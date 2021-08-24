Дом культуры «ГЭС 2» запустил свою первую общественную программу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM ГЭС 2 запускает публичные программы для посетителей

Открытие нового пространства — одно из самых ожидаемых событий культурной сферы Москвы этой осенью. Расположенный в отреставрированном здании бывшей гидроэлектростанции начала 20 века, общей площадью 19 тыс. кв. м, Дом культуры обещает стать одной из крупнейших и ярчайших институций современного арт-мира.

Василий Иванов ИА REGNUM Общий вид внутреннего пространства нового Дома культуры

На данный момент внутри объекта, реконструированного по проекту итальянского архитектора Ренцо Пьяно (в чьём послужном списке здание Центра Помпиду в Париже), всё ещё ведутся реставрационные и отделочные работы.

Василий Иванов ИА REGNUM Гости знакомятся с архитектурно-историческим каталогом пространства

Василий Иванов ИА REGNUM Гости рядом со скульптурой Джузеппе Пеноне «Пространство света», представляющей собой 8 частей отлитой из бронзы лиственницы

Василий Иванов ИА REGNUM Скульптура Джузеппе Пеноне «Пространство света»

Василий Иванов ИА REGNUM Отреставрированное здание сохранило свой исторический силуэт

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители внутренней зоны ГЭС 2

Формат работы ГЭС — 2 — Дом культуры — предполагает в своей концепции максимальную открытость и доступность: посещение территории и пространства обещают сделать свободным, за исключением некоторых специальных мероприятий; и уже сейчас, несмотря на продолжающуюся реконструкцию, институция запустила свою первую публичную программу. В неё входят: прогулки с медиаторами, посвящённые истории и архитектуре ГЭС-2, по доступным на данный момент локациям площадки, художественные практики и сеансы йоги во дворе возле березовой рощи.

Василий Иванов ИА REGNUM Болотная набережная

Василий Иванов ИА REGNUM Группа собирается на тур с медиатором рядом со скульптурой Урса Фишера на Болотной наьережной

Посетители также имеют возможность соприкоснуться с работами современных авторов: на набережной возле новой резиденции фонда доминирует 13-метровая работа Урса Фишера «Глина №4» — увеличенная в 50 раз и отлитая из алюминия копия комка глины, которую художник разминал в руках. А на фоне березовой рощи разместилась работа итальянского художника Джузеппе Пеноне «Пространство света», символизирующая неразрывную связь человека с природой. Это слепок разделенного на 8 частей ствола лиственницы, выскобленной и позолоченной внутри. В рамках программы «ГЭС-2:Спуск» на прилегающей территории также появились дизайн-объекты от Гарри Нуриева.

Василий Иванов ИА REGNUM ГЭС 2 можно отнести к арт-пространствам нового поколения

Василий Иванов ИА REGNUM В березовой роще гостей ждет небольшой прогулочный маршрут до смотровой площадки, которая пока еще не открылась

Василий Иванов ИА REGNUM Гости на пути во внутреннюю зону ГЭС 2

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудник охраны встречает посетителей

Василий Иванов ИА REGNUM Гости публичной программы проходят пункт охраны

По словам организаторов, инсталляция из двух работ художников — временная, в дальнейшем будут выставляться новые произведения.