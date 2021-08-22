Волонтёры Москвы раздали более 20 тысяч лент триколора — фоторепортаж
22 августа 2021
В Москве в День Государственного флага волонтёры раздали более 20 тысяч лент триколора, сообщает комитет общественных связей и молодежной политики города.
Василий Иванов ИА REGNUM
Индийская девочка с российским флагом
Василий Иванов ИА REGNUM
Раздача лент триколора на Никольской улице
Василий Иванов ИА REGNUM
День Государственного флага
Василий Иванов ИА REGNUM
Гости из Венесуэлы с российскими флагами
Василий Иванов ИА REGNUM
Гости из Венесуэлы с российскими флагами
Волонтёров можно было встретить в самых популярных общественных местах столицы: на Никольской улице, Пушкинской площади, в парках имени Горького и «Зарядье». Помимо флажков и лент столичные добровольцы дарили тематические наклейки на автомобили. Подобная акция проводится в Москве ежегодно.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Волонтёры Москвы в День Государственного флага
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Раздача флагов в Парке Горького
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Раздача флагов в Парке Горького
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Раздача флагов в Парке Горького
Напомним, 22 августа отмечается День Государственного флага. Ровно 30 лет назад, в 1991 году, триколор был утверждён в качестве государственного флага России.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Волонтеры раздают флаги у памятника Пушкину в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День флага
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Волонтеры раздают флаги на Пушкинской площади
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Волонтеры раздают флаги на Пушкинской площади