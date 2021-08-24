В подмосковном парке «Патриот» начал свою работу международный военно-технический форум «Армия-2021». Выставка вооружения продлится до 28 августа.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Торжественная церемония открытия
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Флаги участников армейских международных игр. Международный военно-технический форум «Армия-2021». Патриот Экспо. Московская область
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Владимир Путин и Сергей Шойгу на торжественной церемонии открытия форума «Армия-2021»

В торжественной церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2021» приняли участие президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава государства в режиме видеоконференции дал команду на закладку новых кораблей для Военно-морского флота на ведущих российских судостроительных предприятиях.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Международный военно-технический форум «Армия-2021»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Зенитная установка ЗУ-23
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Международный военно-технический форум «Армия-2021»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Международный военно-технический форум «Армия-2021»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Бронетранспортер БТ-3Ф
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
240-мм самоходный миномет «Тюльпан 2С4»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Автоматизированный комплекс ЗРК «Сосна»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Мобильный программно-технический комплекс артиллерийской батареи

В 2021 году форум планируют посетить представители 97 стран. На «Армии-2021» представлены более 20 тыс. образцов вооружений, в основном российского производства. Среди новинок можно выделить разведывательный комплекс «Пенициллин», модификации бронемашины «Тайфун-ВДВ», танк Т-90МС, зенитный ракетный комплекс «Сосна», а также авиационное оборудование.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Автомобиль Соболь NN с боевым модулем «Арбалет ДМ»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Бронеавтомобиль «Стрела»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Специальная полицейская машина «Медведь»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Многоцелевая бронированная плавающая машина

Военно-промышленная компания представила новейший бронеавтомобиль «Стрела» и пикап «Соболь NN» с дистанционно управляемым боевым модулем «Арбалет ДМ».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Международный военно-технический форум «Армия-2021»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
ЗРК «Викинг»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Международный военно-технический форум «Армия-2021»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Речное звено ПМП с движительно-рулевой установкой
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Унивирсальная бронированная инженерная машина УБИМ

На полигоне Алабино в дни работы форума пройдут динамические показы, в которых будет задействовано более 320 единиц вооружения и военной техники.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Международный военно-технический форум «Армия-2021». Патриот Экспо. Московская область
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Вертолет Ми-35М
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Вертолет Ми-28НЕ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Антенный модуль Р-431АМ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Беспилотный летательный аппарат «Гром»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Беспилотный летательный аппарат «Гелиос РЛД»

За время работы форума  Минобороны РФ планирует заключить контрактов на сумму 500 млрд рублей.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Статичная выставка Международного военно-технического форума «Армия-2021»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Боевая машина поддержки танков БМПТ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Основной боевой танк Т-72Б3
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Стенд оптических прицелов
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Беспилотники
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Ультразащищенный промышленный ноутбук TS STRONG MASTER 7020T

Международный военно-технический форум «Армия» проводится ежегодно с 2015 года на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот». Форум является выставкой достижений оборонного комплекса России.