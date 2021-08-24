В подмосковном парке «Патриот» начал свою работу международный военно-технический форум «Армия-2021». Выставка вооружения продлится до 28 августа.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Торжественная церемония открытия
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Флаги участников армейских международных игр. Международный военно-технический форум «Армия-2021». Патриот Экспо. Московская область
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Владимир Путин и Сергей Шойгу на торжественной церемонии открытия форума «Армия-2021»
В торжественной церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2021» приняли участие президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава государства в режиме видеоконференции дал команду на закладку новых кораблей для Военно-морского флота на ведущих российских судостроительных предприятиях.
Мобильный программно-технический комплекс артиллерийской батареи
В 2021 году форум планируют посетить представители 97 стран. На «Армии-2021» представлены более 20 тыс. образцов вооружений, в основном российского производства. Среди новинок можно выделить разведывательный комплекс «Пенициллин», модификации бронемашины «Тайфун-ВДВ», танк Т-90МС, зенитный ракетный комплекс «Сосна», а также авиационное оборудование.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Автомобиль Соболь NN с боевым модулем «Арбалет ДМ»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Бронеавтомобиль «Стрела»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Специальная полицейская машина «Медведь»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Многоцелевая бронированная плавающая машина
Военно-промышленная компания представила новейший бронеавтомобиль «Стрела» и пикап «Соболь NN» с дистанционно управляемым боевым модулем «Арбалет ДМ».