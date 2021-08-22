В Москве в День Государственного флага волонтёры раздали более 20 тысяч лент триколора, сообщает комитет общественных связей и молодежной политики города.

Василий Иванов ИА REGNUM Индийская девочка с российским флагом

Василий Иванов ИА REGNUM Раздача лент триколора на Никольской улице

Василий Иванов ИА REGNUM День Государственного флага

Василий Иванов ИА REGNUM Гости из Венесуэлы с российскими флагами

Василий Иванов ИА REGNUM Гости из Венесуэлы с российскими флагами

Волонтёров можно было встретить в самых популярных общественных местах столицы: на Никольской улице, Пушкинской площади, в парках имени Горького и «Зарядье». Помимо флажков и лент столичные добровольцы дарили тематические наклейки на автомобили. Подобная акция проводится в Москве ежегодно.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Волонтёры Москвы в День Государственного флага

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Раздача флагов в Парке Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Раздача флагов в Парке Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Раздача флагов в Парке Горького

Напомним, 22 августа отмечается День Государственного флага. Ровно 30 лет назад, в 1991 году, триколор был утверждён в качестве государственного флага России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волонтеры раздают флаги у памятника Пушкину в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День флага

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волонтеры раздают флаги на Пушкинской площади