В подмосковном парке «Патриот» начал свою работу международный военно-технический форум «Армия-2021». Выставка вооружения продлится до 28 августа.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Торжественная церемония открытия

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги участников армейских международных игр. Международный военно-технический форум «Армия-2021». Патриот Экспо. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин и Сергей Шойгу на торжественной церемонии открытия форума «Армия-2021»

В торжественной церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2021» приняли участие президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава государства в режиме видеоконференции дал команду на закладку новых кораблей для Военно-морского флота на ведущих российских судостроительных предприятиях.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зенитная установка ЗУ-23

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бронетранспортер БТ-3Ф

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 240-мм самоходный миномет «Тюльпан 2С4»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Автоматизированный комплекс ЗРК «Сосна»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мобильный программно-технический комплекс артиллерийской батареи

В 2021 году форум планируют посетить представители 97 стран. На «Армии-2021» представлены более 20 тыс. образцов вооружений, в основном российского производства. Среди новинок можно выделить разведывательный комплекс «Пенициллин», модификации бронемашины «Тайфун-ВДВ», танк Т-90МС, зенитный ракетный комплекс «Сосна», а также авиационное оборудование.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Автомобиль Соболь NN с боевым модулем «Арбалет ДМ»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бронеавтомобиль «Стрела»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Специальная полицейская машина «Медведь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Многоцелевая бронированная плавающая машина

Военно-промышленная компания представила новейший бронеавтомобиль «Стрела» и пикап «Соболь NN» с дистанционно управляемым боевым модулем «Арбалет ДМ».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM ЗРК «Викинг»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Речное звено ПМП с движительно-рулевой установкой

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Унивирсальная бронированная инженерная машина УБИМ

На полигоне Алабино в дни работы форума пройдут динамические показы, в которых будет задействовано более 320 единиц вооружения и военной техники.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2021». Патриот Экспо. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вертолет Ми-35М

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вертолет Ми-28НЕ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Антенный модуль Р-431АМ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беспилотный летательный аппарат «Гром»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беспилотный летательный аппарат «Гелиос РЛД»

За время работы форума Минобороны РФ планирует заключить контрактов на сумму 500 млрд рублей.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Статичная выставка Международного военно-технического форума «Армия-2021»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Боевая машина поддержки танков БМПТ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Основной боевой танк Т-72Б3

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Стенд оптических прицелов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беспилотники

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ультразащищенный промышленный ноутбук TS STRONG MASTER 7020T

Международный военно-технический форум «Армия» проводится ежегодно с 2015 года на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот». Форум является выставкой достижений оборонного комплекса России.