферополе.