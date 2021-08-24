Дом культуры ГЭС-2 частично открыли для посещения — фоторепортаж
Дом культуры «ГЭС 2» запустил свою первую общественную программу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Открытие нового пространства — одно из самых ожидаемых событий культурной сферы Москвы этой осенью. Расположенный в отреставрированном здании бывшей гидроэлектростанции начала 20 века, общей площадью 19 тыс. кв. м, Дом культуры обещает стать одной из крупнейших и ярчайших институций современного арт-мира.
На данный момент внутри объекта, реконструированного по проекту итальянского архитектора Ренцо Пьяно (в чьём послужном списке здание Центра Помпиду в Париже), всё ещё ведутся реставрационные и отделочные работы.
Формат работы ГЭС — 2 — Дом культуры — предполагает в своей концепции максимальную открытость и доступность: посещение территории и пространства обещают сделать свободным, за исключением некоторых специальных мероприятий; и уже сейчас, несмотря на продолжающуюся реконструкцию, институция запустила свою первую публичную программу. В неё входят: прогулки с медиаторами, посвящённые истории и архитектуре ГЭС-2, по доступным на данный момент локациям площадки, художественные практики и сеансы йоги во дворе возле березовой рощи.
Посетители также имеют возможность соприкоснуться с работами современных авторов: на набережной возле новой резиденции фонда доминирует 13-метровая работа Урса Фишера «Глина №4» — увеличенная в 50 раз и отлитая из алюминия копия комка глины, которую художник разминал в руках. А на фоне березовой рощи разместилась работа итальянского художника Джузеппе Пеноне «Пространство света», символизирующая неразрывную связь человека с природой. Это слепок разделенного на 8 частей ствола лиственницы, выскобленной и позолоченной внутри. В рамках программы «ГЭС-2:Спуск» на прилегающей территории также появились дизайн-объекты от Гарри Нуриева.
По словам организаторов, инсталляция из двух работ художников — временная, в дальнейшем будут выставляться новые произведения.